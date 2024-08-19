«Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты» за Миранчука

Московский «Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты Юнайтед» за воспитание полузащитника . Об этом источнику сообщил председатель совета директоров московского клуба .

30 июля Миранчук перешёл в американскую команду из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца 2027 года.