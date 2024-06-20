Антон Миранчук на следующей неделе пройдёт медосмотр в «Локомотиве»

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вчера, 14:31

Полузащитник «Локомотива» вместе с другими футболистами, выступавшими за сборную России, пройдёт медобследование перед началом подготовки к новому сезону 24 июня. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба .

20 июня игроки московской команды прошли медобследование.

Все футболисты, которые были заявлены, прошли медосмотр, сейчас получим данные. Но предварительно все здоровы, готовятся к старту сборов. Нет тех, кто был бы не в общей группе. Антон Миранчук, Артём Карпукас, Евгений Морозов и Илья Лантратов, которые были в сборной, получили дополнительные выходные, они пройдут медобследование 24 июня.

Ранее появилась информация, что «Локо» предложит Миранчуку новый контракт на улучшенных условиях. Агент хавбека Вадим Шпинёв отреагировал на это, сообщив, что предложений не было. Также он заявил, что Антон настроен уехать в Европу.