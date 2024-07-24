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Рейтинг лучших футболистов 21-го века. Предлагаем новый подход к сортированию Месси, Роналду и Зидана

вчера, 21:51
Месси
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

Распределение по местам не имеет смысла.

Если человеку сейчас 18-26 лет, то он понятия не имеет об игре Тьерри Анри или бразильца Роналдо на пике формы. Такой фанат футбола застал в школе не лучшую версию Роналдиньо. А Зидана запомнил по мемам после удара головой в грудь Матерацци, а не по матчам за «Реал» и Францию в начале века. Поэтому и важны рейтинги – рассказать молодежи, что деды тоже умели играть в футбол. Но для оценки наследия в новом веке важно не «перетаскивать» достижения звезд на рубеже веков.

Например, Баджо – великий футболист, но в новом веке доигрывал за «Брешию», поэтому его не будет в категории с младшим за ним Анри. У Зидана первые великие матчи случились в прошлом веке. Так что привычный рейтинг с местами, как сделали в ESPN, выбрав 25 лучших футболистов начала века, не подходит. Предлагаем другую систему. Выделим группу для аномалий – «величайшие». Дальше пойдут «великие», а отсутствие мест позволяет не игнорировать защитников и вратарей. «Легендарные» – третья группа футболистов. Наконец, есть «превосходные». Люди, которые близки к величию, но немножко уступают игрокам из этой категории.

Величайшие: Роналду, Месси.

Два человека, здесь долго рассусоливать смысла нет. Если берем именно 21 век, то часть легенд завершали карьеру. А вот эти двое посвятили себя взрослой игре именно в новом веке. Пока только они в группе величайших, законодателей футбольной моды. Много талантливых, но именно Криштиану и Лионель «тащили» полтора десятилетия.

Легендарные: Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Анри, Хави, Иньеста, Пирло, Модрич, Буффон, Касильяс, Мальдини, Роберто Карлос.

Будь это рейтинг за все времена, у бразильца Роналдо, учитывая талант, и у Зидана из-за элегантности был бы хороший шанс попасть к величайшим. Но раз это только 21 век, когда бразилец бегал с порезанными коленями, а француз проигрывал на ЧМ-2002 и Евро-2004, то оба в категории «легендарные». Зато нет глупых споров, почему Зидан выше Роналдиньо, или наоборот. Здесь никто не ниже и не выше остальных. Все легенды. Разумеется, Иньеста не был таким популярным футболистом, как Роналдиньо. Но глупо выбрасывать одного чемпиона мира из списка ради другого чемпиона мира. Остаются лишь споры о футболистах, которые на границе двух категорий, но это не страшно. Например, Модрич не был легендой в «Тоттенхэме», но стал легендой в «Реале» и сборной Хорватии спустя 12 лет. Буффон и Касильяс в любом обычном рейтинге упадут, поскольку нападающие популярнее. Но у нас они в списке легенд, ведь это голкиперы из топ-5 лучших вратарей в истории футбола. Два чемпиона мира – легенды.

Великие: Мбаппе, Бускетс, Кроос, Кака, Шевченко, Лам, Неста, Тотти, Фигу, Недвед, Рамос, Скоулз, Нойер, Бензема, Ибрагимович, Суарес, Хаби Алонсо, Кафу, Каннаваро, Рауль, Гиггз, Зеедорф.

Бускетс и Кроос близко к категории «легендарные». А ещё отметим, что многие рейтинги игнорируют Зеедорфа. Но Кларенс в «Милане» играл так, как потом все любимчики – Хави и Модрич, Кроос и Иньеста. Как можно не выбрать такую машину? Молодой Мбаппе великий, поскольку хорошо сыграл в двух финалах чемпионатов мира и у него прекрасная результативность для крайнего форварда. Уже здесь, хотя в «Реале» должен стремиться до уровня Анри – легендарного нападающего. Кака, Фигу, Шевченко, Недвед, Каннаваро и Бензема – обладатели «Золотого мяча». Все они, в отличие от англичанина Оуэна, прошли испытание на выносливость на Эвересте футбола.

Превосходные: Левандовски, Ди Мария, Бэйл, Клозе, Дани Алвес, Вилья, Это’О, Руни, Пепе, Мюллер, Джеррард, Роббен, Неймар, Пике, Эшли Коул, Фердинанд, Видич, Лэмпард, Вийера, Канте, Макелеле, Рибери, Дрогба, Салах, Пуйоль, Терри, Яя Туре, Ривалдо, Баджо, Родри, Де Брюйне, Карвахаль, Чех, Гризманн, Агуэро, ван Дейк, Баллак, Дель Пьеро, Погба, Альба, Азар, ван Нистелрой, Бекхэм, Марсело, Кейн, Торрес, Сеск, Снейдер, Облак, Давид Сильва, Кавани, Гути, Индзаги, ван Перси, Хамес, Варан, Тиаго Силва, Рикельме, Куртуа, Тевес, Оэун, Озил, ван дер Сар, Дзанетти, Деку, Дзанетти, Бергкамп, Киммих, Пирес, Кьеллини.

Левандовски на границе, почти великий, почти взял «Золотой мяч». Обязательно кого-то забыли, поэтому дополняйте списки. Чем ниже – тем проще оспорить наличие отдельных игроков. С другой стороны, чем ниже категория – тем шире выбор. Всегда можно дождаться, что современный игрок вырастет до уровня «превосходный». Ведь многие умело играли в футбол. Например, Аршавин и Акинфеев – игроки для пятой категории «замечательные». Но в такой группе слишком много футболистов. Поэтому ограничимся четверкой, она неплохо отражает эпоху в футболе.

Чем хорош предложенный подход? Понимая смысл каждой категории, легко добавить своего футболиста. Или в будущем дорастут молодые. Ведь пока смешно ставить Мбаппе к «легендарным». Но из-за шикарной статистики новичок «Реала» будет в большинстве рейтингов в топ-10. Поэтому подход с местами оставим для старых времён. Актуальнее градация с категориями. Слишком много кандидатов и информации об их слабостях и козырях. Так получилось честнее. Невероятно стабильные Роналду и Месси вышли на уровень Марадоны, Пеле и Кройфа, отцов-основателей.

А остальных обижать местами не хочется. Не должен Буффон быть значительно ниже Мбаппе только из-за того, что вратарей издревле унижают во всех рейтингах и опросах с призами, вроде «Золотого мяча». Нельзя слишком серьезно относиться к любым спискам. Но в футболе рейтинг – древняя традиция, так как позволяет вспоминать эмоции, которые дарила вам эта игра. Во время составления списка захотелось освежить в памяти пасы с голами Зеедорфа и Скоулза. Великие мастера, хотя понятно, что если составлять скупой топ-25, то их там не будет. Несправедливо, а с любой несправедливостью надо бороться в меру сил.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
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Криштиану Роналду  Месси Лионель  Роналдо  Зидан Зинедин  Роналдиньо  Анри Тьерри  Хави  Иньеста Андрес  Пирло Андреа  Модрич Лука  Буффон Джанлуиджи  Касильяс Икер  Мальдини Паоло  Карлос Роберто  Мбаппе Килиан  Бускетс Серхио  Кроос Тони  Кака  Шевченко Андрей  Лам Филипп  Неста Алессандро  Тотти Франческо  Фигу Луиш  Недвед Павел  Рамос Серхио  Скоулз Пол  Нойер Мануэль  Бензема Карим  Ибрагимович Златан  Суарес Луис  Алонсо Хаби  Кафу  Каннаваро Фабио  Рауль  Гиггз Райан  Зеедорф Кларенс  Левандовски Роберт  Ди Мария Анхель  Бэйл Гарет  Клозе Мирослав  Алвес Даниэль  Вилья Давид  Это'О Самуэль  Руни Уэйн  Пепе  Мюллер Томас  Джеррард Стивен  Роббен Арьен  Неймар  Пике Жерар  Коул Эшли  Фердинанд Рио  Видич Неманья  Лэмпард Фрэнк  Виейра Патрик  Канте Нголо  Макелеле Клод  Рибери Франк  Дрогба Дидье  Салах Мохамед  Пуйоль Карлес  Терри Джон  Туре Яя  Ривалдо  Баджо Роберто  Родри  Де Брюйне Кевин  Карвахаль Даниэль  Чех Петр  Гризманн Антуан  Агуэро Серхио  ван Дейк Вирджил  Баллак Михаэль  Дель Пьеро Алессандро  Погба Поль  Альба Жорди  Азар Эден  ван Нистелрой Руд  Бекхэм Дэвид  Марсело  Кейн Харри  Торрес Фернандо  Фабрегас Сеск  Снейдер Уэсли  Облак Ян  Сильва Давид  Кавани Эдинсон  Гути  Индзаги Симоне  Ван Перси Робин  Родригес Хамес  Варан Рафаэль  Силва Тиаго  Рикельме Хуан Роман  Куртуа Тибо  Тевес Карлос  Оуэн Майкл  Озил Месут  Ван дер Сар Эдвин  Дзанетти Хавьер  Деку  Дзанетти Кристиано  Бергкамп Деннис  Киммих Йозуа  Пирес Робер  Кьеллини Джорджо
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Источник: Soccer.RuФото: Aníbal Greco - La Nacion
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Все комментарии
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 00:25
Ну формально первый успех Роналду - серебро ЧЕ 2004. И кажется, судя по твоему комментарию, что он будучи на пенсии, до сих пор будоражит умы своих хейтеров)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:26, ред.
Великие и легендарные были до 2010 года, после него были лучшие и высокопроизводительные.
Гол Зидана Байеру ни Месси ни Роналду бы не забил, ни Мбаппе ни Холан
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:25
Каждый рейтинг - субъективное мнение одного или нескольких лиц. Можно спорить об участниках этого списка (некоторые действительно вызывают сомнения, особенно Модрич и Мбаппе в топ-10), но мне обиднее за тех, кого тут нет. Например, Томас Мюллер, Форлан, Каннаваро, Нойер, Шевченко, Агуэро и так далее.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 23:24
Вместо Кака, как минимум, Роббен
EIIiada
EIIiada
вчера в 23:04
Почему вообще решили составить список из 25 футболистов???? Почему не топ-10? Как по мне, только 10 футболистов из этого списка оставили след в футболе, остальные просто для количества добавили. Для начала, я бы вычеркнул Зидана и Роналдо. Половина их успеха или даже большая часть пришлись на девяностые. Потом убрал бы около плавающих с великими - Неймара, Модрича, Мбаппе, Левандовски, Крооса и других. В общем, мой топ-10 был бы таким:

1. Месси
2. Роналдиньо
3. Иньеста
4. Хави
5. Роналду
6. Анри
7. Нойер/Касильяс
8.Пуйоль/Рамос
9.Кака
10. Суарес
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 23:02
к Легендарным надо относить всех Великих футболистов, которые закончили уже карьеру!!!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:49
Приравнять балласта к Месси не получится.. ЧМ, звания лучшего на турнирах сборных, ЗМ, ЗБ, трофеи и прочее не дадут эгоисту не единого шанса на это.. Накинуть на вентилятор для ср..ча Вадику не получилось . Хе.. 🤭🤣
EIIiada
EIIiada
вчера в 22:47
" ... Много талантливых, но именно Криштиану и Лионель «тащили» полтора десятилетия."

Для начала, только Месси тащил полтора десятилетия. Возьмем дату начала первого громкого успеха Месси - победа в ЛЧ 2009 (не будем считать ЛЧ 2006, финал КА 2007, Олимпиада 2008) и последнего - победа на КА 2024. Между ними как раз 15 лет.

Теперь у Роналду. Первый громкий успех - ЛЧ 2008, последний - ЛЧ 2018. Итого 10 лет. После 2018 Роналду ничего стоящего не выиграл, чтобы звать его тащером. Выиграл пару трофеев с Ювентусом, которые туринцы без него стабильно брали, и выиграл полутоварняк ЛН 2019. Дальше только набивание бесполезной статистики. Ни одного ЗМ или международного трофея, да вообще ни одного трофея после 2021.

Последний ЗМ - 2017 год (32 года)
Последнее попадание в топ-3 на ЗМ - 2019 год (34 года)
Последняя ЗБ - 2015 год (30 лет)
Последний выигранный международный турнир - ЛН 2019 (34 года)
Последний выигранный турнир - Кубок Италии 2021 (36 лет)

После 2021 года чисто набивание статистики, которая ни на что не влияет и ни чем не помогает команде. Называть такого игрока тащером глупость. В 36 лет он закончил с футболом.
Армани
Армани
вчера в 22:38
На самом деле не понимаю, почему именно сейчас задумали составить список лучших в 21м веке, прошло только 24 года, а впереди 76 лет. Чистый пиар, маркетинг. Быть может, через 20-30-40 лет мы увидим более совершенных футболистов.
Армани
Армани ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:27
Оказался в нужное время в нужном месте, это тоже надо уметь)
Он как Пеле в сборной где одни суперзвёзды
Армани
Армани
вчера в 22:24
Это чисто субъективное мнение автора.
Двое Дзанетти.. наверное один из них итальянец, другой Хавьер.
Батигола нет в списке. Всего лишь один из лучших нападающих прошлого века, и напарник Зубастика в сборной мира. Ди Мария оказывается превосходный) Ну да, превосходная гениальная левша. Тоже, так, незначительный вклад в сборной и в клубе.
Но это тоже моё субъективное мнение.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:09
В чем же величие Мбаппе? Вот вообще не пойму)
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:59
Я полюбил футбол не из за месси для меня он никогда не будет великим. Я полюбил футбол из Карлоса, Роналдиньо, Лэмпарда , Джеррарда , Пирло, Роналдо зубастик, Рауль, Анри, Руни , и многие другие
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