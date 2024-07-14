Сперцян: «Не хочу общаться с Волковым, он некрасиво поступил»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что прекратил общение с бывшим игроком клуба Сергеем Волковым.
Я с Сергеем Волковым не общаюсь. Он некрасиво поступил, не хочу с ним общаться. Видели его интервью — это некрасиво по отношению к нам, клубу, который его воспитал.
Также хавбек прокомментировал итоги матча за Суперкубок России с «Зенитом» (2:4).
В первом тайме соперник многое не позволял. Во втором тайме играли намного лучше, бились до конца, что-то получилось, что-то нет. Мы не испугались соперника. Подбор футболистов у них сильный, за счёт техники и мышления они выходили из под нашего прессинга. У нас тоже сильные футболисты, но в некоторых эпизодах мы неправильно действовали.
Техника и мышление у Зенита? Техника- однозначно, мышление- только у Глушенкова. С его появлением на поле появилось всё - и техника и игровое мышление, и динамика!!! Собственно, как и ожидалось...
Техника и мышление у Зенита? Техника- однозначно, мышление- только у Глушенкова. С его появлением на поле появилось всё - и техника и игровое мышление, и динамика!!! Собственно, как и ожидалось...
"авторитетов в России для меня нет. У «Краснодара» хорошие пацаны, тепло с ними общаюсь — но авторитет для меня только я сам".
На месте Семака я бы насторожился. И сам Семак не будет авторитетом Волкову. Хорошо, что Краснодар избавился от него за деньги, а не бесплатно
"авторитетов в России для меня нет. У «Краснодара» хорошие пацаны, тепло с ними общаюсь — но авторитет для меня только я сам".
На месте Семака я бы насторожился. И сам Семак не будет авторитетом Волкову. Хорошо, что Краснодар избавился от него за деньги, а не бесплатно