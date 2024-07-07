Бывший футболист «Арсенала» пополнил состав «Брайтона»

Полузащитник Амарио Козье-Дюберри перешёл в «Брайтон».
Игрок подписал с «чайками» контракт на 4 года.
Ранее футболист выступал за «Арсенал», но стороны не продлили соглашение.
Полузащитник Амарио Козье-Дюберри перешёл в «Брайтон».
Игрок подписал с «чайками» контракт на 4 года.
Ранее футболист выступал за «Арсенал», но стороны не продлили соглашение.
бизнес между Брайтона и Арсенала всегда будет.
однако даже в мире цифр бывают сбои.
а то что нужно молодому начинающему игроку - это стабильная игровая практика.
бизнес между Брайтона и Арсенала всегда будет.
однако даже в мире цифр бывают сбои.
а то что нужно молодому начинающему игроку - это стабильная игровая практика.