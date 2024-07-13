Главный конфликт прошлого сезона исчерпан. Санчо реабилитировался в «Боруссии» и вернулся в «Юнайтед»

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вчера, 20:37

Решение за клубом.

Испепеляющий конфликт

Разлад между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо никому в клубе не шёл на пользу – так ещё и начался он уже на старте сезона, охватив всю первую часть кампании. Краткая хронология – после трёх первых туров АПЛ (в которых Джейдон выходил с замены) вингер не попал в заявку на игру с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил решение тем, что его не впечатлила работа игрока на тренировках. Санчо вскипел и высказался в соцсетях:

Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Клуб и игроки поддержали тренера – и конфликт можно было бы разрешить извинениями. Джейдон оказался слишком принципиален, а тен Хаг отказался давать заднюю. Поэтому постепенно эта история приобрела совсем другой масштаб. Вингер окончательно выбыл из заявки, был отстранён от тренировок с основой, ему также запретили питаться вместе с одноклубниками и общаться с ними.

Поступательное нагнетание ситуации ожидаемо било по атмосфере в раздевалке – футболисты начали сомневаться в обоснованности жёсткой позиции менеджера и почувствовали, как его подход негативно влияет на гармонию и сплочённость в коллективе. К моменту, когда отстранённого футболиста подхватила «Боруссия», он сыграл только три матча в чемпионате и не имел игровой практики с августа.

Период в «Боруссии» пошёл на пользу

Джейдону аренда в Дортмунд была жизненно необходима. Встряска требовалась уже давно – весь период в МЮ складывался противоречиво. На игрока постоянно возрастало давление, с которым он не справлялся – а тут добавился конфликт с тренерским штабом. «Боруссия» же была командой, которая открыла ему дорогу на топ-уровень – там он был лидером атаки, которому доверяют.

Поэтому англичанин быстро согласился на этот вариант. И командировка действительно пошла на пользу. Учитывая длительной период отстранения от нормального тренировочного процесса, от игр, он быстро вышел на высокий уровень, регулярно появлялся в стартовом составе – к тому же сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. Постепенно он снова обрёл уверенность на мяче – в итоге забил два гола и оформил три ассиста за 14 матчей Бундеслиги, в семи играх ЛЧ забил один мяч.

Главное – за это время и игрок, и тренер манкунианцев успели остыть. Поэтому после окончания срока аренды состоялся разговор, в ходе которого разногласия удалось уладить. По итогам встречи Санчо вернулся к тренировкам с основной командой и доступен для матчей предсезонки. Это, можно сказать, положительный итог. Была альтернатива – гнуть свою линию. Но тогда в МЮ у Джейдона не было бы будущего. А покупателей на вингера так и не нашли – топ-клубы смущает его характер, а более скромные команды не могут удовлетворить запросы «красных дьяволов». Единственным вариантов оставался полноценный трансфер в «Боруссию» – но и у дортмундцев не было доступных средств.

У МЮ праймовые фланги

Острая проблема «Юнайтед» с флангами кажется уже чем-то далёким и неактуальным. Тогда дефицит вингеров позволил окончательно раскрыться Алехандро Гарначо. Теперь в обойму вернулись Антони и Санчо, есть надежды на преодоление Рэшфордом спада. Тогда у тен Хага будет широчайший выбор в группе атаки. Так, на острие подписывают Джошуа Зиркзее – он будет конкурировать с Хёйлундом. На этой же позиции может выйти Рэшфорд.

Но Маркус всё же окажется первым выбором на левый фланг атаки, справа основной – Антони. И с ними будут конкурировать Санчо и Гарначо – оба без потери в качестве играют что справа, что слева. Это ещё не говоря о возвращении Гринвуда (ему пока пытаются найти новую команду), и Пеллистри с Диалло. На данном этапе вырисовывается вариативный и конкурентоспособный состав, с которым можно поддерживать стабильность на длительной дистанции.

Клубу осталось определиться с позицией по игроку

От кого-то в любом случае придётся отказаться. Основной вопрос – будет ли это Гринвуд, и решатся ли на продажу Санчо. По Мэйсону ситуация понятна – история с судебными разбирательствами отразилась на карьере молодого вингера и ударит по имиджу «Манчестер Юнайтед», если те его сохранят. Минувший сезон он провёл в «Хетафе» на правах аренды – причём играл на высоком уровне, став лидером команды. И так смог набить себе цену. Теперь ведутся переговоры с «Марселем» (которым препятствует мэр города).

С Санчо тоже ситуация неоднозначная – да, конфликт с тен Хагом улажен. Только это не отменяет других проблем, связанных с вингером. Он не справляется со стрессом и проявляет себя лишь там, где нет давления топ-клуба. Есть проблемы с режимом, дисциплиной – за всё время в МЮ он так и не раскрылся пропорционально вложенным в него деньгам. Если «красные дьяволы» хотят прогресса, а не метаний между топ-3 и непопаданием в пятёрку, команде нужны более качественные, стабильные и стрессоустойчивые исполнители.