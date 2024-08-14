Рейтинг сильнейших клубных тренеров мира. В списке лишь четыре легенды, зато много талантов

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сегодня, 14:10

Обновляем подход к оценке менеджеров.

Вчера известная корпорация ESPN представила список 50 лучших клубных тренеров мира. Вершина не вызывает вопросов. Но чем ниже опускаешься – тем сильнее видишь влияние субъективности авторов. И также их прописку за океаном. Не клеится обычный рейтинг с позициями, когда оцениваешь тонкую работу главных тренеров. Даже когда вспоминали лучших футболистов 21-го века, то предложили новый подход.

Разделение на касты тормозит развитие экономики Индии, а вот отдельные категории позволяют справедливее оценить статус наставников. В отличие от футболистов, тренеры – вольные птицы, им проще менять клубы. И их чаще наказывают первыми за промахи. Выделим легенд, элиту, талантов и мастеров. Таланты – это те, кому проще войти в элиту или стать легендами, а мастера с опытом успешной работы на мировом уровне.

Легенды

Гвардиола, Анчелотти, Клопп, Моуриньо.

Легенд в мире тренеров хватало. Но Венгер и Фергюсон, Сакки и Липпи на пенсии. Берем тех, кто ещё может работать в ближайшее время. Также отмечаем, что Моуриньо на собственном дне. Но его бассейн выше уровня моря для большинства наставников мира. Жозе – легендарный тренер, что доказал победами с «Порту» и «Интером» в Лиге чемпионов. Также глупо спорить со статусом безработного Клоппа. Юргена с радостью заберут в «Баварию», ПСЖ и «Барселону», сборные Англии и Германии. Анчелотти и Гвардиола не нуждаются в представлениях, в десятке лучших наставников в истории футбола, а не только прямо сейчас.

Элита

Зидан, Энрике, Индзаги, Тухель, Симеоне, Флик, Гасперини, Эмери, Аллегри, Конте.

У американцев Вальверде на десятой строчке, а Симеоне – на четырнадцатой позиции. А Зидана исключили, ведь давно не работал. Бред. Только отсутствие побед за пределами «Реала» мешает включить Зинедина в список легенд. А вот в категории элиты на своем месте после побед в Лиге чемпионов. В списке выше все тренеры были в еврокубковых финалах, многие там побеждали, как Флик, Энрике и Тухель. Понятно, что Унаи Эмери не равен Диего Симеоне по харизме. Но у испанца достаточно побед в Европе с разными клубами, чтобы бывший наставник «Спартака» оказался именно в этой исключительной категории. Успехи с «Астон Виллой» тоже как доказательство класса Эмери. Элитный тренер бывал на вершинах, которые сложно покорить. При этом даже неважная форма Аллегри не мешает напомнить, что это элитный наставник, который выигрывал Серию А с «Миланом» и «Ювентусом», а ещё бывал в финале Лиги чемпионов. У Конте похожая история. Пусть с характером, но это невероятно крутой тренер.

Таланты

Артета, Алонсо, Мотта, Аморим, Терзич, Хави, Хенесс, Де Росси, Хау, Де Дзерби, Мареска, Компани, Фариоли, О’Нил, Маккенна.

Артета, нанявший карманников, обчистивших игроков «Арсенала», на границе с элитой. Для попадания в список выше не хватает только трофеев с «Арсеналом». Алонсо хвастается победами в Германии, но проиграл «Аталанте» в финале Лиги Европы. Пока у Хаби мало опыта, чтобы попасть в любую другую категорию. Но таланты – самая крутая часть списка. Все они могут стать элитой или даже легендами. Итальянец Фариоли в 35 лет попробует возродить «Аякс». Его соотечественник Де Дзерби год назад мог зайти в один из грандов, а теперь будет тащить «Марсель». Хави и Терзич без работы. Но испанец выиграл Ла Лигу у «Реала», а немец недавно был в финале Лиги чемпионов. Алонсо и Мотта просто главные таланты мира тренеров прямо сейчас. Хаби пойдет в гранд после «Байера», а Мотта после успеха «Болоньи» оказался в «Ювентусе». Не у всех здесь одинаково опыта, не все выигрывали трофеи, как Аморим со «Спортингом». Но нет сомнений, что Хенесс и Хау ещё пошумят на тренерской ниве своими комбайнами. А вот Компани здесь немножко авансом. Но «Бавария» в него свято верит.

Мастера

Лёв, Почеттино, Вальверде, Слот, тен Хаг, Мойес, Сарри, Фонсека, Мичел, Саутгейт, Тите, Пиоли, Руа, Постекоглу, Р. Шмидт, Лопетеги, Итальяно, Розе, Штрайх, Пеллегрини, Гальярдо, Ираола, Альгаусил, Роджерс, Абель Феррейра, Динис, Поттер, Консейсау, Сампаоли, Бос.

Понимаем, что чемпион мира Лёв выпадает по статусу. Но Йоахим с середины 90-х не работал на серьезном клубном уровне, он великий тренер мира сборных. Сомневаемся, что легко попадет в список к элите, иначе «Бавария» давно бы назначила его тренером вместо таланта Компани. Также не сомневаемся, что Лёв – наставник мирового класса. Мастера это те, кому время от времени доверяют многомиллиардные проекты, как Почеттино. И даже если вам кажется, что конкретный человек не подходит для отдельного клуба, вроде МЮ и тен Хага, то это не значит, что Эрик не является тренером мирового уровня. Является. Но в этом особенность работы тренера.

Тен Хаг скорее загубит МЮ , чем сможет повторить опыт Фергюсона. Также толковый тренер может попасть к плохим боссам и футболистам. Команда ничего не выиграет, а уволят именно наставника. В четырех категориях вспомнили 58 специалистов. А прелесть такого подхода к составлению рейтингов без привычных мест – можете добавить фамилии. Критерии понятные. А если кто-то на границе списков, то можно развернуть дискуссию с друзьями. Предположим, Семак в этом сезоне в седьмой раз подряд выиграет РПЛ . Причем представит много интересных фишек, вроде плавающей позиции умницы Глушенкова. Его можно причислить к мастерам, или ещё нет?

Нет в мире специалиста любой профессии, который всегда на одном уровне. Живой человек зависим от десятков факторов, влияющих на его состояние. Некоторые из них сам не контролирует. У наставников тяжелая работа, даже эгоист Ибрагимович отказывается идти в тренеры, не хочет стать седым старцем. При этом профессия жутко интересная, ведь от наставников зависит судьба футболистов. Получит ли Мбаппе «Золотой мяч»? На это влияет Анчелотти и следующий тренер «Реала» после легендарного Карло. Сегодня у итальянца европейский финал против сложнейшего оппонента – упрямого, но классного коллеги Гасперини.