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Новичок «Челси» претендует на приз игроку года в Чемпионшипе по версии PFA

вчера, 15:44

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании назвала претендентов на награду лучшему игроку года в Чемпионшипе. Члены организации отдали свои голоса на основании сезона-2023/24.

Победитель будет объявлен 20 августа на церемонии вручения наград PWA Awards в Манчестере.

Адам Армстронг («Саутгемптон»)

Кирнан Дьюсбери-Холл («Лестер Сити»)

Лейф Дэвис («Ипсвич»)

Джорджиньо Руттер («Лидс»)

Крисенсио Саммервиль («Лидс»)

Самуэль Смодич («Блэкберн»)

Дьюсбери-Холл летом перешёл в «Челси», а Саммервиль стал игроком «Вест Хэма».

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вчера в 15:51
Как обычно, развратят игроков деньгами, и получат богатых посредственных игроков.
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