FourFourTwo опубликовал список лучших защитников за всю историю АПЛ

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вчера, 13:10

Портал FourFourTwo опубликовал список из двадцати лучших защитников за всю историю АПЛ .

20. — 197 матчей («Лидс»).

19. — 135 матчей («Челси»).

18. — 237 матчей («Эвертон», «Манчестер Сити»).

17. — 79 матчей («Манчестер Юнайтед»).

16. Пол Макграт — 166 матчей («Астон Вилла», «Дерби Каунтри»).

15. — 278 матчей («Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»).

14. — 508 матчей («Ливерпуль»).

13. — 268 матчей («Тоттенхэм»).

12. — 318 матчей («Ливерпуль»).

11. — 260 матчей («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»).

10. — 397 матчей («Манчестер Юнайтед»).

9. — 503 матча («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»).

8. — 255 матчей («Арсенал»).

7. — 211 матчей («Манчестер Юнайтед»).

6. — 265 матчей («Манчестер Сити»).

5. — 395 матчей («Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).

4. — 492 матча («Челси»).

3. — 265 матчей («Саутгемптон», «Ливерпуль»).

2. — 384 матча («Челси», «Арсенал»).

1. — 504 матча («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»).