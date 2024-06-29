Варан прилетел в Италию для переговоров с «Комо»

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вчера, 11:22

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» прилетел в Италию, чтобы провести переговоры с «Комо» на предмет трансфера.

Футболист является свободным агентом, его в команде хочет видеть наставник итальянской команды .