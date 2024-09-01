«Челси» продлит контракт с основным нападающим на девять лет

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вчера, 15:12

Нападающий сборной Сенегала продлит контракт с «Челси» до июня 2033 года. Руководство «синих» рассчитывает на Джексона как на ключевого игрока атаки.

Напомним, 23-летний нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» в июле 2023 года. В прошедшем сезоне он сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 17 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Джексона в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо перешёл в «Челси» на правах аренды.