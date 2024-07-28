Эдерсон высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» высказался о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

Ничего не решено. Рад слышать, что Пеп [Гвардиола] хочет, чтобы я остался, это радует, он гениален.

Мне здесь хорошо, я спокоен. Всё в руках Бога, лишь ему всё известно.