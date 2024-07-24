Рейтинг лучших футболистов 21-го века. Предлагаем новый подход к сортированию Месси, Роналду и Зидана

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вчера, 21:51

Распределение по местам не имеет смысла.

Если человеку сейчас 18-26 лет, то он понятия не имеет об игре Тьерри Анри или бразильца Роналдо на пике формы. Такой фанат футбола застал в школе не лучшую версию Роналдиньо. А Зидана запомнил по мемам после удара головой в грудь Матерацци, а не по матчам за «Реал» и Францию в начале века. Поэтому и важны рейтинги – рассказать молодежи, что деды тоже умели играть в футбол. Но для оценки наследия в новом веке важно не «перетаскивать» достижения звезд на рубеже веков.

Например, Баджо – великий футболист, но в новом веке доигрывал за «Брешию», поэтому его не будет в категории с младшим за ним Анри. У Зидана первые великие матчи случились в прошлом веке. Так что привычный рейтинг с местами, как сделали в ESPN, выбрав 25 лучших футболистов начала века, не подходит. Предлагаем другую систему. Выделим группу для аномалий – «величайшие». Дальше пойдут «великие», а отсутствие мест позволяет не игнорировать защитников и вратарей. «Легендарные» – третья группа футболистов. Наконец, есть «превосходные». Люди, которые близки к величию, но немножко уступают игрокам из этой категории.

Величайшие: Роналду, Месси.

Два человека, здесь долго рассусоливать смысла нет. Если берем именно 21 век, то часть легенд завершали карьеру. А вот эти двое посвятили себя взрослой игре именно в новом веке. Пока только они в группе величайших, законодателей футбольной моды. Много талантливых, но именно Криштиану и Лионель «тащили» полтора десятилетия.

Легендарные: Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Анри, Хави, Иньеста, Пирло, Модрич, Буффон, Касильяс, Мальдини, Роберто Карлос.

Будь это рейтинг за все времена, у бразильца Роналдо, учитывая талант, и у Зидана из-за элегантности был бы хороший шанс попасть к величайшим. Но раз это только 21 век, когда бразилец бегал с порезанными коленями, а француз проигрывал на ЧМ -2002 и Евро-2004, то оба в категории «легендарные». Зато нет глупых споров, почему Зидан выше Роналдиньо, или наоборот. Здесь никто не ниже и не выше остальных. Все легенды. Разумеется, Иньеста не был таким популярным футболистом, как Роналдиньо. Но глупо выбрасывать одного чемпиона мира из списка ради другого чемпиона мира. Остаются лишь споры о футболистах, которые на границе двух категорий, но это не страшно. Например, Модрич не был легендой в «Тоттенхэме», но стал легендой в «Реале» и сборной Хорватии спустя 12 лет. Буффон и Касильяс в любом обычном рейтинге упадут, поскольку нападающие популярнее. Но у нас они в списке легенд, ведь это голкиперы из топ-5 лучших вратарей в истории футбола. Два чемпиона мира – легенды.

Великие: Мбаппе, Бускетс, Кроос, Кака, Шевченко, Лам, Неста, Тотти, Фигу, Недвед, Рамос, Скоулз, Нойер, Бензема, Ибрагимович, Суарес, Хаби Алонсо, Кафу, Каннаваро, Рауль, Гиггз, Зеедорф.

Бускетс и Кроос близко к категории «легендарные». А ещё отметим, что многие рейтинги игнорируют Зеедорфа. Но Кларенс в «Милане» играл так, как потом все любимчики – Хави и Модрич, Кроос и Иньеста. Как можно не выбрать такую машину? Молодой Мбаппе великий, поскольку хорошо сыграл в двух финалах чемпионатов мира и у него прекрасная результативность для крайнего форварда. Уже здесь, хотя в «Реале» должен стремиться до уровня Анри – легендарного нападающего. Кака, Фигу, Шевченко, Недвед, Каннаваро и Бензема – обладатели «Золотого мяча». Все они, в отличие от англичанина Оуэна, прошли испытание на выносливость на Эвересте футбола.

Превосходные: Левандовски, Ди Мария, Бэйл, Клозе, Дани Алвес, Вилья, Это’О, Руни, Пепе, Мюллер, Джеррард, Роббен, Неймар, Пике, Эшли Коул, Фердинанд, Видич, Лэмпард, Вийера, Канте, Макелеле, Рибери, Дрогба, Салах, Пуйоль, Терри, Яя Туре, Ривалдо, Баджо, Родри, Де Брюйне, Карвахаль, Чех, Гризманн, Агуэро, ван Дейк, Баллак, Дель Пьеро, Погба, Альба, Азар, ван Нистелрой, Бекхэм, Марсело, Кейн, Торрес, Сеск, Снейдер, Облак, Давид Сильва, Кавани, Гути, Индзаги, ван Перси, Хамес, Варан, Тиаго Силва, Рикельме, Куртуа, Тевес, Оэун, Озил, ван дер Сар, Дзанетти, Деку, Дзанетти, Бергкамп, Киммих, Пирес, Кьеллини.

Левандовски на границе, почти великий, почти взял «Золотой мяч». Обязательно кого-то забыли, поэтому дополняйте списки. Чем ниже – тем проще оспорить наличие отдельных игроков. С другой стороны, чем ниже категория – тем шире выбор. Всегда можно дождаться, что современный игрок вырастет до уровня «превосходный». Ведь многие умело играли в футбол. Например, Аршавин и Акинфеев – игроки для пятой категории «замечательные». Но в такой группе слишком много футболистов. Поэтому ограничимся четверкой, она неплохо отражает эпоху в футболе.

Чем хорош предложенный подход? Понимая смысл каждой категории, легко добавить своего футболиста. Или в будущем дорастут молодые. Ведь пока смешно ставить Мбаппе к «легендарным». Но из-за шикарной статистики новичок «Реала» будет в большинстве рейтингов в топ-10. Поэтому подход с местами оставим для старых времён. Актуальнее градация с категориями. Слишком много кандидатов и информации об их слабостях и козырях. Так получилось честнее. Невероятно стабильные Роналду и Месси вышли на уровень Марадоны, Пеле и Кройфа, отцов-основателей.

А остальных обижать местами не хочется. Не должен Буффон быть значительно ниже Мбаппе только из-за того, что вратарей издревле унижают во всех рейтингах и опросах с призами, вроде «Золотого мяча». Нельзя слишком серьезно относиться к любым спискам. Но в футболе рейтинг – древняя традиция, так как позволяет вспоминать эмоции, которые дарила вам эта игра. Во время составления списка захотелось освежить в памяти пасы с голами Зеедорфа и Скоулза. Великие мастера, хотя понятно, что если составлять скупой топ-25, то их там не будет. Несправедливо, а с любой несправедливостью надо бороться в меру сил.