Глушенков назвал своих хейтеров «клоунами» после перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к своим хейтерам.
Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо.
Напомним, что игрок перебрался в «Зенит» из «Локомотива» этим летом.
Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к своим хейтерам.
Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо.
Напомним, что игрок перебрался в «Зенит» из «Локомотива» этим летом.
Сейчас, самое интригующее- заиграет ли Максим в Зените? Всё-таки тренерская позиция в Ленинграде настораживает. Сумеет ли, "гениальный" Семак найти парню место по позиции, и как, встроит Глушенкова в общий игровой ансамбль... Было бы замечательно, сегодня посмотреть его на поле, именно в игре с Краснодаром!!!
Сейчас, самое интригующее- заиграет ли Максим в Зените? Всё-таки тренерская позиция в Ленинграде настораживает. Сумеет ли, "гениальный" Семак найти парню место по позиции, и как, встроит Глушенкова в общий игровой ансамбль... Было бы замечательно, сегодня посмотреть его на поле, именно в игре с Краснодаром!!!
PS: Я услышал только два слова - "уважаемые клоуны", на этом запись оборвалась. Ничего не подтверждает того, что сказанное адресовано болелам.
А бикса вполне себе. И губы свои а не силиконовые валики. С макияжем только переборщила. )
PS: Я услышал только два слова - "уважаемые клоуны", на этом запись оборвалась. Ничего не подтверждает того, что сказанное адресовано болелам.
А бикса вполне себе. И губы свои а не силиконовые валики. С макияжем только переборщила. )