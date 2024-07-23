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Байрамян: «РПЛ – это лучшая лига в мире!»

вчера, 08:58

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о чемпионате Европы и РПЛ.

Как мне Евро? Класс, мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА, было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. Но чемпионат Европы — есть чемпионат Европы. Как и чемпионат мира, каждый турнир по-своему хорош. А РПЛ — это лучшая лига в мире!

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 16:25
3,14здит хитро63й армяшка.
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:22
Вот только хотел это написать)) все знают, что лучшая лига в мире - это ФНЛ))
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:24
А почему не добавил, что, мол, Валерик - лучший тренер Вселенной?
Упущение, которое ему Валерик никогда не простит! )
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:46
"Молчи позорная Европа, и не качай свои права! Ты у России просто ж"па, а думаешь, что голова!"
firewing
firewing
вчера в 10:28
Проснись и пой!
dt2zcytvkqe3
dt2zcytvkqe3
вчера в 10:17
Совершенно верно сказал, РПЛ это сила.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 09:59
Сразу видно что ни чего слаще морковки до сих пор не ел.
112910415
112910415
вчера в 09:49
Хорену верим !
в Англии поиграл, в Испании ... )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:32
Ну и глупость сморозил!! ФНЛ- лучшая лига мира, а дальше уже может и РПЛ
Гость
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