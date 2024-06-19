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Талант, которого считали «новым Месси», стал свободным агентом

вчера, 22:57

Нападающий Карамоко Кадер Дембеле покинул «Блэкпул» в связи с истечением срока аренды.

Права на игрока принадлежали «Бресту», но клуб досрочно прекратил действие контракта, рассчитанного до 2026 года.

По слухам, на футболиста, которого ранее называли «новым Месси», претендуют команды Чемпионшипа.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:49
До нового Месси он не дотягивает... и скорее всего и не дотянет.
u3zp672t3er3
u3zp672t3er3
сегодня в 06:31
Любят раньше времени ярлыки вешать молодым, а потом следует разочарование
adekvat
adekvat ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:05
Журналюги зарабатывают деньги, но не все так просто в футболе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:25
Ожидание не оправдались однако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:57
у людей из мира футбола голова постоянно гудит от ожиданий
вдруг появится новый месси.
у каждой из таких находок появляется синдром самозванца.
по факту все это нечистоплотная работа агентов молодых игроков...с максимальной выгодой пристроить своих клиентов в хороших клубах.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:50
Сколько таких новых Месси было?
Гость
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