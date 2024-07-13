Гендир «Рубина» — об общении с Даку: «Обычный воспитательный процесс»

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сегодня, 01:00

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал об общении с нападающим команды и сборной Албании по поводу его поведения на чемпионате Европы 2024 года.

После ничьей с Хорватией в матче группового этапа турнира футболист произнёс оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. Игрок извинился за свои действия. УЕФА дисквалифицировал форварда на два матча.