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Мареска прокомментировал положение Галлахера в «Челси»

вчера, 09:56

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о будущем хавбека Конора Галлахера.

Галлахер общается с клубом. «Челси» предложил ему новый контракт, мы хотим найти оптимальное решение.

По слухам, игрок близок к переходу в Ла Лигу.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 14:55
Мдааа..
Мареску взяли за сговорчивость. Вот и результаты. Снова будем с за Лигу Конференций бороться)) Всем болельщикам синих терпения. Смотрел предсезонные товарняки. Никакого просвета. Защита ноль. А эти все хотят продавать и продавать лучшего опорника и уже ставшего матерым Чалобу.
Romeo 777
Romeo 777 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 23:01
Да, Ф.Романо писал, что предложили лишь 2х летний контракт с ЗП в 85 тысяч. При том, что истекает контракт уже через год и текущая ЗП 50 тысяч. Очень несправедливо
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:36
А какой контракт предложили? Есть инфа?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:34, ред.
Этим предложенным контрактом, для одного из лучших в команде, вице капитана, воспитанника…можно подтереться и выкинуть. Это прямое неуважение к человеку. В то время, как балласты получают в 3-5 раз больше ЗП и контракты на 7 лет. Всё это делается специально оленями-американцами.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:27
Некрасиво говорит но.тр. Челси. Он должен быть на стороне игрока и игроков. Или потеряет лицо и авторитет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Что-то не верится в это
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