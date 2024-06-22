Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЕвро-2024

Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024

вчера, 14:58

Друид по имени Король Артур Пендрагон, который также является фанатом сборной Англии, объяснил причину ничьей в матче «трёх львов» с «Данией» на Евро-2024 (1:1).

«Волшебник» сообщил, что ранее он призвал древних духов на помощь национальной команде. По мнению «мага», виновниками неубедительной игры англичан стали активисты экологического движения Just Stop Oil, которые в среду распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа. Король Артур Пендрагон заявил следующее:

Протестующие осквернили умиротворённое величие священного места. Они помешали нашим мыслям дойти до английской команды. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу — это была ересь!

Друид, который раньше был солдатом по имени Джон Тимоти Ротуэлл, с 80-х ведет обряды, веря в то, что является реинкарнацией знаменитого героя английских легенд. По словам «мага», он постарается вновь заколдовать футболистов на успех перед игрой со Словенией, как только камни будут отмыты.

Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024

Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Англия
Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
Эмилиано Мартинес раскритиковал качество поля на стадионе в Атланте
Вчера, 13:49
Балотелли встретился со слоном, Филиппо Индзаги женился. Как футболисты провели эту неделю
21 июняЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии7
Ломаев: «Решил лишний раз не мелькать в СМИ»
20 июня
В «Урале» высказались о трансферных планах клуба
20 июня
ОфициальноФИФА скрыла 2,6 млн оскорбительных комментариев со времён ЧМ-2022
18 июня
УЕФА не разрешил проносить флаги России на все матчи Украины на Евро-2024
17 июня
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 17:11
Ку ку
Ку ку
kpqetnhhv9h6
kpqetnhhv9h6
вчера в 16:58
Друид нуждается в врачебной помощи.
kyg7zw7y8spg
kyg7zw7y8spg
вчера в 16:54
Англия хочет домой вместе с Польшей и украиной.
Cules2013
Cules2013
вчера в 16:44
Он там сам этого оранжевого порошка не нанюхался случаем?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:22
Моя сила сильней !!!!!!!!!

lotsman
lotsman
вчера в 15:47, ред.
Админы
Вчера в 19.00 был матч Аль-Ахли - Эль Дахлеа, 2 - 1
Египет. Премьер-Лига
Аль-Ахли Каир

вчера в 19:00
Завершён
2
:
1
(1:1, 1:0)
Эль Дахлея
А вы мне ставите проигрыш в матче Эль Дахлеа - Аль-Ахли
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:37
Поржал конечно! Спасибо Король Артур Пендрагон
qxwe3gzbkfu4
qxwe3gzbkfu4
вчера в 15:32
Это новый участник британской версии "Битвы экстрасенсов".
shlomo
shlomo
вчера в 15:31
Нееее... это проклятие Кейна перекочевало в сборную....:))))
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:28
Видимо древние духи, которых призвал маг, футбол не смотрят.
adekvat
adekvat
вчера в 15:19
Плохой маг, сборная Англии столько лет ничего выиграть не может.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 