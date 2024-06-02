Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России перенесена

Генеральный секретарь РФС сообщил, что жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России 2024/25 перенесена. Она должна была состояться сразу после финального матча турнира 2023/24, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению Суперфинала Кубка России и конференции РФС , бюро исполкома не вынесло окончательного решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Жеребьёвка будет проведена позднее на этой неделе.