Канчельскиса избили в баре Москвы во время финала Евро-2024

1721063435

вчера, 20:10

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России был избит после финала Евро-2024 в баре Москвы.

По данным источника, Канчельскис выпивал в баре на 1-й Тверской-Ямской, вступив в перепалку с другим болельщиком. Несколько часов мужчины бросали нелицеприятные фразы в адрес друг друга, а потом Канчельскис ударил другого фаната в челюсть, а в ответ получил серьёзный удар, оказавшись в нокауте.

Работники бара пытались полчаса привести Канчельскиса в чувство, а также вызвали скорую. Медики поставили Андрею диагноз — травма головы. Ему была оказана помощь на месте, в больницу Канчельскиса забирать не стали.