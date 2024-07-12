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Фанат, ударивший по лицу Дарвина Нуньеса, оказался священником

сегодня, 13:43
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Драка между болельщиками Колумбии и футболистами Уругвая произошла после матча полуфинала Кубка Америки.

Один из болельщиков ударил по лицу нападающего уругвайцев Дарвина Нуньеса. Позже выяснилось, что этот фанат оказался священником.

Фанат, ударивший по лицу Дарвина Нуньеса, оказался священником

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:31
Священник на футболе это просто жесть
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:27
Может шас Нуньес начнет реализовывать моменты?
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 14:26
Церковь продолжает борьбу с теорией эволюции Дарвина. Нуньес попал под раздачу за своё имя.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:14
за этого священнослужителя, я думаю, святым не было бы стыдно.
Гугл подсказывает, что святой покровитель футбольной сборной Колумбии
явл.-ся св.Иезекииль Морено, при жизни воинственный епископ...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:04
Таким образом, он выводил из Дарвина нечисть))))))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:01
Священник теперь будет оправдываться, что это была "рука Бога"
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 13:55
Ничего святого)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:47
Сам себе исповедуется и отпустит все грехи...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:46
Он только На работе священник
Гость
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