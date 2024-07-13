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Глушенков назвал своих хейтеров «клоунами» после перехода в «Зенит»

сегодня, 13:37

Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к своим хейтерам.

Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо.

Напомним, что игрок перебрался в «Зенит» из «Локомотива» этим летом.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:47
По мне так лучше естественное!А то как в анекдотеМужик после своей свадьбы приходит на работу! Сослуживцы:
— Ну и как первая брачная ночь?
— Не помню! Я сознание потерял уже после того, как она ресницы отклеила.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:39
Спасибо!...гении Ильф и Петров...и естественно Юрский...я всего лишь ретранслятор гениальных идей)...
Veron_HS
Veron_HS ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:39
Надутые губы, груди и тп.- повсеместное явление, не уверен, что за это стоит критиковать. Но внешне- она выглядит вполне даже себе сексуально, что мужикам всегда нравилось. Это его выбор, и думаю, нет, уверен- не последний...)))

про Глушенкова понятно, что насчет его женщины скажете?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:36
Нет, Маэстро, Вы- всётаки ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И даже не смейте возражать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заставить меня смеяться- дело непростое, но у Вас- это получается, ВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как только, вижу Ваше видео, знаю- ЩАС буду смеяться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:33
Согласен, ничего против не имею.)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:27
Ну я то и сказал что по краям!Так как клуб добросовестно как я понял платил ему по контракту!
NYJ
NYJ
сегодня в 16:10
Не форма красит человека, а человек красит форму
(Одежда - мундир)
lotsman
lotsman
сегодня в 15:57
Правильно ответил. Как говорится - собаки лают а караван идёт.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:34
Как-то некрасиво и высокомерно ведёт себя Глушенков.
Возомнил себя мега-звездой?
Futurista
Futurista
сегодня в 15:23, ред.
Человек, как он думает, пришёл к успеху...

p2tkr77kytwh
p2tkr77kytwh
сегодня в 15:22
Ему лишь бы бабла побольше, остальное не важно.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:19
Закосил под бразил-зенит стайл...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Приветствую!!!
Надутые губы, груди и тп.- повсеместное явление, не уверен, что за это стоит критиковать. Но внешне- она выглядит вполне даже себе сексуально, что мужикам всегда нравилось. Это его выбор, и думаю, нет, уверен- не последний...)))

А вот, относительно его высказывания, не стоит торопиться, слышимость отвратительная, разобрать ничего невозможно, точно так же, невозможно понять- кому адресовано было послание. Сейчас на него обозлены, за то, что он перешел в Зенит, который многие недолюбливают. Однако, я думаю это не повод клеймить позором Глушенкова- это его выбор. Другое дело- не пожалеет ли он сам, впоследствии...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:54
Добрый день!!!
Я думаю, Глушенков добросовестно отработал свой контракт и с чистой совестью мог перебраться в другой клуб. К тому же, я так и не понял- кого он назвал клоунами, возможно- это и не было оскорблением...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:43
Приветствую! Ну вообще то клуб платил ему зрЯплату и не маленькую! За его паспорт! Так что тут по краям!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:40
как грится на вкус и цвет! но бикса как Вы говорите с надутыми губами и такими же силиконовыми мозгами , вызывает больше жалости! опять же как грится на любителя
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:38
дык не долго перекраситься
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 14:37
В этом видео прекрасно всё. Быдло-игрок, неуважающий никого. Накачанная силиконом подруга в свои "лет 20-ть", радующаяся шутке пятилетнего ребёнка. Крутая машина, купленная на деньги "за паспорт", езда в которой позволяет таким мажорам считать остальных людьми второго сорта, что так с ними можно разговаривать...
Одного только в видео не увидел. Человека.
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 14:37, ред.
Я бы не стал заранее пророчить Максиму лавку. Не за лавочную сумму он переходил в Зенит. Понимаю, что в форуме чуть менее чем до...фига любителей футбольных прогнозов, но имеет смысл дождаться официальных матчей и по ним уже судить. Недолго осталось, первый уже сегодня.)
PS: Я услышал только два слова - "уважаемые клоуны", на этом запись оборвалась. Ничего не подтверждает того, что сказанное адресовано болелам.
А бикса вполне себе. И губы свои а не силиконовые валики. С макияжем только переборщила. )
Capral
Capral
сегодня в 14:24
Так и не понял- кому и что он сказал, звук отвратительный. Но бикса, у него- классная, смазливая! Если про клоунов, то Глушенков ничем Локо не обязан, если да, то скорее клуб обязан ему, за то что вел игру, креативил и во многом благодаря Глушенкову, Локо не стал середняком, а мог еще и бронзу выиграть весной...

Сейчас, самое интригующее- заиграет ли Максим в Зените? Всё-таки тренерская позиция в Ленинграде настораживает. Сумеет ли, "гениальный" Семак найти парню место по позиции, и как, встроит Глушенкова в общий игровой ансамбль... Было бы замечательно, сегодня посмотреть его на поле, именно в игре с Краснодаром!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:13
Вот такое "благодарное" отношение к болельщикам локо...)
4asz4fd4tchd
4asz4fd4tchd
сегодня в 14:08
Что-то мне это напомнило...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:07
мдааа уж....пожелаю ему греть лавку.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:59
Просто спровоцировал новую волну "хейта" в свой адрес - видно Максимке это доставляет громадное удовольствие...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
Кто он, можно судить и по губищщщщам его подруги. Единственный вопрос: почему не блондинка ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:55
Вообще не узнал Глушенкова...в этих чёрных очках...забрюнетился...волосы отрастил...ещё эти браслеты...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:54
Почему сразу хейтеров? Может он к реальным клоунам 🤡 обращался)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:53
Лучше бы он признался честно по какой причине променял мечту поиграть в Европе на золотую лавку в Зените. Только честно. Но это едва ли.
Naherger
Naherger
сегодня в 13:47
Не поступок человека с мозгами. В принципе,как и переход
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:41
Принял, спасибо, хорошей лавки тебе бродяга
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