«Брентфорд» впервые в своей истории будет играть в розовой форме

«Брентфорд» показал выездной и третий комплекты формы на сезон 2024/25.
Гостевая экипировка выполнена в светло-розовом цвете, «пчёлы» будут выступать в такой цветовой гамме впервые в истории.
Третья форма тёмно-зеленая с желтыми вставками.
«Брентфорд» показал выездной и третий комплекты формы на сезон 2024/25.
Гостевая экипировка выполнена в светло-розовом цвете, «пчёлы» будут выступать в такой цветовой гамме впервые в истории.
Третья форма тёмно-зеленая с желтыми вставками.
Пчёлы же розовые...
Пчёлы же розовые...