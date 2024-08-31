Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансфере Санчо

вчера, 09:41

Футбольный клуб «Челси» согласовал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо на правах аренды с возможностью выкупа за 20 — 25 миллионов фунтов стерлингов, которая станет обязательной, если «аристократы» финишируют не ниже 14-го места в АПЛ. Клубы уже подписали все необходимые документы.

Напомним, в прошлом сезоне, выступая за «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию» (на правах аренды), Санчо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 30 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» арендовал у «Челси» нападающего Рахима Стерлинга.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо в «Манчестер Юнайтед»
30 августа
Тен Хаг подтвердил ожидаемый переход МакТоминэя в «Наполи»
30 августа
СлухиКоман не желает уходить из «Баварии»
30 августа
Нето переходит в «Арсенал»
30 августа
Санчо хочет перейти в «Челси»
30 августа
«Аль-Хиляль» готов заплатить за Комана 40 миллионов евро
30 августа
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:07
Очень надеюсь, что Боели знает то, что не знают болельщики и специалисты.
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:06
Хорошо, что трансферный сезон кончился. Добавь еще пару дней Боели снова какого нибудь вратаря купил бы)
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 13:16
О, наконец-то перестанет играть под руководством лысого скандального физрука! Хотя минуточку...
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:50
В мю любой игрок падает в цене....там трансферы вообще забавные))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:48
Ну Челси не мог никого не подписать наконец)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:47
Сумма выкупа не большая. В любом случае будет интереснее Мудрика.
Покупали Санчо за 85 млн, но в МЮ не пошло после классных сезонов в Германии. Поглядим, что к чему.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:45
Большая потеря денег для МЮ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 