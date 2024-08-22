12-летний белорусский футболист перешёл в «Реал»

Мадридский «Реал» оформил переход атакующего полузащитника Алексея Майорова из «Серданьолы».
12-летний белорусский футболист в прошлом сезоне забил 59 голов в 22 матчах.
Хавбек будет выступать за команду мадридцев U13.
Мадридский «Реал» оформил переход атакующего полузащитника Алексея Майорова из «Серданьолы».
12-летний белорусский футболист в прошлом сезоне забил 59 голов в 22 матчах.
Хавбек будет выступать за команду мадридцев U13.
Но я сомневаюсь, что у него осталось хоть что-то белорусское. Скорее всего у его родителей гражданство осталось только формально.
Но я сомневаюсь, что у него осталось хоть что-то белорусское. Скорее всего у его родителей гражданство осталось только формально.
не успели сливочные дозаявить пацана. все ресурсы и силы на Мбаппе.
а приход Черепашки вообще ничего не дал.
были яркие интервью и произносились красивые слова, что будет играть так, как ему скажет тренер, постарается приносить максимум пользы для всей команды, в итоге просто ходит следом за Виниус, потому что ему так удобнее....только Винисиус в важных матчах по настроении уничтожает все, что движется (а что не движется, двигает и уничтожает), а от Мбаппе толку ноль, если команда не на кураже и не создает ему моменты.
насчет Майорова, думаю, аналитики клуба разглядели то чего недосмотрели в Спартаке, и решили, что пацан с большим будущем.
поживем-увидим.
не успели сливочные дозаявить пацана. все ресурсы и силы на Мбаппе.
а приход Черепашки вообще ничего не дал.
были яркие интервью и произносились красивые слова, что будет играть так, как ему скажет тренер, постарается приносить максимум пользы для всей команды, в итоге просто ходит следом за Виниус, потому что ему так удобнее....только Винисиус в важных матчах по настроении уничтожает все, что движется (а что не движется, двигает и уничтожает), а от Мбаппе толку ноль, если команда не на кураже и не создает ему моменты.
насчет Майорова, думаю, аналитики клуба разглядели то чего недосмотрели в Спартаке, и решили, что пацан с большим будущем.
поживем-увидим.