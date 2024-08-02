Холанд «научил» журналистов хорошим манерам

На пресс-конференции перед матчем с «Миланом» на прошлой неделе произошёл интересный эпизод с участием нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
После того как игрок вошёл в пресс-центр, он поздоровался с журналистами, но был шокирован, когда никто не ответил ему тем же. Норвежец в шутку сказал «Поздоровайтесь!», что они и сделали.
Покидая зал, форвард поблагодарил собравшихся за уделённое ему время, а журналисты в ответ поблагодарили его. Футболист ушёл с ухмылкой на лице, прежде чем сказал: «Хороший ответ». Некоторые фанаты сравнили Холанда со школьным учителем, который следит за дисциплиной учеников.
Никто этикет не отменял....
Никто этикет не отменял....
"Во-первых, я вас приветствую..."
"Во-первых, я вас приветствую..."