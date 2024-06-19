Талант, которого считали «новым Месси», стал свободным агентом

Нападающий Карамоко Кадер Дембеле покинул «Блэкпул» в связи с истечением срока аренды.
Права на игрока принадлежали «Бресту», но клуб досрочно прекратил действие контракта, рассчитанного до 2026 года.
По слухам, на футболиста, которого ранее называли «новым Месси», претендуют команды Чемпионшипа.
вдруг появится новый месси.
у каждой из таких находок появляется синдром самозванца.
по факту все это нечистоплотная работа агентов молодых игроков...с максимальной выгодой пристроить своих клиентов в хороших клубах.
вдруг появится новый месси.
у каждой из таких находок появляется синдром самозванца.
по факту все это нечистоплотная работа агентов молодых игроков...с максимальной выгодой пристроить своих клиентов в хороших клубах.