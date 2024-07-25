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«Брентфорд» впервые в своей истории будет играть в розовой форме

вчера, 20:47

«Брентфорд» показал выездной и третий комплекты формы на сезон 2024/25.

Гостевая экипировка выполнена в светло-розовом цвете, «пчёлы» будут выступать в такой цветовой гамме впервые в истории.

Третья форма тёмно-зеленая с желтыми вставками.

«Брентфорд» впервые в своей истории будет играть в розовой форме

«Брентфорд» впервые в своей истории будет играть в розовой форме

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Все комментарии
Ульяна Зуева
Ульяна Зуева
сегодня в 08:20
Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат).Видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав, вcегo за пoлцeны.---- https://do.my/carcam
sir_Alex
sir_Alex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:34
Пи*****ы, сэр!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 05:46
Пчёлы на то и пчёлы, чтоб мёд собирать, а не в футбол играть. Поэтому цвет их не роляет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:43
Возможно хозяин клуба познакомился со своей "Заремой"....)))
gq55jzf2nu53
gq55jzf2nu53
сегодня в 04:21
Ну да, других цветов больше не существует
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:52
Для голливудских парней можно и в розовом...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:15
Зачем они это делают?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:07
Всё логично....
Пчёлы же розовые...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:21
Розовую форму только 1 игрок надел, а в зеленой уже трое пришли пофоткаться))
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