Варан прилетел в Италию для переговоров с «Комо»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прилетел в Италию, чтобы провести переговоры с «Комо» на предмет трансфера.
Футболист является свободным агентом, его в команде хочет видеть наставник итальянской команды Сеск Фабрегас.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прилетел в Италию, чтобы провести переговоры с «Комо» на предмет трансфера.
Футболист является свободным агентом, его в команде хочет видеть наставник итальянской команды Сеск Фабрегас.
Мог бы в Ньюкасл к арабам/саудитам попроситься.
Мог бы в Ньюкасл к арабам/саудитам попроситься.