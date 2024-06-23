Кейн отреагировал на критику Линекера

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал жёсткие слова Гари Линекера в отношении национальной команды по поводу матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1).
Я никогда не хотел бы проявлять неуважение к какому-либо игроку, особенно к тому, который носил футболку и знает, что значит играть за сборную Англии.
Сейчас очень трудно не прислушиваться [к тому, что они говорят], особенно некоторым игрокам, которые к этому не привыкли, или тем, кто является новичком в этой среде.
Поэтому я всегда чувствую, что [бывшие игроки и эксперты] несут ответственность. Я знаю, что они должны быть честными и высказывать своё мнение, но они также несут ответственность, будучи бывшими игроками сборной Англии.
Суть в том, что мы как нация уже очень-очень долго ничего не выигрывали. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого. Они знают, как тяжело играть на таких крупных турнирах. Тяжело играть за сборную Англии.
Также Кейн отметил, что решение о его замене во втором тайме было принято тренером.
когда играл Линекер, футбол в Англии был другой.
не такой миролюбивый как сегодня.
те времена в английском футболе было все.
все ненавидели Железную леди.
плохая политика , плохая экономика, жестокость и
злость английских футбольных хулиганов.
и долгий бан на Еврокубки. зато было Очарование игры сборной под руководством Бобби Робсона!
когда играл Линекер, футбол в Англии был другой.
не такой миролюбивый как сегодня.
те времена в английском футболе было все.
все ненавидели Железную леди.
плохая политика , плохая экономика, жестокость и
злость английских футбольных хулиганов.
и долгий бан на Еврокубки. зато было Очарование игры сборной под руководством Бобби Робсона!