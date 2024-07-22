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Сако: «„Ростов“ может бороться за топ-4»

вчера, 09:36

Защитник «Ростова» Умар Сако дал комментарий касательно целей команды в нынешнем сезоне.

Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» — это «Зенит», «Ростов» — это «Ростов».

В 1-м туре РПЛ южане сыграли вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:42
А какие места получали КМС?
TheBoLt
TheBoLt ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 18:40
Ростсельмаш за Ростовом))
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:32
Это только предположение. Время покажет на что способна команда..фк РОСТОВ !?
Аксинья
Аксинья ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:20
Учитывая небольшую разницу звание мастера спорта по футболу получали игроки занявшие не ниже шестого места в чемпионате и вышедшие в полуфинал кубка...(Детская память она надолго в голове сидит)
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:57
Просто слух резануло. Пошел по источнику. "Защитник «Ростова» Умар Сако в беседе с «РБ Спорт» заявил, что его команда может побороться за топ-4 в новом сезоне Российской Премьер-Лиги." Углубляться не стал. Думаю за топ-16 каждый клуб РПЛ в этом сезоне поборется.
112910415
112910415
вчера в 13:37
какие0то другие векторы побеждают ...
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:44
Сразу видно, что этот Сако, во-первых, человек новый и в России, и в команде, а, во-вторых, не понимает "генеральную линию" Арташеса. ))
Хлавному акционеру главное - игрока купить подешевле, а продать намного дороже.
И зачем ему, допустим, 4-е или даже 2-е или 3-е места?
Он КУШАТЬ ХОЧЕТ: на кусок СВОЕГО ХЛЕБА намазать толстенный слой ЧУЖОГО МАСЛА и сверху присыпать таким же ТОЛСТЕННЫМ слоем икорки.
Тоже, понятное дело, ЧУЖОЙ. ))
А игрокам главное, чтобы зарплаты без задержек, иногда премии какие-никакие и вполне осязаемая надежда на скорый трансфер на жирный оклад в столицах. ))
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:57
Ну значит только раки и таранька))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:31
Ростов всегда может занять "4-е место", но надо как то выживать...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 11:29
"Левый, левый, левый берег Дона...!"
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:06
Скажи об этом тренеру, он за выживание собрался бороться.
q7sys969g9cs
q7sys969g9cs
вчера в 10:59
Ростову вполне по силам сделать это.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:52
Полностью поддерживаю!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:48
Когда-то был смысл, и в кубок уефа попадали с 4-го места
.. А сейчас хоть четвертый, хоть десятый разницы не особо. Да конечно престиж, и денег чуть больше, но все же..
lotsman
lotsman
вчера в 10:28
Бороться могут все. И даже должны бороться, без борьбы не достигнуть цели.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:25
В советское время за попадание в пятерку давали мастеров спорта.
Аксинья
Аксинья ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:02
Как что? - Деревянные медали))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:55
И что дает четвертое место?
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:54
За Зенитом Газпром, а за Ростовом кто???
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