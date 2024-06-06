Стала известна дата жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России

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вчера, 21:58

Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 состоится 10 июня.

Процедура была утверждена 5 июня.

Команды будут разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам предыдущего розыгрыша Премьер-Лиги. В первую корзину войдут клубы, занявшие 1-4 места в РПЛ , во вторую – 5-8, третью – 9-12, четвёртую – Пари НН (13-е место), «Акрон» (победитель стыковых матчей), «Химки» (победитель Первой лиги) и махачкалинское «Динамо» (серебряный призёр Первой лиги).

В процессе жеребьёвки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвёртой корзин. Как и в прошлых двух сезонах, в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полётов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

16 клубов разделят по четырём группам, они сыграют два круга, всего проведут шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждом квартете, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, третья команда группы – в нижнюю сетку плей-офф. Команда, которая займёт последнюю строчку в своей группе, завершит выступление в турнире.