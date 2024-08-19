FourFourTwo опубликовал список лучших защитников за всю историю АПЛ

Портал FourFourTwo опубликовал список из двадцати лучших защитников за всю историю АПЛ.
20. Лукас Радебе — 197 матчей («Лидс»).
19. Рикарду Карвальу — 135 матчей («Челси»).
18. Джон Стоунз — 237 матчей («Эвертон», «Манчестер Сити»).
17. Яп Стам — 79 матчей («Манчестер Юнайтед»).
16. Пол Макграт — 166 матчей («Астон Вилла», «Дерби Каунтри»).
15. Патрис Эвра — 278 матчей («Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»).
14. Джейми Каррагер — 508 матчей («Ливерпуль»).
13. Ледли Кинг — 268 матчей («Тоттенхэм»).
12. Сами Хююпя — 318 матчей («Ливерпуль»).
11. Гари Паллистер — 260 матчей («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»).
10. Гари Невилл — 397 матчей («Манчестер Юнайтед»).
9. Сол Кэмпбелл — 503 матча («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»).
8. Тони Адамс — 255 матчей («Арсенал»).
7. Неманья Видич — 211 матчей («Манчестер Юнайтед»).
6. Венсан Компани — 265 матчей («Манчестер Сити»).
5. Кайл Уокер — 395 матчей («Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).
4. Джон Терри — 492 матча («Челси»).
3. Вирджил ван Дейк — 265 матчей («Саутгемптон», «Ливерпуль»).
2. Эшли Коул — 384 матча («Челси», «Арсенал»).
1. Рио Фердинанд — 504 матча («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»).
Ранее портал FourFourTwo опубликовал списки лучших вратарей и нападающих за всю историю АПЛ,
Тут всё более менее справедливо. Уокер со временем может стать лучшим в истории, если Сити продолжит побеждать также с ним в составе.
Тут всё более менее справедливо. Уокер со временем может стать лучшим в истории, если Сити продолжит побеждать также с ним в составе.
На ЛЧ нечего сетовать, заслуга коллективная всегда. Есть Ван Дейк и его вклад, есть факты и они против него
На ЛЧ нечего сетовать, заслуга коллективная всегда. Есть Ван Дейк и его вклад, есть факты и они против него
А Ливерпуль что с Вандейком, что без - примерно та же история. Там все одновременно герои. Как так получается, что Алиссон спасает в ЛЧ во всех встречах убойные моменты, всей командой выжигают в прессинге, в обороне, в атаке, а молодец только ВВД??? После хайпового года тип резко сдал. А еще, этот миф "никто не обыграл в сезоне" - такой смешной. Он никогда сам не стелился в подкат, 100500 раз зовет напарников в лице Робертсона или Матипа чтобы за него сделали отборы.
А Ливерпуль что с Вандейком, что без - примерно та же история. Там все одновременно герои. Как так получается, что Алиссон спасает в ЛЧ во всех встречах убойные моменты, всей командой выжигают в прессинге, в обороне, в атаке, а молодец только ВВД??? После хайпового года тип резко сдал. А еще, этот миф "никто не обыграл в сезоне" - такой смешной. Он никогда сам не стелился в подкат, 100500 раз зовет напарников в лице Робертсона или Матипа чтобы за него сделали отборы.