«Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты» за Миранчука

Московский «Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты Юнайтед» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука. Об этом источнику сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.
30 июля Миранчук перешёл в американскую команду из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца 2027 года.
Там должна быть выплата определённая, даже не нужно обращаться в ФИФА. Это солидарные выплаты. Я спросил у нашего менеджмента, должна быть выплата или нет, мне сказали, что должна. Я очень рад за Алексея, это для нас родной футболист, родной человек. Конечно, мы вместе с ним сопереживаем и радуемся его успехам.
Ты их, для начала, попробуй получить.
Ты их, для начала, попробуй получить.