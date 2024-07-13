Гендир «Рубина» — об общении с Даку: «Обычный воспитательный процесс»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал об общении с нападающим команды и сборной Албании Мирлиндом Даку по поводу его поведения на чемпионате Европы 2024 года.
После ничьей с Хорватией в матче группового этапа турнира футболист произнёс оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. Игрок извинился за свои действия. УЕФА дисквалифицировал форварда на два матча.
Здесь речь больше идет не о санкциях, естественно. Это обычный воспитательный процесс, наука другим футболистам, что надо быть аккуратнее в любых высказываниях. А что касаемо этой тематики, то ее вообще касаться не нужно.
Конечно, с ним пообщались. Главный тренер в основном, у них очень хороший контакт между собой. Сегодня, кстати, выходя на тренировку, эта вся компашка шла, смеялись, улыбались, шутили. Так что там все хорошо.