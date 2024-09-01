Смоллинг покидает «Рому»

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вчера, 11:18

Защитник «Ромы» присоединится к «Аль-Фейхе». Сделка уже согласована. Игрок подпишет двухлетний контракт. Медицинский осмотр назначен на понедельник.

Напомним, Смоллинг перешёл в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. За римлян он сыграл 115 матчей (10 голов, 4 ассиста, 16 жёлтых карточек). В прошедшем сезоне 34-летний центральный защитник провёл 4 игры в Лиге Европы и 8 игр в Серии А. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» подпишет защитника Марио Эрмосо.