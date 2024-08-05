Барко: «Я брал трофеи со всеми клубами. Надеюсь продолжить традицию»

Полузащитник «Спартака» заявил, что намерен стать чемпионом России.

Здорово, что мне получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно. Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре. «Спартак» — самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать.

Также Барко рассказал о впечатлениях от своего нового клуба.

Меня очень хорошо встретили в клубе. Это важно, потому что всегда не очень просто приходить в новую команду. Мне помогли почувствовать себя как дома. У меня очень хорошие отношения с Хесусом Мединой, с другими игроками из Латинской Америки. Да и со всеми остальными тоже.

Главное различие России и моей родины — безопасность. В Аргентине и Южной Америке в целом ты не можешь поздно вечером спокойно гулять по улицам, может произойти что угодно. А здесь очень спокойно. Это важно, ведь у меня есть семья. Атланта в США в этом плане была больше похожа на Москву.

На самом деле, я даже не ожидал, что всё будет настолько здорово. Мне очень нравится клуб, товарищи по команде, технический штаб, все люди вокруг. Рад, что принял такое решение.

Уже понял, что эта лига конкурентная, здесь много борьбы, очень важна физическая подготовка. В общем, нужно самым тщательным образом готовиться к каждому матчу, потому что легко тут ни с кем не будет.

Я был рад, когда узнал об интересе «Спартака». Приятно, когда ты интересен тренеру с именем, когда спортивный директор клуба приезжает посмотреть на тебя в Аргентину. Знаю, что «Спартак» великий для России клуб с большой историей. И вот теперь я здесь.