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Опубликован список лучших нападающих за всю историю АПЛ

вчера, 11:33

Портал FourFourTwo опубликовал список из двадцати лучших нападающих за всю историю АПЛ.

20. Оле Гуннар Сульшер — 235 матчей, 91 гол («Манчестер Юнайтед»).

19. Джимми Флойд Хассельбайнк — 288 матчей, 127 голов («Лидс», «Челси», «Мидлсбро», «Чарльтон»).

18. Джанфранко Дзола — 229 матчей, 59 голов («Челси»).

17. Майкл Оуэн — 326 матчей, 150 голов («Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Сток Сити»).

16. Руд Ван Нистелрой — 150 матчей, 95 голов («Манчестер Юнайтед»).

15. Робби Фаулер — 379 матчей, 162 гола («Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Блэкберн»).

14. Робин Ван Перси — 280 матчей, 144 гола («Арсенал», «Манчестер Юнайтед»).

13. Фернандо Торрес — 212 матчей, 85 голов («Ливерпуль», «Челси»).

12. Иан Райт — 213 матчей, 113 голов («Арсенал», «Вест Хэм»).

11. Луис Суарес — 110 матчей, 69 голов («Ливерпуль»).

10. Эрлинг Холанд — 67 матчей, 64 гола («Манчестер Сити»).

9. Энди Коул — 415 матчей, 187 голов («Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Портсмут», «Сандерленд»).

8. Эрик Кантона — 156 матчей, 70 голов («Лидс», «Манчестер Юнайтед»).

7. Харри Кейн — 320 матчей, 213 голов («Норвич», «Тоттенхэм»).

6. Деннис Бергкамп — 315 матчей, 87 голов («Арсенал»).

5. Дидье Дрогба — 254 матча, 104 гола («Челси»).

4. Уэйн Руни — 491 матч, 208 голов («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»).

3. Серхио Агуэро — 275 матчей, 184 гола («Манчестер Сити»).

2. Алан Ширер — 441 матч, 260 голов («Блэкберн», «Ньюкасл»).

1. Тьерри Анри — 258 матчей, 175 голов («Арсенал»).

Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей за всю историю АПЛ.

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Портал FourFourTwo назвал имя лучшего вратаря за всю историю АПЛ
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Все комментарии
firewing
firewing
сегодня в 13:28
А лучшие в чём - в скорострельности? Тогда пока Холанд лучший. В кол-ве мячей? Тогда Ширер. По игре? Но для нападающего это не всегда критерий - для него главное результативность.
Grundik
Grundik
вчера в 19:18
Не понял, а где Погребняк? Нихрена эти англичане не смыслят в футболе.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:06
1. Гари Линекер, 340 матчей 192 гола за Лестер, Эвертон, Тоттенхем
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 16:58
А где Рон? Никто не сможет меня упрекнуть в симпатиях к нему, но глупо утверждать., что он не входит и в двадцатку лучших.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 15:50
Думается , голосовали юзеры 45+
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 14:22
А причём здесь невоспитанность? Я не буду обращаться на вы к человеку, который сам здесь всем тычет, указывает, что они в футболе не понимают. А только у него лишь правильное мнение, т.к. он в мохнатые годы футбол смотрел.
Capral
Capral
вчера в 13:58
Уважаемый Админ!
Вот только вчера, я обещал вам не отвечать на провокации невоспитанных людей. Я их знаю, и им не отвечаю. Но сегодня, пользователь, под ником Fantazista 333, меня спровоцировал на ответ. Дело в том, что только после моего ответа ему, я узнал этого человека, который, постоянно меняет свои имена и провоцирует меня на конфликт. Не пора ли принять меры? У меня нет желания с ним общаться, но он постоянно мне хамит, под разными именами.

Спасибо.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 13:47
Только ты и никак иначе.
Capral
Capral ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Во-первых, не ты, а Вы. А во-вторых, я- старый человек и могу забыть или просто не обратить внимания на тему. К тому же, я не очень хорошо осведомлен в ангийской теме, мало интересуюсь, хотя, кое-что знаю... Но, один из пользователей, культурно и коротко мне объяснил, после чего- стало понятно. Так- ведут себя культурные люди.

Прошу, больше не тревожить.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Тебе уже несколько раз это объясняли. А всё один и тот же вопрос. Где Киган, где Киган??? Не смущает, что в списке напы начиная с конца 80-х??? Да и какой Киган, если нет Гривза. Вот первый вопрос, который должен приходить в голову, если не знаешь о каком периоде речь. Где Джимми Гривз, лучший бомбардир в истории лучшей английской лиги, как бы она не называлась???
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:07
Анри заслуживает уважения
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:28
Спасибо, теперь понятно. Сразу не понял, но буду знать!)))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:28
Нигде дырявого не любят.. Нигде.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:01
Наверное потому, что АПЛ образовалась в 92-м, если мне не изменяет память. 🤔
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:00
Удивительно, как это англичане поставили француза выше Ширера. Анри, конечно, хорош был, но Ширер всё же в АПЛ был с куда большей армией поклонников, уважения и любви. Да и игрок он был шикарный. А если учесть, что играл в куда более слабом клубе и вывел его на новый уровень, то...
Помню, перед началом ЧМ-98 вся пресса писала, что у Франции нет нападающих и ей будет трудно победить на родине. Зато сразу после турнира Анри и Трезеге вмиг стали суперзвёздами.
Бергкамп не чистый нападающий всё-таки, возможно высоковато, хотя мастер был высокого класса. А вот ван Нистелрой наоборот низко, пожалуй, лучший голландец после ван Бастена.
П. С. Кейн всё же удивительный участник списка. Довольно высоко котируются, но не имеет при этом ни одного трофея.
allemz
allemz
вчера в 11:59
Холанд недавно в Англии и уже в топ-10))

Рейтинг по мнению обезьянки чи-чи-чи
Capral
Capral
вчера в 11:56
А Кигана, почему нет?! Ну- это полный п.....ц!!! Один, из ярчайших нападающих Ливерпуля-70х!!! Я, до сих пор храню его большое интервью в еженедельнике "Футбол-Хоккей", за 1977г!!! Ну вот, как, можно было не вспомнить о таком форварде?! ИДИОТИЗМ!!!!!!!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 11:50
А где инопланетный? Он ведь собирался в МС и уже за это должен быть лучшим бомбардиром и получить ЗМ за АПЛ! Недоработка от ФИФы. 🤣🤣🤣
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:48
Кто составлял этот список? Разве лучшим критерием нападающего должны быть не забитые мячи? Тогда почему Суарес выше Роби Фаулера или Торрес выше Майкла Оуэна?

В общем, очередная желтуха, место которой в мусорке.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:43
Анри хорош. Не только в результативности, сама его манера игры была яркой. Сейчас похожих игроков то и нет.
v27fbmz925h5
v27fbmz925h5
вчера в 11:35
Лучший нападающий всех времён и народов — Тьерри Анри. Он был настоящим гением, который умел забивать невероятные голы и делать потрясающие передачи. Его карьера была полна ярких моментов и достижений, которые до сих пор восхищают болельщиков и специалистов.
Гость
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