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Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России перенесена

вчера, 22:17

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России 2024/25 перенесена. Она должна была состояться сразу после финального матча турнира 2023/24, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению Суперфинала Кубка России и конференции РФС, бюро исполкома не вынесло окончательного решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Жеребьёвка будет проведена позднее на этой неделе.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:56
Слишком мудрёные пути продвижения команд к финалу Кубка.
Генеалогическое древо Александра Сергеевича Пушкина проще чем футбольная схема розыгрыша Кубка страны!
А этого априори не должно быть!))
Полностью согласен с доводами товарища TheBoLt !
468a6wkzt6ej
468a6wkzt6ej
сегодня в 04:32
Короче забухали и обо всем забыли....
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:57
считаю формат кубка России нужно изменить ( естественно до возвращения наших клубов в еврокубки, рано или поздно это случится и формат кубка вернётся к играм на вылет как было раньше) сейчас предлагаю вернуть турниру радость переферии увидеть команды из рпл, в группе ( формат строго из одного круга и команда из вышки играет в гостях с соперниками из низших лиг) предлагаю по 6 команд, две из рпл, две фнл и пару из второго дивизиона, после пяти туров две первые попадают в четвертьфинал и начинаются игры на выбывание. до формирования груп кубка России несколько раундов в играх на выбывание, где могут попробовать свои силы в том числе любители и медиалиги ( сетка составлена так, чтобы минимум по одной команде из фнл и пфл в группы итоговые попали, что - то вроде пути чемпионов в квалификации лч) естественно хорошие призовые от фонбета и успех турниру гарантирован
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:17
Ну как же так, теперь не смогу уснуть ! 🤣🤣🤣
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:15
Может сразу вернетесь в старый формат? И пусть клубы РПЛ начинают с 1/512 стадии?) жребием с одной корзины всех, не надо отдельных корзин для слабых и отдельных для сильных. Вот это было бы зрелище, представьте как клуб из дна 2 дивизиона приехал бы на большой и красивый стадион. Пускай бы ребята порадовались, а РФС оплатил бы билеты клубам 2 дивизиона
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:17
Просто трезвых к окончанию кубкового поединка ,не осталось !
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:55
Не думаю что долго просуществует этот формат с путями РПЛ и регионов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:51
думают как разнообразить формат кубка России.
придумают какой нибудь группу смерти для Спартака.
первый готов - Акрон.
ABir
ABir
вчера в 22:43
Действительно, спешка совершенно не к чему. Разве, что кто-то уже билеты в отпуск на понедельник купил.
Capral
Capral
вчера в 22:27
Да пёс с ней. Всё-равно, через ж...у.
drug01
drug01
вчера в 22:20
Сегодня видно Питер гуляет, некогда!
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