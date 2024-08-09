«Фиорентина» подпишет полузащитника «Реймса»

Полузащитник Амир Ричардсон близок к переходу из «Реймса» в «Фиорентину».
Стоимость сделки составит 10 миллионов евро, а также бонусы.
Соглашение игрока с «фиалками» рассчитано до 2029 года.
Полузащитник Амир Ричардсон близок к переходу из «Реймса» в «Фиорентину».
Стоимость сделки составит 10 миллионов евро, а также бонусы.
Соглашение игрока с «фиалками» рассчитано до 2029 года.
Всё это может говорить о том, что возможно, руководство "Фиорентины" взяло курс на усиление команды в связи с приближающемся 100-летием клуба (2026), чтобы взять третье скудетто в своей истории. Удачи "фиалкам", пусть расцветают на радость своим болельщикам!
Всё это может говорить о том, что возможно, руководство "Фиорентины" взяло курс на усиление команды в связи с приближающемся 100-летием клуба (2026), чтобы взять третье скудетто в своей истории. Удачи "фиалкам", пусть расцветают на радость своим болельщикам!