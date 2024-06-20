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Антон Миранчук на следующей неделе пройдёт медосмотр в «Локомотиве»

вчера, 14:31

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вместе с другими футболистами, выступавшими за сборную России, пройдёт медобследование перед началом подготовки к новому сезону 24 июня. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Михаил Галактионов.

20 июня игроки московской команды прошли медобследование.

Все футболисты, которые были заявлены, прошли медосмотр, сейчас получим данные. Но предварительно все здоровы, готовятся к старту сборов. Нет тех, кто был бы не в общей группе. Антон Миранчук, Артём Карпукас, Евгений Морозов и Илья Лантратов, которые были в сборной, получили дополнительные выходные, они пройдут медобследование 24 июня.

Ранее появилась информация, что «Локо» предложит Миранчуку новый контракт на улучшенных условиях. Агент хавбека Вадим Шпинёв отреагировал на это, сообщив, что предложений не было. Также он заявил, что Антон настроен уехать в Европу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:27
В Лиге 400 игроков...
Почему только Миранчук...??
jtbcxn5e8ktt
jtbcxn5e8ktt
вчера в 15:17
Кому он еще кроме Локомотива нужен, вальяжно ходить по полю.
wyrx3hmytysv
wyrx3hmytysv
вчера в 15:13
Антон не нашел стоящей команды для себя в Европе, решил остаться в Локомотиве.
92bsngpy4e3m
92bsngpy4e3m
вчера в 15:07
Антоха до мозга костей теперь будет железнодорожником
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:06
Беги Антоша за бугор, всех денег не заработаешь...
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
А как же Европа, о которой столько говорил агент? Не приключилась?))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:41
Еще не раз выручит команду !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:41
В СССР Антон играл бы, в лучшем случае, в первой лиге
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:38
Он ещё и в сборной играет?
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