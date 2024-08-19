Опубликован список лучших нападающих за всю историю АПЛ

Портал FourFourTwo опубликовал список из двадцати лучших нападающих за всю историю АПЛ.
20. Оле Гуннар Сульшер — 235 матчей, 91 гол («Манчестер Юнайтед»).
19. Джимми Флойд Хассельбайнк — 288 матчей, 127 голов («Лидс», «Челси», «Мидлсбро», «Чарльтон»).
18. Джанфранко Дзола — 229 матчей, 59 голов («Челси»).
17. Майкл Оуэн — 326 матчей, 150 голов («Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Сток Сити»).
16. Руд Ван Нистелрой — 150 матчей, 95 голов («Манчестер Юнайтед»).
15. Робби Фаулер — 379 матчей, 162 гола («Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Блэкберн»).
14. Робин Ван Перси — 280 матчей, 144 гола («Арсенал», «Манчестер Юнайтед»).
13. Фернандо Торрес — 212 матчей, 85 голов («Ливерпуль», «Челси»).
12. Иан Райт — 213 матчей, 113 голов («Арсенал», «Вест Хэм»).
11. Луис Суарес — 110 матчей, 69 голов («Ливерпуль»).
10. Эрлинг Холанд — 67 матчей, 64 гола («Манчестер Сити»).
9. Энди Коул — 415 матчей, 187 голов («Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Портсмут», «Сандерленд»).
8. Эрик Кантона — 156 матчей, 70 голов («Лидс», «Манчестер Юнайтед»).
7. Харри Кейн — 320 матчей, 213 голов («Норвич», «Тоттенхэм»).
6. Деннис Бергкамп — 315 матчей, 87 голов («Арсенал»).
5. Дидье Дрогба — 254 матча, 104 гола («Челси»).
4. Уэйн Руни — 491 матч, 208 голов («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»).
3. Серхио Агуэро — 275 матчей, 184 гола («Манчестер Сити»).
2. Алан Ширер — 441 матч, 260 голов («Блэкберн», «Ньюкасл»).
1. Тьерри Анри — 258 матчей, 175 голов («Арсенал»).
Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей за всю историю АПЛ.
Помню, перед началом ЧМ-98 вся пресса писала, что у Франции нет нападающих и ей будет трудно победить на родине. Зато сразу после турнира Анри и Трезеге вмиг стали суперзвёздами.
Бергкамп не чистый нападающий всё-таки, возможно высоковато, хотя мастер был высокого класса. А вот ван Нистелрой наоборот низко, пожалуй, лучший голландец после ван Бастена.
П. С. Кейн всё же удивительный участник списка. Довольно высоко котируются, но не имеет при этом ни одного трофея.
Помню, перед началом ЧМ-98 вся пресса писала, что у Франции нет нападающих и ей будет трудно победить на родине. Зато сразу после турнира Анри и Трезеге вмиг стали суперзвёздами.
Бергкамп не чистый нападающий всё-таки, возможно высоковато, хотя мастер был высокого класса. А вот ван Нистелрой наоборот низко, пожалуй, лучший голландец после ван Бастена.
П. С. Кейн всё же удивительный участник списка. Довольно высоко котируются, но не имеет при этом ни одного трофея.