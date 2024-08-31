«Челси» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансфере Санчо

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вчера, 09:41

Футбольный клуб «Челси» согласовал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с возможностью выкупа за 20 — 25 миллионов фунтов стерлингов, которая станет обязательной, если «аристократы» финишируют не ниже 14-го места в АПЛ . Клубы уже подписали все необходимые документы.

Напомним, в прошлом сезоне, выступая за «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию» (на правах аренды), Санчо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 30 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» арендовал у «Челси» нападающего Рахима Стерлинга.