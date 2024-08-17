Зарплата Коваленко сократилась на 17% в «Оренбурге»

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вчера, 14:33

Полузащитник согласился на снижение зарплаты при переходе из «Зенита» в «Оренбург».

Футболист стал зарабатывать на 17% меньше.

Ранее сообщалось, что игрок не захотел уходить в аренду в «Крылья Советов» из-за нежелания снижать зарплату.