Мареска прокомментировал положение Галлахера в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о будущем хавбека Конора Галлахера.
Галлахер общается с клубом. «Челси» предложил ему новый контракт, мы хотим найти оптимальное решение.
По слухам, игрок близок к переходу в Ла Лигу.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о будущем хавбека Конора Галлахера.
Галлахер общается с клубом. «Челси» предложил ему новый контракт, мы хотим найти оптимальное решение.
По слухам, игрок близок к переходу в Ла Лигу.
Мареску взяли за сговорчивость. Вот и результаты. Снова будем с за Лигу Конференций бороться)) Всем болельщикам синих терпения. Смотрел предсезонные товарняки. Никакого просвета. Защита ноль. А эти все хотят продавать и продавать лучшего опорника и уже ставшего матерым Чалобу.
Мареску взяли за сговорчивость. Вот и результаты. Снова будем с за Лигу Конференций бороться)) Всем болельщикам синих терпения. Смотрел предсезонные товарняки. Никакого просвета. Защита ноль. А эти все хотят продавать и продавать лучшего опорника и уже ставшего матерым Чалобу.