Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении тренера Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
На сайте правовой информации сообщается, что специалист получил награду за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта.
7 августа бывшему наставнику ЦСКА, «Алании», московского «Динамо» и сборной России исполнилось 70 лет.
Свой 70-й день рождения отмечает бывший главный тренер ПФК ЦСКА - Валерий Георгиевич Газзаев.
Мы поздравляем Валерия Георгиевича с праздником! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и больших побед в жизни!
Под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок (2006, 2007).
Свой 70-й день рождения отмечает бывший главный тренер ПФК ЦСКА - Валерий Георгиевич Газзаев.
Мы поздравляем Валерия Георгиевича с праздником! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и больших побед в жизни!
Под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок (2006, 2007).
Насколько понимаю, будет по завершении матча отображён исход. Мы следим за этим матчем.
Насколько понимаю, будет по завершении матча отображён исход. Мы следим за этим матчем.