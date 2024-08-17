Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Зарплата Коваленко сократилась на 17% в «Оренбурге»

вчера, 14:33

Полузащитник Александр Коваленко согласился на снижение зарплаты при переходе из «Зенита» в «Оренбург».

Футболист стал зарабатывать на 17% меньше.

Ранее сообщалось, что игрок не захотел уходить в аренду в «Крылья Советов» из-за нежелания снижать зарплату.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Известный певец стал совладельцем «Ипсвича»
15 августа
«Манчестер Юнайтед» и Qualcomm продлили контракт до 2029 года
15 августа
Слухи«Челси» хочет продать футболистов на 200 млн фунтов
13 августа
ОфициальноДвукратный чемпион НБА стал миноритарным владельцем ПСЖ
13 августа
Известный рэпер помог «Венеции» избежать банкротства
10 августа
Обладатель «Золотого мяча», легенды «Милана» и «Челси». Известные игроки, которые владеют футбольными клубами
09 августаРоман Сошенко в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:13
Зато играть будет, если хорошо то зарпдата будет в другом клубе побольше.
dtgd53mzt9h5
dtgd53mzt9h5
вчера в 15:57
Даже этого очень много для такого игрока.
rrkdm3csj76c
rrkdm3csj76c
вчера в 15:53
Зато будет играть больше!!!
Вещий
Вещий
вчера в 15:12
Зарплату Зенита Оренбург себе позволить не может...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:49
Коваленко?
Я не знаю, кто это.
Семнадцать процентов это не информация.
Сколько рублей он получал в Зените, вот информация.
Кстати, не слишком ли много о нем пишут?
Завтра об этом человеке забудут.
Сочинский
Сочинский
вчера в 14:41
Ну это они конечно погорячились...
Придется чаще в копилку заглядывать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 