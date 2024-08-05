Феерия Иммобиле и промах Гуса Тиля. Сильнейшие клубы Турции, Португалии и Нидерландов остались без Суперкубков

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сегодня, 09:35

Матчи получились результативными.

В следующие выходные стартуют чемпионаты Турции, Португалии и Нидерландов. А стало быть, за неделю до начала главного турнира чемпион и обладатель Кубка разыгрывают Суперкубок. Хотя бывают и исключения.

Блестящая премьера Иммобиле

В предыдущем сезоне Суперкубок Турции решили провести не за неделю до старта, а в декабре, причём в Саудовской Аравии. Но потом матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» перенесли на апрель. Кончилось большим скандалом. «Фенер» выставил резервистов, пропустил на первой минуте, а потом и вовсе ушёл с поля.

На этот раз в Турции решили не экспериментировать, а провести матч за Суперкубок, как и в большинстве стран, — за неделю до старта чемпионата. В субботу на «Олимпийском стадионе Ататюрк» трофей разыграли чемпион страны «Галатасарай» и обладатель Кубка «Бешикташ». Фаворит в этой встрече был более чем очевиден. В прошлом чемпионате проигравший лишь раз «Галатасарай» опередил шестую команду Суперлиги «Бешикташ» на 46 очков. Тем более что у «чёрных орлов» сменился тренер. Теперь с «Бешикташем» работает Дживанни ван Бронкхорст. Статистика также была на стороне «джим-бом» — 17 побед в Суперкубке против 9. В том числе в личных противостояниях — 5:3.

Но «Бешикташ» вышел вперёд уже на первой минуте. Грубо ошибся защитник «джим-бом» Виктор Нельссон, подаривший мяч Чиро Иммобиле, который вышел один на один и разобрался с вратарём Фернандо Муслерой. О таком дебюте знаменитый итальянский нападающий мог только мечтать.

«Галатасарай» ответил двумя голами. Но оба не были засчитаны. Но потом игра выровнялась. Более того, перед перерывом Иммобиле едва не оформил дубль. Но через семь минут после возобновления матча небрежная игра в обороне чемпиона привела ко второму голу — отличился правый защитник Юнас Свенссон.

Чем меньше времени оставалось до конца, тем больше раскрывался «Галатасарай». Чем и воспользовался «Бешикташ». Несостоявшийся зенитовец Жедсон заработал пенальти, который уверенно реализовал Иммобиле, вне всякого сомнения лучший герой матча. А антигероем стал Нельссон, который привёз первый гол, а на 83-й минуте оставил «джим-бом» в меньшинстве. «Чёрные орлы» дважды реализовали численное преимущество — отличились Рафа Силва и Мустафа Хекимоглу. В итоге 5:0 — более чем яркая победа «Бешикташа», который в 10-й раз овладел Суперкубком.

«Галатасарай» подвергся унижению на глазах 70 тысяч зрителей. Пресса также не пощадила разбитого чемпиона. Например, про лидера «джим-бом» Мауро Икарди писали, что он сделал всего 6 точных передач. И все 6, когда разыгрывал мяч с центра поля.

Воскрешение «драконов»

В тот же день обрёл своего владельца Суперкубок Португалии. Трофей разыгрывался в 46-й раз. «Порту» участвовал в 33 розыгрышах. 23 оказались удачными. «Спортинг» участвовал в 11 розыгрышах, и 9 раз становился обладателем Супертаса Кандиду де Оливейра.

В этом году чемпион Португалии «Спортинг» и обладатель Кубка «Порту» встречались в городе Авейру. Который, разумеется, назван так не в честь Криштиану Роналду. Скорее всего, наоборот. Предки знаменитого футболиста были отсюда родом.

Ворота «Порту» были распечатаны на 6-й минуте. Инасиу удачно пробил после розыгрыша углового. Через три минуты герой последнего чемпионата Европы Диогу Кошта вытащил из сетки второй мяч. Лучший бомбардир «львов» Виктор Дьёкереш, который никуда не ушёл, прострелил вдоль ворот, а Педру Гонсалеш удачно подставил ногу. А в середине тайма счёт вырос до 3:0, после того как 17-летний Джовани Кенда нанёс роскошный удар «ножницами».

Тут трудно было избежать эйфории. Кто-то уже размечтался о разгроме в пять-шесть мячей. Другие уже представили новый трофей в клубном музее. Но через две минуты их несколько охладил Вендерсон Голено, реализовавший выход один на один с вратарём. Кстати, основной страж ворот «Спортинга» Антонио Адан завершил карьеру, и его место занял боснийский серб Владан Ковачевич, купленный у польского «Ракова» за 5 миллионов.

Комфортный для «львов» счёт 3:1 сохранялся до середины второго тайма. А там в течение полутора минут «драконы» провели два гола. Сначала точный удар нанёс Нико, а затем Вендерсон Галено оформил дубль. Ничья 3:3, и всё начинается заново. Только моральное преимущество на стороне «Порту». Который мог забить ещё в основное время. Ковачевич выручил.

Регламентом предусмотрены ещё 30 дополнительных минут. Незадолго до конца первой из 15-минуток вышедший на замену Иван Хайме ударом с 20 метров вывел «Порту» вперёд — 4:3. Вину за гол могут разделить далеко вышедший из ворот Ковачевич и Матеуш Фернандеш, неудачно подставивший ногу. «Спортинг» был опустошён и морально, и физически. Поэтому счёт не изменился, и Суперкубок отправляется в Порту.

Роковой промах Тиля

Кубок Нидерландов разыгрывался на поле чемпиона в Эйндховене. В гости к ПСВ приехал обладатель Кубка «Фейеноорд». С новым тренером. Арне Слот отправился в «Ливерпуль», а его место занял датчанин Бриан Приске.

Команды начали без раскачки и разведки. И уже на девятой минуте Ноа Ланг распечатал ворота «Фейе». Вратарь пострадавшей команды Тимон Велленройтер был чем-то недоволен и получил за разговоры с судьёй жёлтую карточку. Но судьи всё же проверили гол на правильность с помощью VAR .

Чемпион не удержал свое преимущества. В середине первого тайма роттердамцы заработали пенальти, который реализовал Сантьяго Хименес. А через пять минут Хименес выложил мяч Барту Ниувкоопу, который не мог не воспользоваться подарком — 1:2.

Праздник открытого футбола продолжался до перерыва. Да и во втором тайме ситуация не изменилась. После того как Хименес в очередной раз простил брабанцев, ветеран ПСВ Люк Де Йонг восстановил равновесие. Ненадолго. Снова пенальти в ворота эйндховенцев, и вновь Хименес точен.

Вышел на замену и тут же отличился бывший спартаковец Гус Тиль, поигравший в «Фейеноорде», а ныне один из лидеров ПСВ . Не лучшим образом сыграл Велленройтер, отбив мяч перед собой. А Гус оказался тут как тут — 3:3. Но и замена «Фейе» сработала. Антони Миламбо, начинавший встречу на скамейке запасных, проник в чужую штрафную и расстрелял ворота Вальтера Бенитеса. Роттердамцы в третий раз повели в счёте — 4:3.

А Тиль не унимался. Гус забил пенальти, который заработал Де Йонг. Снова ничья 4:4. Этот счёт сохранился до конца основного времени. А дополнительные 30 минут в Суперкубке Нидерландов не предусмотрены. Сразу пенальти. И немецкий вратарь «Фейеноорда» Велленройтер потащил удар Йохана Бакайоко. Ситуацию мог исправить Гус Тиль. Но бывший спартаковец направил мяч выше перекладины. Победа «Фейеноорда» в серии 4:2. Роттердамцы взяли Суперкубок в пятый раз.

Вот такими разными, но результативными и интересными, богатыми на голы получились матчи за Суперкубок в трёх странах. И во всех трёх случаях трофей достался не чемпионам, а обладателям национальных Кубков. Интересная тенденция намечается.