Сперцян: «Не хочу общаться с Волковым, он некрасиво поступил»

Полузащитник «Краснодара» сообщил, что прекратил общение с бывшим игроком клуба .

Я с Сергеем Волковым не общаюсь. Он некрасиво поступил, не хочу с ним общаться. Видели его интервью — это некрасиво по отношению к нам, клубу, который его воспитал.

Также хавбек прокомментировал итоги матча за Суперкубок России с «Зенитом» (2:4).

В первом тайме соперник многое не позволял. Во втором тайме играли намного лучше, бились до конца, что-то получилось, что-то нет. Мы не испугались соперника. Подбор футболистов у них сильный, за счёт техники и мышления они выходили из под нашего прессинга. У нас тоже сильные футболисты, но в некоторых эпизодах мы неправильно действовали.