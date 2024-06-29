Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Варан прилетел в Италию для переговоров с «Комо»

вчера, 11:22

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прилетел в Италию, чтобы провести переговоры с «Комо» на предмет трансфера.

Футболист является свободным агентом, его в команде хочет видеть наставник итальянской команды Сеск Фабрегас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Байер» готов продать Та
Вчера, 10:22
СлухиПавар отказался от перехода в чемпионат Саудовской Аравии
Вчера, 09:56
ПСЖ хочет подписать Онана
Вчера, 00:19
СлухиРабьо отклонил предложение «Милана»
Вчера, 00:09
Угарте близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
28 июня
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать де Лигта
28 июня
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 16:23
Провести переговоры и переход не являются одним и тем же. Не нужно спешить с выводами.
mphuZ
mphuZ ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 15:41
Спустя 20 с лишним лет? Такой себе переход..

Мог бы в Ньюкасл к арабам/саудитам попроситься.
Baggio R.
Baggio R. ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 14:57
Вообще-то, по итогам прошлого сезона Комо вышел в Серию А.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:13
Видимо сил и желания осталось на скромную итальянскую команду
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:08
Вот это да. Не думал что у него так карьера повернёт
mphuZ
mphuZ
вчера в 12:03
В 31 год в серию B? Нехило так карьера потаскала..
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:34
Бедный варан.... Когда то был шикарным игроком...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 