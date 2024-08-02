Холанд «научил» журналистов хорошим манерам

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вчера, 16:51

На пресс-конференции перед матчем с «Миланом» на прошлой неделе произошёл интересный эпизод с участием нападающего «Манчестер Сити» .

После того как игрок вошёл в пресс-центр, он поздоровался с журналистами, но был шокирован, когда никто не ответил ему тем же. Норвежец в шутку сказал «Поздоровайтесь!», что они и сделали.

Покидая зал, форвард поблагодарил собравшихся за уделённое ему время, а журналисты в ответ поблагодарили его. Футболист ушёл с ухмылкой на лице, прежде чем сказал: «Хороший ответ». Некоторые фанаты сравнили Холанда со школьным учителем, который следит за дисциплиной учеников.