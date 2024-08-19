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«Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты» за Миранчука

вчера, 11:58

Московский «Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты Юнайтед» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука. Об этом источнику сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

30 июля Миранчук перешёл в американскую команду из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца 2027 года.

Там должна быть выплата определённая, даже не нужно обращаться в ФИФА. Это солидарные выплаты. Я спросил у нашего менеджмента, должна быть выплата или нет, мне сказали, что должна. Я очень рад за Алексея, это для нас родной футболист, родной человек. Конечно, мы вместе с ним сопереживаем и радуемся его успехам.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:41
всегда приятно деньги получать )
atdj9n3wu2u3
atdj9n3wu2u3
вчера в 13:41
Еще не факт, что дадут, сошлются на санкции...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:55, ред.
Нагорных так обрадовался пиндосским деньгам...
Ты их, для начала, попробуй получить.
k5eg2nxrbgmr
k5eg2nxrbgmr
вчера в 12:26
Много от Миранчука не получат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:23
К сожалению все не так просто. Видно этот чиновник не в курсе. Из-за санкций, веденных США платежи в госструктуры РФ, а РЖД- госструктура запрещены. Возможно все.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:04
Хорошо, что даже после перехода денег удаётся снимать...
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