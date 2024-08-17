Зарплата Коваленко сократилась на 17% в «Оренбурге»

Полузащитник Александр Коваленко согласился на снижение зарплаты при переходе из «Зенита» в «Оренбург».
Футболист стал зарабатывать на 17% меньше.
Ранее сообщалось, что игрок не захотел уходить в аренду в «Крылья Советов» из-за нежелания снижать зарплату.
Я не знаю, кто это.
Семнадцать процентов это не информация.
Сколько рублей он получал в Зените, вот информация.
Кстати, не слишком ли много о нем пишут?
Завтра об этом человеке забудут.
Я не знаю, кто это.
Семнадцать процентов это не информация.
Сколько рублей он получал в Зените, вот информация.
Кстати, не слишком ли много о нем пишут?
Завтра об этом человеке забудут.
Придется чаще в копилку заглядывать.
Придется чаще в копилку заглядывать.