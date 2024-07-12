Фанат, ударивший по лицу Дарвина Нуньеса, оказался священником

Драка между болельщиками Колумбии и футболистами Уругвая произошла после матча полуфинала Кубка Америки.
Один из болельщиков ударил по лицу нападающего уругвайцев Дарвина Нуньеса. Позже выяснилось, что этот фанат оказался священником.
Драка между болельщиками Колумбии и футболистами Уругвая произошла после матча полуфинала Кубка Америки.
Один из болельщиков ударил по лицу нападающего уругвайцев Дарвина Нуньеса. Позже выяснилось, что этот фанат оказался священником.
Гугл подсказывает, что святой покровитель футбольной сборной Колумбии
явл.-ся св.Иезекииль Морено, при жизни воинственный епископ...
Гугл подсказывает, что святой покровитель футбольной сборной Колумбии
явл.-ся св.Иезекииль Морено, при жизни воинственный епископ...