Сако: «„Ростов“ может бороться за топ-4»

Защитник «Ростова» Умар Сако дал комментарий касательно целей команды в нынешнем сезоне.
Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» — это «Зенит», «Ростов» — это «Ростов».
В 1-м туре РПЛ южане сыграли вничью с ЦСКА.
Хлавному акционеру главное - игрока купить подешевле, а продать намного дороже.
И зачем ему, допустим, 4-е или даже 2-е или 3-е места?
Он КУШАТЬ ХОЧЕТ: на кусок СВОЕГО ХЛЕБА намазать толстенный слой ЧУЖОГО МАСЛА и сверху присыпать таким же ТОЛСТЕННЫМ слоем икорки.
Тоже, понятное дело, ЧУЖОЙ. ))
А игрокам главное, чтобы зарплаты без задержек, иногда премии какие-никакие и вполне осязаемая надежда на скорый трансфер на жирный оклад в столицах. ))
Хлавному акционеру главное - игрока купить подешевле, а продать намного дороже.
И зачем ему, допустим, 4-е или даже 2-е или 3-е места?
Он КУШАТЬ ХОЧЕТ: на кусок СВОЕГО ХЛЕБА намазать толстенный слой ЧУЖОГО МАСЛА и сверху присыпать таким же ТОЛСТЕННЫМ слоем икорки.
Тоже, понятное дело, ЧУЖОЙ. ))
А игрокам главное, чтобы зарплаты без задержек, иногда премии какие-никакие и вполне осязаемая надежда на скорый трансфер на жирный оклад в столицах. ))