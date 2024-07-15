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Канчельскиса избили в баре Москвы во время финала Евро-2024

вчера, 20:10
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис был избит после финала Евро-2024 в баре Москвы.

По данным источника, Канчельскис выпивал в баре на 1-й Тверской-Ямской, вступив в перепалку с другим болельщиком. Несколько часов мужчины бросали нелицеприятные фразы в адрес друг друга, а потом Канчельскис ударил другого фаната в челюсть, а в ответ получил серьёзный удар, оказавшись в нокауте.

Работники бара пытались полчаса привести Канчельскиса в чувство, а также вызвали скорую. Медики поставили Андрею диагноз — травма головы. Ему была оказана помощь на месте, в больницу Канчельскиса забирать не стали.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:12
Синька это зло.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:21
Первоначальная информация, как правило, не соответствует истинному положению вещей.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:19
Посмеялся. Кто ? - я, разумеется. Представил себе эту картину: сидят двое, выпивают, спор и... в челюсть. Интересен предмет спора, из-за которого можно как получить по репе, т.е. по харе, так и ответить.
ABir
ABir
вчера в 22:07
Пить надо меньше, а если и выпил, то не надо никого задевать. Многим глубоко до лампы, каким ты давно был футболистом.
Сп62
Сп62
вчера в 22:01
Наверное, учил, как правильно и за кого болеть. Методист из него не получился.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:57
Дуэли нынче такие.
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 21:40
Сиди и не ..зди.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:33
Футбол не способен быть вдалеке от России, а Россия от футбола.
Будни ставшего навсегда позором народа. Жаль, жаль.
valt134
valt134
вчера в 20:46
Выпил-молчи! За умного сойдёшь и в бубен не получишь.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:44
Хоть и уступил, но, надо отдать должное, дошел до финала.
lotsman
lotsman
вчера в 20:42
Избили, это когда избивают. Тут же он первым нанёс удар и получил в ответ тоже удар. Удар противника был более точным. И никакого избиения.)
pomor45
pomor45
вчера в 20:39
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:39
Алкоголик и здесь отличился...
6tbm62v8byqt
6tbm62v8byqt
вчера в 20:29
Тут уже на кого нарвешся,или ты ему,или он тебе
qxm53c6xa27y
qxm53c6xa27y
вчера в 20:23
Дошел до ручки, пьянствует в барах и получает по башке.
311
311
вчера в 20:22
Забыл, что не в студии на телеке
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:18
Заносчивость, причем неоправданная до добра не доведет. а заметку еще и Мостовому.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:18
Походу сам и виноват был
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:17
Ну после этого еще сильней начнет писать
о Спартаке и о своем желании возглавить Реал Мадрид...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:13
Андрюша получил своё!
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