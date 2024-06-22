Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024

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вчера, 14:58

Друид по имени Король Артур Пендрагон, который также является фанатом сборной Англии, объяснил причину ничьей в матче «трёх львов» с «Данией» на Евро-2024 (1:1).

«Волшебник» сообщил, что ранее он призвал древних духов на помощь национальной команде. По мнению «мага», виновниками неубедительной игры англичан стали активисты экологического движения Just Stop Oil, которые в среду распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа. Король Артур Пендрагон заявил следующее:

Протестующие осквернили умиротворённое величие священного места. Они помешали нашим мыслям дойти до английской команды. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу — это была ересь!

Друид, который раньше был солдатом по имени Джон Тимоти Ротуэлл, с 80-х ведет обряды, веря в то, что является реинкарнацией знаменитого героя английских легенд. По словам «мага», он постарается вновь заколдовать футболистов на успех перед игрой со Словенией, как только камни будут отмыты.