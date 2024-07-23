Байрамян: «РПЛ – это лучшая лига в мире!»

Полузащитник «Ростова» поделился мнением о чемпионате Европы и РПЛ .

Как мне Евро? Класс, мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА , было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. Но чемпионат Европы — есть чемпионат Европы. Как и чемпионат мира, каждый турнир по-своему хорош. А РПЛ — это лучшая лига в мире!