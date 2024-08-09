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«Фиорентина» подпишет полузащитника «Реймса»

вчера, 12:38

Полузащитник Амир Ричардсон близок к переходу из «Реймса» в «Фиорентину».

Стоимость сделки составит 10 миллионов евро, а также бонусы.

Соглашение игрока с «фиалками» рассчитано до 2029 года.

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Все комментарии
456cdwk6k8q4
456cdwk6k8q4
вчера в 13:48
Кто-то писал что фиалки в 26м году готовятся к чемпионству, похоже на то)
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:31, ред.
Ричардсон - хороший игрок и достаточно молодой, может ещё расти и прогрессировать. А не так давно подписали известного воротчика Де Хеа, который попытается доказать, он ещё "не сбитый лётчик". Пришёл новый, молодой и амбициозный тренер Раффаэле Палладино.
Всё это может говорить о том, что возможно, руководство "Фиорентины" взяло курс на усиление команды в связи с приближающемся 100-летием клуба (2026), чтобы взять третье скудетто в своей истории. Удачи "фиалкам", пусть расцветают на радость своим болельщикам!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:13
Молодой игрок из Марокко! Там щас качественные игроки
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:01
Надеюсь он точно пригодится для фиалок .
drug01
drug01
вчера в 13:00
Пять лет хороший срок можно проявить себя
Гость
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