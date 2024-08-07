Новичок «Челси» претендует на приз игроку года в Чемпионшипе по версии PFA

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вчера, 15:44

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании назвала претендентов на награду лучшему игроку года в Чемпионшипе. Члены организации отдали свои голоса на основании сезона-2023/24.

Победитель будет объявлен 20 августа на церемонии вручения наград PWA Awards в Манчестере.

(«Саутгемптон»)

(«Лестер Сити»)

(«Ипсвич»)

(«Лидс»)

(«Лидс»)

(«Блэкберн»)

Дьюсбери-Холл летом перешёл в «Челси», а Саммервиль стал игроком «Вест Хэма».