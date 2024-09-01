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«Челси» продлит контракт с основным нападающим на девять лет

вчера, 15:12

Нападающий сборной Сенегала Николас Джексон продлит контракт с «Челси» до июня 2033 года. Руководство «синих» рассчитывает на Джексона как на ключевого игрока атаки.

Напомним, 23-летний нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» в июле 2023 года. В прошедшем сезоне он сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 17 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Джексона в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо перешёл в «Челси» на правах аренды.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:20
все таки интересно, а почему нельзя поднять з\п без продления?
даже если через пару лет Джексон будет топовым напом (данные есть)
и захочет уйти в Реал/ПСЖ или в саудовскую лигу, и так понятно, что у него минимум 5 лет еще по контракту и отстегнуть придется не маленькие деньги.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:47
Повезло Джексону, можно больше не напрягаться вообще)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:46
Юристы Челси нашли лазейку как обмануть суровые законы ФФП в АПЛ и пользуются этим пока имеется такая возможность! Подписывают игроков на длительный срок, тем самым разбивая платежи на условные 5-7 лет, что позволяет покупать многих игроков в одно ТО, не боясь при этом за ФФП(правда для этого нужно продать парочку своих игроков, для вида прибыли)
Еще такие долгосрочные контракты позволяют продавать "ненужных" игроков в свои вторичные клубы по завышенной цене....делая акцеет на то, что у игрока длительный контракт и т.д
Вообщем, молодцы, нашли выход из положения
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:24
А чего не на 90?.. 🤔🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:14
Нико хороший форвард. Не понимаю почему его поливают. Все форварды промахиваются. Главное что он забивает и помогает развивать атаки, работает в подыгрыше и хорош в прессинге. Так что будем верить и надеяться, что показатели его будут лучше, чем в прошлом году. Удачи!!!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 15:14
Уже бы до конца карьеры подписывали, чего там.
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