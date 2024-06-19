Талант, которого считали «новым Месси», стал свободным агентом

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вчера, 22:57

Нападающий покинул «Блэкпул» в связи с истечением срока аренды.

Права на игрока принадлежали «Бресту», но клуб досрочно прекратил действие контракта, рассчитанного до 2026 года.

По слухам, на футболиста, которого ранее называли «новым Месси», претендуют команды Чемпионшипа.