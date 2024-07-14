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Сперцян: «Не хочу общаться с Волковым, он некрасиво поступил»

вчера, 10:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что прекратил общение с бывшим игроком клуба Сергеем Волковым.

Я с Сергеем Волковым не общаюсь. Он некрасиво поступил, не хочу с ним общаться. Видели его интервью — это некрасиво по отношению к нам, клубу, который его воспитал.

Также хавбек прокомментировал итоги матча за Суперкубок России с «Зенитом» (2:4).

В первом тайме соперник многое не позволял. Во втором тайме играли намного лучше, бились до конца, что-то получилось, что-то нет. Мы не испугались соперника. Подбор футболистов у них сильный, за счёт техники и мышления они выходили из под нашего прессинга. У нас тоже сильные футболисты, но в некоторых эпизодах мы неправильно действовали.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:28
Один из вариантов реакции
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:15
Добрый день!!!
Я всегда говорил, что леги разлагают команду изнутри- особенно, впечатлительные и спесивые бразильцы. Очень хочу верить, что Семак наведет порядок, хотя в этом вопросе, далеко не всё зависит от него, а от стоимости бразов, которыми в Зените очень дорожат... Как мне кажется, Клаудиньо- первый провокатор, и на поле, и вне его. Впрочем, могу ошибаться...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Добрый день!!!
Не знаю, насколько Глушенков напоминает Заварова, думаю, всё же, различия имеются в манере игры. Заваров- больше технарь, любил поводиться в ущерб командным действиям, иногда увлекался обводкой. Глушенков- больше командный игрок, диспетчер, способный лучше видеть поле и конечно- невероятно маневренный футболист, умеющий сыграть на любом месте. Заваров этого не умел, он по большому счету был индивидуалист, за что, неоднократно получал критику от Лобана.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:46
Приветствую! Полностью согласен про Глушенкова. Паренёк способный. Не знаю почему, но чем то напоминает мне Заварова. Думает быстро и на скорости. Лишь бы звезду не схватил. А то проявления есть местами. Неуместная фраза про клоунов. Надеюсь это излишки молодости.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:33
Спасибо...!
TheBoLt
TheBoLt ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Интервью большое, минут 15 читать можно. А если разбирать на отдельные моменты то и час потратить можно. Отвечу цитатой из интервью Волкова:

"авторитетов в России для меня нет. У «Краснодара» хорошие пацаны, тепло с ними общаюсь — но авторитет для меня только я сам".

На месте Семака я бы насторожился. И сам Семак не будет авторитетом Волкову. Хорошо, что Краснодар избавился от него за деньги, а не бесплатно
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:00
Полностью с Вами согласен с оценкой Глушенкова и его позитивного влияния на игру Зенита этом матче. Однако, похоже, не всем бразильцам это понравилось. Семаку следует пресекать хамство своих подопечных легионеров на корню.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:50
Тут хрен бы с ним уже, с Кордобой, там двух защитников нет. И неделя до начала сезона
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:23
Четыре человека вчера не играли у Краснодара, главный из которых- Кордоба. Это не оправдание для Краснодара, но объективная причина. Зенит усилился, с появлением Глушенкова появилась мысль в игре Зенита, именно то, чего не было в прошлом сезоне. Игра команда стала быстрей предыдущей. Если Вы заметили, вчера, Питер в позиционной атаке уже атаковал на скорости, не было уже этих нудных розыгрышей мяча по периметру штрафной соперника. Один Глушенков- полностью видоизменил игру Зенита, сделал её- зрячей, живой, продуманной!!! Незря Зенит его увёл из Локо, знали что делают... Но и кроме того, оборона Краснодара- никогда не отличалась надежностью, о чём я неоднократно говорил еще в прошлом сезоне. Но быки молодцы, в очередной раз порадовали комбинационным, красивым футболом!!!
h9ff96xyrdrp
h9ff96xyrdrp ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
Мышление есть только у спартака, оттого он годами в середине таблицы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:57
Краснодару и Эдуарду не обижаться надо, а подумать, почему они второй трофей подряд сливает Зениту.
Ну а Волков вчера хороший матч провел на лавке.
Но и Эдуарда не видно было на поле.
Уже мыслями в Аяксе.
857wnduf3rh2
857wnduf3rh2
вчера в 11:49
Сперцян сам себя опозорил, помани его покрупнее, он сам первый убежит из Краснодара.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:42
Если можно то коротко , что волков наговорил....
bmtfnv9tew8a
bmtfnv9tew8a
вчера в 11:30
У нас тут тоже был один обидчивый армян. Знакомая история
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:21
А ты сам всегда хорошо поступаешь?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:52, ред.
Если коротко, то так: "Ты не тронь мои игрушки и не пис'ай в мой горшок!"
Capral
Capral
вчера в 10:35, ред.
Прессинг Краснодара? Впервые слышу.))) Краснодар не может прессинговать при всем желании, потому что прессинговать- значит разрушать, а эта команда способна созидать! Прессинг Краснодарa- как корове седло.

Техника и мышление у Зенита? Техника- однозначно, мышление- только у Глушенкова. С его появлением на поле появилось всё - и техника и игровое мышление, и динамика!!! Собственно, как и ожидалось...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:33
Значит я что-то пропустил. Интересно что такого наговорил Волков?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:32
Я тоже перестал после этого интервью вообще следить за Волковым. Сперцян в этой ситуации высказал мнение всего клуба и большей части болельщиков. Абсолютно солидарен с Эдо
Гость
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