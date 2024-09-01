«Челси» продлит контракт с основным нападающим на девять лет

Нападающий сборной Сенегала Николас Джексон продлит контракт с «Челси» до июня 2033 года. Руководство «синих» рассчитывает на Джексона как на ключевого игрока атаки.
Напомним, 23-летний нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» в июле 2023 года. В прошедшем сезоне он сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 17 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Джексона в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо перешёл в «Челси» на правах аренды.
даже если через пару лет Джексон будет топовым напом (данные есть)
и захочет уйти в Реал/ПСЖ или в саудовскую лигу, и так понятно, что у него минимум 5 лет еще по контракту и отстегнуть придется не маленькие деньги.
даже если через пару лет Джексон будет топовым напом (данные есть)
и захочет уйти в Реал/ПСЖ или в саудовскую лигу, и так понятно, что у него минимум 5 лет еще по контракту и отстегнуть придется не маленькие деньги.
Еще такие долгосрочные контракты позволяют продавать "ненужных" игроков в свои вторичные клубы по завышенной цене....делая акцеет на то, что у игрока длительный контракт и т.д
Вообщем, молодцы, нашли выход из положения
Еще такие долгосрочные контракты позволяют продавать "ненужных" игроков в свои вторичные клубы по завышенной цене....делая акцеет на то, что у игрока длительный контракт и т.д
Вообщем, молодцы, нашли выход из положения