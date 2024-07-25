«Брентфорд» впервые в своей истории будет играть в розовой форме

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вчера, 20:47

«Брентфорд» показал выездной и третий комплекты формы на сезон 2024/25.

Гостевая экипировка выполнена в светло-розовом цвете, «пчёлы» будут выступать в такой цветовой гамме впервые в истории.

Третья форма тёмно-зеленая с желтыми вставками.