Мареска прокомментировал положение Галлахера в «Челси»

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вчера, 09:56

Главный тренер «Челси» высказался о будущем хавбека .

Галлахер общается с клубом. «Челси» предложил ему новый контракт, мы хотим найти оптимальное решение.

По слухам, игрок близок к переходу в Ла Лигу.