Скандал затмил финал Кубка Америки с Месси. В США атаковали семьи игроков

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сегодня, 15:18

Американцы слабо провели турнир перед ЧМ -2026.

Тренеры Уругвая и Канады разнесли чиновников

Луис Суарес получил награду лучшему футболисту матча за третье место, сравнял счет в концовке. Уругвай в серии пенальти переиграл Канаду. Но главное представление случилось вне поля. Бьелса уничтожил организаторов Кубка Америки и чиновников южноамериканских федераций после нападения фанатов Колумбии на сектор с семьями игроков Уругвая. А Марш – тренер Канады, который является американцем, заявил, что не возглавит сборную США с нынешним руководством местного футбола.

Два знаменитых наставника получили поддержку. В США есть проблемы с безопасностью. За примерами далеко ходить не нужно. Стреляли в кандидата в президенты Трампа. Главная новость месяца. Целая группа снайперов и полицейских не заметили человека с ружьем, который забрался на крышу в провинциальном городе и совершил преступление, попал в зрителей. В футболе тоже проблемы именно с безопасностью. Зрители на Кубке Америки ощутили себя людьми второго сорта, и это ужасно.

Через два года чемпионат мира в США . Приедут буйные фанаты из Европы, которые дерутся между собой чаще, чем южноамериканцы. И Бьелса говорит о важной особенности ситуации – критикам закрывают рты. Попробуй что-то сказать об уровне развития футбола в Южной Америке – уволят. Многие боятся, поэтому молчат. А проблем хватало до Кубка Америки. На предыдущих турнирах тоже безопасность и организация оставляли желать лучшего. Но в США дошли до драки фанатов и игроков.

Американские федерации испортили себе репутацию. Разумеется, Клоппа не будет в сборной США . Команда недостаточно сильная, чтобы Юрген рисковал наследием и экстренно бросал отдых. А Марш работал в «Лейпциге». Клопп сразу написал тренеру Канады, ответ можете себе представить. Джесси не рекомендовал немцу связываться с людьми, которые в ответе за американский соккер. И это ещё бразильцы молчат, хотя у них давно катастрофа с подготовкой футболистов.

Форвард Дарвин Нуньес подрался со священником

По ходу полуфинала Колумбии и Уругвая полицейским и стюардам на стадионе хватило ума пустить нетрезвых болельщиков колумбийской команды к сектору, где располагались семьи игроков Уругвая. Разумеется, колумбийцы начали провоцировать мужчин из числа родственников. Также кричали непристойные вещи в адрес женщин и детей. В результате после матча Нуньес из «Ливерпуля» и его напарники бросились защищать семьи, ведь жены перепугались из-за нетрезвой толпы.

Полицейские бездействовали. А теперь Дарвина и его напарников ждут дисквалификации, так как подрались с колумбийцами. Один из фанатов, как говорят, католический священник. Именно этот человек ударил кулаком Дарвина по голове. Куда такое годится? Посадили рядом фанатов двух команд на центральной трибуне. Наказывать надо не только уругвайцев – по букве закона футболисты перешли черту дозволенного, но и организаторов турнира, потому что получили невеселую комедию.

На Кубке Америки плохо обращаются с фанатами. Стадионы не всегда доступны для болельщиков. Например, финал ЧМ -2026 должен пройти в Ист-Ратерфорде, что в Нью-Джерси. Арена огромная, но стадион для американского футбола. Там совсем другое покрытие, а замена газона может пройти неудачно. Также американцы честно пишут, что не представляют, как фанатам из отелей Нью-Йорка добраться на стадион вовремя. Трафик ужасный, на него жалуются весь футбольный сезон.

Таких нюансов слишком много. В три часа ночи по Москве финал Аргентины против Колумбии, исторический матч для команды Хамеса, Кордобы и Диаса. А разговоры справедливо об условиях и безопасности. В ФИФА даже не подумали, что в Мексике картели легко могут похищать известных зрителей ради выкупов. А в США слишком часто стрельба. Например, недавно в Калифорнии человек встал у дороги и стрелял по случайным автомобилям. Разумеется, без жертвы не обошлось.

Аргентинцы тоже недовольны условиями на Кубке

Месси и его знаменитые напарники могли погибнуть. Сборная Аргентины арендовала старый самолёт, на котором спустя три недели разбился бразильский клуб «Шапекоэнсе». А этим летом знаменитым стал ролик с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Тапией. На видео помощник вытирает Клаудио затылок. Это смотрится, словно ролик о диктаторе. Взрослый мужчина не может убрать пот платком?

А вот Бьелса напомнил, что у боливийцев не было нормальной тренировочной базы. Чемпиону мира Скалони запретили комментировать состояние газонов. Судейство – отдельная история, в Южной Америке арбитры уровня АПЛ . А через год у США будет вторая попытка нормально провести большой турнир. Речь о новом формате Клубного ЧМ , там 32 участника, 12 из Европы. А через год после этого сразу чемпионат мира.

Впервые будет 48 сборных, сыграют на американских, мексиканских и канадских полях. Но даже сейчас, хотя Кубок Америки провели только в США , много жалоб. Что будет в трёх разных странах на 16 аренах в будущем? На ЧМ -2026 сыграют 104 поединка. В день иногда по шесть игр. Какими будут газоны? Наперед жаль талантливых игроков. Чиновники – большая проблема в футболе Южной Америки и её северной соседки.

Аргентина выиграла чемпионат мира не благодаря работе Тапии, а вопреки бездействию чиновника. Пусть радуются, что у них есть МакАллистер, Альварес, Месси и Ди Мария. Пусть радуются, что Скалони жив, хотя его сбила машина. И когда люди такого масштаба, как Бьелса, называют вещи своими именами, то лучше прислушаться. Футбол затмили события вокруг. Хватит только качать деньги, забывая о смысле и первоначальных задачах игры.

Футбол развлекает, дарит положительные эмоции тем людям, у кого больше нет поводов для радости. Футбол — социальный лифт. Но даже его загрузили золотом, чтобы юный игрок стал плохим человеком до того, как раскрыл потенциал. Индустрия невероятно богатая. Где нормальные базы, поля и арбитры? Где безопасность на аренах, если сектор с семьями футболистов защищает с кулаками Нуньес? Ответы должен давать глава ФИФА Инфантино.