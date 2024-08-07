Новичок «Челси» претендует на приз игроку года в Чемпионшипе по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании назвала претендентов на награду лучшему игроку года в Чемпионшипе. Члены организации отдали свои голоса на основании сезона-2023/24.
Победитель будет объявлен 20 августа на церемонии вручения наград PWA Awards в Манчестере.
Адам Армстронг («Саутгемптон»)
Кирнан Дьюсбери-Холл («Лестер Сити»)
Лейф Дэвис («Ипсвич»)
Джорджиньо Руттер («Лидс»)
Крисенсио Саммервиль («Лидс»)
Самуэль Смодич («Блэкберн»)
Дьюсбери-Холл летом перешёл в «Челси», а Саммервиль стал игроком «Вест Хэма».