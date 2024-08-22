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12-летний белорусский футболист перешёл в «Реал»

вчера, 19:18

Мадридский «Реал» оформил переход атакующего полузащитника Алексея Майорова из «Серданьолы».

12-летний белорусский футболист в прошлом сезоне забил 59 голов в 22 матчах.

Хавбек будет выступать за команду мадридцев U13.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:20
Вот бы всех наших талантливых отправить учиться в Европу ,как в своё время делал Пётр Первый ! И ничего в этом зазорного не видел . Зато результат какой был ?!!!
up9jug7tbuq5
up9jug7tbuq5
вчера в 20:14
Талантливый парень растёт, удачи ему в карьере
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:12
как раз голов Майорова не хватило Реалу в первом туру...против Мальорки))
не успели сливочные дозаявить пацана. все ресурсы и силы на Мбаппе.
а приход Черепашки вообще ничего не дал.
были яркие интервью и произносились красивые слова, что будет играть так, как ему скажет тренер, постарается приносить максимум пользы для всей команды, в итоге просто ходит следом за Виниус, потому что ему так удобнее....только Винисиус в важных матчах по настроении уничтожает все, что движется (а что не движется, двигает и уничтожает), а от Мбаппе толку ноль, если команда не на кураже и не создает ему моменты.
насчет Майорова, думаю, аналитики клуба разглядели то чего недосмотрели в Спартаке, и решили, что пацан с большим будущем.
поживем-увидим.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:04
Поздновато он. Клубы обычно раньше разбирают, скорее всего по остаточному принципу взяли. Буду рад ошибаться, время покажет
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:02
Попал в систему подготовки, видимо есть талант...
Igo0rek
Igo0rek ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:53
Пиняев столько же забивал.
Igo0rek
Igo0rek ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:53
Нашел, вот он. Оказывается не на просмотр, а на стажировку приезжал.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:52
59 голов в 22 матчах!
Это в среднем почти три гола за матч.
Фигасе там детишки рубятся...
Incredulous
Incredulous ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:50
Ну, видимо руководство Спартака решило, что юнец не достоин московского клуба, пришлось идти в Реал.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:47
Он же недавно в Спартак приезжал на просмотр)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:45
Статистика у него жестокая.
Но я сомневаюсь, что у него осталось хоть что-то белорусское. Скорее всего у его родителей гражданство осталось только формально.
memphis
memphis
вчера в 19:36
Хорош парень
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Потенциал у парня большой в Реале он может получить максимальное развитие...
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