Эдерсон высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.
Ничего не решено. Рад слышать, что Пеп [Гвардиола] хочет, чтобы я остался, это радует, он гениален.
Мне здесь хорошо, я спокоен. Всё в руках Бога, лишь ему всё известно.
И не только у МС эта позиция проблемная. У Ливерпуля Алиссон отнюдь не лучше.
Если Пеп определится по своему дальнейшему пребыванию в Сити положительно, то Эдерсону лучше сразу ставить лыжи на Восток, дабы есть пока там на него спрос. Иначе каталонский "инквизитор" решит с ним вопрос, как повар с картошкой.
И не только у МС эта позиция проблемная. У Ливерпуля Алиссон отнюдь не лучше.
Если Пеп определится по своему дальнейшему пребыванию в Сити положительно, то Эдерсону лучше сразу ставить лыжи на Восток, дабы есть пока там на него спрос. Иначе каталонский "инквизитор" решит с ним вопрос, как повар с картошкой.
Ещё бы, средний вратарь считает себя звездой.
И всё это благодаря тренеру.
Ещё бы, средний вратарь считает себя звездой.
И всё это благодаря тренеру.