Сако: «„Ростов“ может бороться за топ-4»

Защитник «Ростова» дал комментарий касательно целей команды в нынешнем сезоне.

Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» — это «Зенит», «Ростов» — это «Ростов».