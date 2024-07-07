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Бывший футболист «Арсенала» пополнил состав «Брайтона»

сегодня, 19:54

Полузащитник Амарио Козье-Дюберри перешёл в «Брайтон».

Игрок подписал с «чайками» контракт на 4 года.

Ранее футболист выступал за «Арсенал», но стороны не продлили соглашение.

Бывший футболист «Арсенала» пополнил состав «Брайтона»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:51
парень правильно поступил.
бизнес между Брайтона и Арсенала всегда будет.
однако даже в мире цифр бывают сбои.
а то что нужно молодому начинающему игроку - это стабильная игровая практика.
Гость
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