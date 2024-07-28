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Эдерсон высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

вчера, 09:56

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

Ничего не решено. Рад слышать, что Пеп [Гвардиола] хочет, чтобы я остался, это радует, он гениален.

Мне здесь хорошо, я спокоен. Всё в руках Бога, лишь ему всё известно.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:45
Он никогда не был топ вратарем да где то тащил , если за матч не сделать два три сейфа тогда зачем он Сити?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:03
Все собирается и никак не соберётся! Всех, кто служил в ВМФ с Праздником!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:22, ред.
Да, да, да...
И не только у МС эта позиция проблемная. У Ливерпуля Алиссон отнюдь не лучше.
Если Пеп определится по своему дальнейшему пребыванию в Сити положительно, то Эдерсону лучше сразу ставить лыжи на Восток, дабы есть пока там на него спрос. Иначе каталонский "инквизитор" решит с ним вопрос, как повар с картошкой.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:16
Как говорится, свято место.
allemz
allemz
вчера в 11:12
Нееет, вали на*** из клуба, клоун!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:11
Конечно, для него Гвардиола гениален....
Ещё бы, средний вратарь считает себя звездой.
И всё это благодаря тренеру.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:39
Когда то это всё равно случится. И ему придётся уйти
EIIiada
EIIiada
вчера в 10:22
Эдерсон средний вратарь. Его уход из Сити вообще никак не отразится. Если найдется покупатель, сразу продадут.
Гость
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