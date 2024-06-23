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Кейн отреагировал на критику Линекера

23 июня 2024, 20:00
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал жёсткие слова Гари Линекера в отношении национальной команды по поводу матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1).

Я никогда не хотел бы проявлять неуважение к какому-либо игроку, особенно к тому, который носил футболку и знает, что значит играть за сборную Англии.

Сейчас очень трудно не прислушиваться [к тому, что они говорят], особенно некоторым игрокам, которые к этому не привыкли, или тем, кто является новичком в этой среде.

Поэтому я всегда чувствую, что [бывшие игроки и эксперты] несут ответственность. Я знаю, что они должны быть честными и высказывать своё мнение, но они также несут ответственность, будучи бывшими игроками сборной Англии.

Суть в том, что мы как нация уже очень-очень долго ничего не выигрывали. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого. Они знают, как тяжело играть на таких крупных турнирах. Тяжело играть за сборную Англии.

Также Кейн отметил, что решение о его замене во втором тайме было принято тренером.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:20
Это точно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:46
Кейн всегда ТАК играет. Что в сборной, что в клубе. Просто на этом ЧЕ вся команда валяет на поле дурака, оставляя Кейна на голодном пайке. Вот и создаётся у некоторых впечатление, что он "не тянет". Эти "некоторые" не правы.
Остапчук 67
Остапчук 67
23 июня в 22:35
Не тем Кейн занимается
пират Елизаветы
пират Елизаветы
23 июня в 22:14
Харри Кейн говорит ерунду.
когда играл Линекер, футбол в Англии был другой.
не такой миролюбивый как сегодня.
те времена в английском футболе было все.
все ненавидели Железную леди.
плохая политика , плохая экономика, жестокость и
злость английских футбольных хулиганов.
и долгий бан на Еврокубки. зато было Очарование игры сборной под руководством Бобби Робсона!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
23 июня в 21:56
Привет дружище . Ну да ☝️😜
УЕСКА
УЕСКА
23 июня в 21:18, ред.
Не пойму чего все напали на Кейна, если Англия играет в антифутбол. Сидят в обороне, а об атаке и не помышляют. Кейн свое дело сделал, гол забил и оборонительной работы он не чурается, все время возвращается на свою половину поля и отрабатывает. Другие фавориты бомбардирской гонки вообще пока без голов: Мбаппе, Лукаку и Роналду, а Кейн хотя бы один забил. Но критикуют почему-то Кейна. Если кто и заслуживает критики в сборной Англии, то это в первую очередь тренер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 июня в 21:09
Хаотичный набор слов....из которого следует что (почему то) за сборную Англии очень трудно играть...гораздо труднее чем за остальные сборные....
Митя Митин
Митя Митин
23 июня в 21:03
Кейн заслужил право говорить что угодно !
Juventus CR7
Juventus CR7
23 июня в 20:55
Не понятная тактика Саутгейта. С таким подбором исполнителей команда обязана радовать болельщиков, а не показывать унылую игру во всех аспектах. Один забьют а затем идут на явное сохранение результата. С такой линией атаки необходимо развивать успех а не наоборот. Но у тренера походу инное мнение насчёт этого. Но как бы там не было но большинство как болельщиков так и экспертов не согласны с его подходом!
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
23 июня в 20:52
Вообще никак. Я- ничего не понял.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
23 июня в 20:51
Англии, ты хотел сказать...?
112910415
112910415
23 июня в 20:43
Достаточно невнятно отреагировал
Ironigor
Ironigor
23 июня в 20:31, ред.
Каждый бывший игрок сборной Англии вполне может высказать своё мнение по поводу игры нынешней сборной, особенно такой игрок как Линекер .
Capral
Capral ответ pzb4mrh8amam (раскрыть)
23 июня в 20:29
Линекер, в 1986г., претендовал на ЗМ. В 1985г., выиграл КК, играя за Эвертон. Да и как игрок- ничем не хуже был Кейна. Поэтому, как футболист незаурядный, в своё время, Линекер имеет право на критику...
pzb4mrh8amam
pzb4mrh8amam
23 июня в 20:18
Кейн уже состоявшейся футболист и не Гарри его критиковать, сам Линикер ни чем своей сборной не помог в своё время
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