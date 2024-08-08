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Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

вчера, 13:35

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении тренера Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

На сайте правовой информации сообщается, что специалист получил награду за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта.

7 августа бывшему наставнику ЦСКА, «Алании», московского «Динамо» и сборной России исполнилось 70 лет.

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Все комментарии
vut8qzdtq8c6
vut8qzdtq8c6
вчера в 15:31
И пожизненное обеспечение Педигри за государственный счёт естественно
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:12
Валерию Газзаеву - 70!
Свой 70-й день рождения отмечает бывший главный тренер ПФК ЦСКА - Валерий Георгиевич Газзаев.

Мы поздравляем Валерия Георгиевича с праздником! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и больших побед в жизни!

Под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок (2006, 2007).
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 15:09
Самый успешный тренер в истории ЦСКА. Мои наилучшие поздравления Валерию Георгиевичу!!!
альсато
альсато
вчера в 14:24
Как по мне..Валерий Георгиевич-достоин награды!...Не забуду его пророческих слов (в течении всего 16-17тых годов).."поедете балаболы в Хабаровск-хоть страну узнаете"))))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:47
Здравствуйте.

Насколько понимаю, будет по завершении матча отображён исход. Мы следим за этим матчем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:39
Не зря хвалебные речи на пресс-конференции толкал...
Гость
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