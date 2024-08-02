Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Товарищеские матчи. Клубы 2024

Холанд «научил» журналистов хорошим манерам

вчера, 16:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

На пресс-конференции перед матчем с «Миланом» на прошлой неделе произошёл интересный эпизод с участием нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

После того как игрок вошёл в пресс-центр, он поздоровался с журналистами, но был шокирован, когда никто не ответил ему тем же. Норвежец в шутку сказал «Поздоровайтесь!», что они и сделали.

Покидая зал, форвард поблагодарил собравшихся за уделённое ему время, а журналисты в ответ поблагодарили его. Футболист ушёл с ухмылкой на лице, прежде чем сказал: «Хороший ответ». Некоторые фанаты сравнили Холанда со школьным учителем, который следит за дисциплиной учеников.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«В Скандинавии мы называем это летом». Хёйлунд выложил фото с криотерапии
Вчера, 15:32 Фото
«Анри» из Владивостока обратился к Тьерри Анри
29 июля Видео
В «Оренбурге» заявили, что готовы подписать Месси и Роналду
28 июля
Артета заявил, что «Арсеналу» нужно набрать 114 очков, чтобы обойти «Сити»
27 июля
Адриан «оформил» трансфер Салаха в «Бетис»
26 июля Фото
Актёр и совладелец «Рексхэма» пригласил Салаха в команду
24 июля
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:00
Официальное мероприятие.
Никто этикет не отменял....
xn57bfbrsbbw
xn57bfbrsbbw
вчера в 17:49
Представляю чему он мог их научить, когда на поле скунс
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:17
Черчесова плагиатит, наглец

"Во-первых, я вас приветствую..."
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:11
Лучше видео просмотреть. Там видно, что обстановка была дружеская и все были на позитиве))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 