Фанат, ударивший по лицу Дарвина Нуньеса, оказался священником

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сегодня, 13:43

Драка между болельщиками Колумбии и футболистами Уругвая произошла после матча полуфинала Кубка Америки.

Один из болельщиков ударил по лицу нападающего уругвайцев . Позже выяснилось, что этот фанат оказался священником.