Грандиозные проколы грандов. Наследник Роналду пополнил список трансферных провалов

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сегодня, 19:06

Окончательно покинул «Атлетико».

Жоау Феликс из «Бенфики» в «Атлетико»

При Роналду лучше не вспоминать, кто самый дорогой португальский футболист в истории. Криштиану не понравилось, что у его бывшего агента Мендеша получилось запихнуть атакующего хавбека «Бенфики» в «Атлетико» за рекордную сумму – 127.2 млн евро. Деньги, которые невозможно было отработать. «Матрасники» – не «Реал» по доходам. Но даже у «сливочных» такая ставка не сыграла бы. Феликс провалился. Нет характера, нет прогресса. Повезло, что плохие менеджеры Боэли и Лапорта платили «Атлетико» за аренду футболиста. Теперь португальца запихнули в «Челси» за 52 млн евро. Но даже старый знакомый Педру Нету шутит, что устал от Феликса. В 24 года атакующий хавбек является главным символом выдуманных трансферных сумм в футболе. Для «Атлетико» речь о колоссальной потере времени и денег.

Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» и в «Челси»

Два неудачных перехода бельгийского великана. МЮ заплатил 84.7 млн евро, а «Челси» вывалил 113 миллионов. Даже с учетом, что «красные дьяволы» потеряли меньше денег – Лукаку перешел в «Интер» за большую сумму, есть футбольный фактор. Ромелу не стал ключевым нападающим в Манчестере. А после успешной игры за миланский клуб неудачно вернулся в АПЛ . Ромелу хорошо сыграл за «Эвертон», но дальше ему британский футбольный климат оказался вредным. «Челси» допустил досадную ошибку, причем ещё до плохого менеджера Боэли. Грановская и Чех думали, что Ромелу заиграет со второй попытки, но ошиблись. Теперь завершилась аренда Лукаку в «Рому». И Мареска не собирается использовать ветерана в основе. Торговались с «Наполи», пытались устроить обмен с Осимхеном. Но Виктор не спешит в «Челси».

Николя Пепе из «Лилля» в «Арсенал»

В 29 лет ивуарийский вингер перешел в «Вильярреал» как свободный агент. А пять лет назад «Арсенал» заплатил за трансфер игрока «Лилля» 80 млн евро. Неудачная сделка. Пепе раскрутили агенты, а руководители «канониров» дали добро на трансфер, который обернулся полным провалом. У Николя не всегда были ужасные матчи за «Арсенал». Но плохие поединки дополнялись стоимостью сделки. Не наиграл на 80 млн евро, ушел в качестве свободного агента. «Трабзонспор» оказался единственной командой, готовой приютить африканца. Обидно, что столько футбольных карьер испортило отсутствие правил на трансферном рынке. Николя неплохой игрок, но 80 млн евро стали приговором.

Поль Погба и Харри Магуайр в МЮ

«Ювентус» получил 105 млн евро, а «Лестер» стал богаче на 94 млн евро. Погба и Магуайр неплохие футболисты. Но в этом списке все такие. Именно это – дополнительная причина называть трансферы тотально провальными. Погба не стал лидером МЮ , хотя по классу – полноправный чемпион мира. А из-за высокой зарплаты француз остался до конца контракта. Поль не являлся прилежным профессионалом, в «Реале» отказались от покупки хавбека. Правильно сделали. А Магуайр год назад едва не ушел в «Вест Хэм», но там не приняли защитника сборной Англии. Харри из-за травмы пропустил Евро-2024, а тен Хаг летом подписал молодого Йоро и не старого де Лигта. Магуайру указывают на дверь. Пришлось искать зарубежный клуб, чтобы перезапустить карьеру. Погба дисквалифицирован на 4 года за применение допинга, а Магуайр не нужен в основе МЮ . Печальный итог громких трансферов.

Эден Азар из «Челси» в «Реал» Мадрид

У Переса есть привычка платить большие деньги за футболистов, у которых остается год по контракту. И порой Флорентино ошибается. Азар слишком поздно перебрался из Лондона в Мадрид. Эден никогда не был прилежным профессионалом, который обожает тренировки. Всегда охотился за бургерами, которые тренеры «Челси» запрещали ему покупать рядом со «Стэмфорд Бридж». Но Азар подкупал детей, которые приносили фастфуд. Такой человек не будет стараться, если не получается. Эдена пытались заставить набрать форму, но серия мелких травм сломала концовку карьеры. Завязал с футболом, а «Реал» потерял ценного игрока и 100 млн евро, не считая зарплаты Азара. Хорошо лишь, что бельгиец оказался честным и отказался от части обещанных денег.

Гризманн, Дембеле и Коутиньо в «Барселону»

До Лапорты у каталонцев был ещё один «гениальный» президент – Бартомеу. Отдал 105 млн евро за нестабильного француза Дембеле. Заплатил 120 млн евро за Коутиньо, а ещё обещал 40 млн бонусами. Также Бартомеу одобрил сделку с Гризманном, ветеран из «Атлетико» обошелся в 100 миллионов. Всех брали, чтобы заменили Неймара. Стили разные, но могли работать по левому флангу с Суаресом и Месси. Вот только оказалось, что у боссов той «Барселоны» не было футбольного вкуса. Коутиньо не заиграл без поддержки Клоппа. Гризманн скучал по Мадриду. Дембеле опаздывал на тренировки. Все трансферы принесли огромные финансовые потери, а также стали ударами по репутации. Когда великий клуб не умеет покупать футболистов, то это симптом. «Барселоне» теперь не доверяют большие таланты, отказ Уильямса как пример.

Неймар Жуниор из «Барселоны» в ПСЖ

Мировой рекорд, 222 млн евро. Неймар был ближе остальных к званию наследника Роналду и Месси. Бразилец немного моложе. Попал под крыло Лионеля в «Барселоне», но ощущал себя в тени аргентинца. Пытался выйти на солнце в Париже – не удалось. Пил, развлекался с женщинами, играл в казино. Плевал на восстановление. Часто Неймар разыгрывает страдания, когда лечится. Но футболист провалился не только из-за травм. Неймару не хватило профессионализма. После ПСЖ с ним никто не захотел связываться, кроме саудовских шейхов. Но и там пожалели. Отдали 90 млн евро ПСЖ и 100 млн евро в год зарплаты футболисту. А у Неймара 5 матчей за «Аль-Хиляль» и 5 трофеев, которые не заслужил.