Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

FourFourTwo опубликовал список лучших защитников за всю историю АПЛ

вчера, 13:10

Портал FourFourTwo опубликовал список из двадцати лучших защитников за всю историю АПЛ.

20. Лукас Радебе — 197 матчей («Лидс»).

19. Рикарду Карвальу — 135 матчей («Челси»).

18. Джон Стоунз — 237 матчей («Эвертон», «Манчестер Сити»).

17. Яп Стам — 79 матчей («Манчестер Юнайтед»).

16. Пол Макграт — 166 матчей («Астон Вилла», «Дерби Каунтри»).

15. Патрис Эвра — 278 матчей («Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»).

14. Джейми Каррагер — 508 матчей («Ливерпуль»).

13. Ледли Кинг — 268 матчей («Тоттенхэм»).

12. Сами Хююпя — 318 матчей («Ливерпуль»).

11. Гари Паллистер — 260 матчей («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»).

10. Гари Невилл — 397 матчей («Манчестер Юнайтед»).

9. Сол Кэмпбелл — 503 матча («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»).

8. Тони Адамс — 255 матчей («Арсенал»).

7. Неманья Видич — 211 матчей («Манчестер Юнайтед»).

6. Венсан Компани — 265 матчей («Манчестер Сити»).

5. Кайл Уокер — 395 матчей («Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).

4. Джон Терри — 492 матча («Челси»).

3. Вирджил ван Дейк — 265 матчей («Саутгемптон», «Ливерпуль»).

2. Эшли Коул — 384 матча («Челси», «Арсенал»).

1. Рио Фердинанд — 504 матча («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»).

Ранее портал FourFourTwo опубликовал списки лучших вратарей и нападающих за всю историю АПЛ,

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рейтинг сильнейших клубных тренеров мира. В списке лишь четыре легенды, зато много талантов
14 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии10
Рейтинг лучших футболистов 21-го века. Предлагаем новый подход к сортированию Месси, Роналду и Зидана
24 июляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии42
Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN
24 июля
Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших английских вратарей в истории
19 июля
Британский сайт FourFourTwo назвал Яшина лучшим вратарём всех времён
18 июля
ОфициальноСборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА
18 июля
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:59
Карвалью в десять раз сильнее Ван Дейка
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:45
Ну может он матчи МЮ скачивал тех времён и смотрел. Вот если бы такое он заявил лет 30 назад то это другое дело.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:43
Это всем понятно, Терри только физика и ничего кроме неё. Что там смотреть, что там разбираться. Согласен не надо сравнивать ж... с пальцем. Самому стыдно стало, что в теме посредственности, упомянул величайших защитников в истории мирового футбола.
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 20:43
Эндрик сейчас мэм в мире футбола. 16 летний пацан отвечает на вопрос "- чья игра вас вдохновляла, Роналду или Роналдо?", "- Джорджа Беста".
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 20:38
Вопросы сплошные к логической цепочке. У тебя все аргументы "я смотрел, я разбираюсь о дуболомости защитников". Ты и за Барези в Милане наблюдал??
Тут игроки в истории АПЛ, нечего их сравнивать с Мальдини и другими величайшими чемпионами футбола.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:13
А что ты можешь сказать про Барези??? Какого Эндрика??? Я знаю лишь игрока такого. Но как я его могу пародировать.
Ну надо же такой пример привести, да ещё и с крайним защитником Ламом, в то время как есть тот Матеус, например, Барези и ещё не мало имён.
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 20:09
Да, да, понятно всё. Объект хейта не меняется) И страшная правда, это чрезмерная романтизация футбола. Любой топ защитник это дуболом в первую очередь, с единичными исключениями типа Лама, естественно.
Барези? Серьезно? Эндрика пародируешь?))
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:00
Карвальо за дуболомом вычищал авгиевы конюшни.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:55
Прикинь, не прикину. Барези это величайшая фигура среди защитников, не местечковая, как дуболом Терри, а мировая. То же самое по Мальдини.
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 19:52
Теперь смотри, "быть топом только для Англии" - это результат и признание? Да. Обстоятельства и стиль команды требовали только этого. Прикинь, для Италии, Германии, Франции также этого хватает. Только у испанских грандов некоторые отличились.
Карьвальо топ - но он именно там, где должен быть, 19 место. Еще раз банальная статистика, его максимум участие за сезон это 31 игр в 2006/07. Добрая половина достижений и успехов команды, особенно в обороне, без него в его же годы в составе. Если тебе принципиально, иди посмотри многолетние, многочасовые дебаты по топовости защитников от фанов АПЛ, смотревшие все матчи.

По ВВД спорить не буду, т.к. это бесполезное занятие. Тут фаны Ливерпуля по настроению меняют свои эпитеты: "Клопп из донных игроков сделал команду!", "Салах тащит это болото!!!", "Нет, Фирмино умничка дирижирует!", "Мане пахарь, это его надо было оставлять!!", "Без ТАА и его 20 голов за сезон и угловых фиг бы за что боролись!", "Нет, Робертсон круче!", "Фабиньо круче Бускетсов и Каземиро!", "Капитан Хендо был залогом успеха!!!", "Алиссон номер 1 вратарь, вытащил минусовой xG!", "На ВанДейке построена вся система!" и т.д.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:17
Топ он только в Англии где любят таких тупых защитников, лишенных напрочь интеллекта. У которых только одна физика и ничего больше. Топы это как раз Карвальо, который за счёт интеллекта отбирал мяч.
С прихода в оборону Карвальо начались и титулы. А ты хочешь опровергнуть, что португалец не вычащал за этим дуболомом? Попробуй.
Я видел, что такое оборона Ливерпуля без голландца, это был самый необходимый винтик для обороны Клоппа. Всё по факту.
С чего это имхо, если Терри дуболом, интеллект напрочь отсутствует. Одна лишь физика и всё. Он мог нормально играть только если полностью выкладывался и пахал. Сыграть на классе он был не в состоянии.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:10
Всего один вопрос. По каким критериям выбирались лучшие ? И чего теперь прикажете делать пользователям Соккера, обсуждать список ? Смешно и глупо.
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 19:09
Где конкретно твои фантазии??? Буквально снова и снова пишешь, "не было бы Карвальо, не было бы этих результатов", "Не было бы ВанДейка, в раза три пропускали бы" .... всё это из твоих персональных представлений из разряда симуляторов.
Твоё "по факту Терри - дуболом" - голимая имхотня. Или ВанДейк изящный такой, на их фоне? Ахах. По факту - Терри топ защитник признанный всеми соперниками на поле и экспертами за пределами, тренерами у руля и точка, подтвержденная статистикой.
Оговорка "Пиковый ВанДейк" - это вообще не серьезно. Пиковый Магуаер тоже бист. Пиковый Варан прошел весь футбол, пиковый Уэс Морган сделал Лестер чемпионами и что?
Заметь, тут только факты тебе пишут. Если хочешь, можем бесконечно писать свои личные оценочные суждения типа "А Фердинанд перехайплен! Всю славу Видича приписали ему!!!"
На счет личных зашкваров Терри никто не спорит, это 7 полный! Не как Гигс, но всё же, моральный урод.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:06
Матеус дуболомом был? Нет. Человек за счёт высокого интеллекта успешно играл на старости лет в обороне.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
С чего вдруг? Странные те, кто ставят защитников без интеллекта, у которых всё завязано лишь на физике, выше думающих.
FreshMeat
FreshMeat ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:58
Насчет футбольной составляющей - Терри был лишен капитанской повязки в сборной из-за пьяных дебошей и как раз того случая с расизмом в отношении маленького Антона Фердинанда, за который его штрафанули. Футбольная составляющая? Он бухал так что трещал весь Лондон, готовый разрушиться.
allemz
allemz ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 18:54
Фейспалм...
Это тут каким боком, речь о футбольной составляющей. Мне уже сильно страшно за соккер
allemz
allemz ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 18:52
Очень странные представления у тебя о защитниках? Разве защитник не должен быть непроходимой "стеной"? Разве не должен быть тем самым "бей-беги, толкай-борись", тем более дуболомом.
Ты очень странный....
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:14
Где конкретно фантазии из разряда "что было бы ..."?
Гаписано всё по факту Терри -дуболом. Игрок из разряда бей-беги- толкай-борись. Головой никогда не думающий. Карвальо это игрок другого уровня.
Но пожалуй всё-таки соглашусь, что для всяких английских рейтингов, символических сборный и т.д. и т.п. лучшим должен быть тупой мощный защитник, другого британская публика и не поймёт, и не заслуживает.
По ван Дейку, по подкатам - это фантазия, которая могла бы прокатить, если бы я не смотрел АПЛ.
До пикового ван Дейка, Компани в лучшей своей форме, не дотянуться.
FreshMeat
FreshMeat ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 17:24
это тот терри, что имел жену своего партнера по челси бриджа? тот что оштрафован за расизм на 220 тыс. фунтов?
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 16:42
Ты не аргументируй тут свои фантазии "что было бы...". По Карвальо, еще раз - он играл всего 135 игр в АПЛ из 228 возможных за 6 лет, в минутах еще меньше чем половина. А Терри абсолютная стена с почти 500 матчами за клуб. Он для любого фана АПЛ бесспорная легенда Челси и лиги в целом.
А Ливерпуль что с Вандейком, что без - примерно та же история. Там все одновременно герои. Как так получается, что Алиссон спасает в ЛЧ во всех встречах убойные моменты, всей командой выжигают в прессинге, в обороне, в атаке, а молодец только ВВД??? После хайпового года тип резко сдал. А еще, этот миф "никто не обыграл в сезоне" - такой смешной. Он никогда сам не стелился в подкат, 100500 раз зовет напарников в лице Робертсона или Матипа чтобы за него сделали отборы.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:49
По версии давалок Манчестера на первом месте Бенжамин Менди))
allemz
allemz ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 14:45
Тупорез Терри это кто? Просветите?
allemz
allemz ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
Речь о его игровой форме в целом, что в АПЛ, что в сборной - ни о чем после чемпионского сезона, даже относительно его не получится выгораживать, ибо тенденция общая, поэтому сборную тоже приплел для наглядности.

На ЛЧ нечего сетовать, заслуга коллективная всегда. Есть Ван Дейк и его вклад, есть факты и они против него
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:32
Карвальо умнейший ЦЗ. По уровню игрового интеллекта тупорез Терри с ним рядом никогда не стоял. Позиционная игра португальца, типичному тупому английскому защитнику, могла только во сне присниться.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:27
Причём тут титулы и игра конкретного игрока. Вот если бы Карвальо не подчищал за тупорезом, то этих титулов и не было бы. Титулы начались с прихода португальского защитника.
А сколько бы Ливерпуль пропустил без ван Дейка??? В раза три больше. Гикакому Компани не снились, пусть даже и два топовых сезона голландца.
Imrebellion
Imrebellion ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 14:23
Какой еще "тупорез Терри"??? Карвальо лучше него??? Чел, там в цифрах 5-кратная разница, огромное количество титулов, побед. По-настоящему рекорды обороны. Вратарь годами голов не видел. 86 матчей дома без поражения, 15 пропущенных всего за сезон и т.д. Ты там еще Ван Дейка хвалишь, особенно за ЛЧ??? Тогда Ливерпуль абсолютно всем проигрывал или пропускал голы (кроме Порту) - Наполи, Црвена, ПСЖ, Бавария, Барса. Только чудо камбеки и ТТХ в финале. Там благодаря Мане забивали больше соперников и всё.
Тут всё более менее справедливо. Уокер со временем может стать лучшим в истории, если Сити продолжит побеждать также с ним в составе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
По версии жен футболистов на первом месте Джон Терри!))
z73x9anbpdc4
z73x9anbpdc4
вчера в 13:57
Рио Фердинанд — настоящий гений защиты! Его карьера была полна ярких моментов и достижений. Он был неутомимым воином на поле, всегда готовым прийти на помощь своей команде и обеспечить надёжность обороны.
Фердинанд обладал невероятной техникой, силой и быстротой реакции, что позволяло ему мастерски контролировать мяч и создавать опасные моменты для своих партнёров. Его лидерские качества и умение вдохновлять команду делали его незаменимым игроком на поле.
Рио Фердинанд — лучший защитник в истории АПЛ, и его достижения навсегда останутся в памяти болельщиков и профессионалов футбола.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:45
Зато 2 сезона, которые Компани и не снились. И причём тут сборная, если речь про АПЛ??? Тогда можно сказать про ЛЧ, которую ван Дейк выиграл, являясь лучшим игроком на своей позиции в Мире и реальным претендентом на ЗМ. Компани не снилась победа в ЛЧ, быть лучшим защитником в Мире и главным претендентом на ЗМ. Но это всё не имеет отношения к АПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 