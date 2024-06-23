Кейн отреагировал на критику Линекера

Капитан сборной Англии прокомментировал жёсткие слова в отношении национальной команды по поводу матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1).

Я никогда не хотел бы проявлять неуважение к какому-либо игроку, особенно к тому, который носил футболку и знает, что значит играть за сборную Англии.

Сейчас очень трудно не прислушиваться [к тому, что они говорят], особенно некоторым игрокам, которые к этому не привыкли, или тем, кто является новичком в этой среде.

Поэтому я всегда чувствую, что [бывшие игроки и эксперты] несут ответственность. Я знаю, что они должны быть честными и высказывать своё мнение, но они также несут ответственность, будучи бывшими игроками сборной Англии.

Суть в том, что мы как нация уже очень-очень долго ничего не выигрывали. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого. Они знают, как тяжело играть на таких крупных турнирах. Тяжело играть за сборную Англии.