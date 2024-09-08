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«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в контрольном матче

вчера, 14:38

«Динамо» и «Пари НН» не выявили победителя в товарищеском матче.

Команды голов не забили.

«Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ, «Пари НН» находится на 11-й строчке.

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Все комментарии
баск
баск ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
Могли бы, могли бы)
Тем более что в первом тайме судейка у нас чистый пенальти зажал)

Красивая трёхходовочка через центр получилась Гомес-Гладышев-Битело.
Битело и снесли в штрафной, его вообще много били непонятно зачем,
в товарняке-то..
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:22
Обычный товорняк. Но могли бы хоть один забить на две команды.
112910415
112910415
вчера в 17:13
товарищей обижать как-то не принято
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:44
Доброго Здоровья Alex!
Я матч не видел, только пятиминутный обзорный ролик, но и вы судя по первому предложению вашего комментария матч тоже не смотрели, потому как в составе Динамо на поле были игроки основного состава: Макаров, Гладышев, Фомин, Майсторович, Скопинцев, Бителло, Лещук. Если я не прав, кто видел эту встречу поправьте меня.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:36
Товарняк для того и есть чтобы проверить ближайший резерв
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:25
Откатали нулевой товарняк...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:14
На то он и товарищеский матч, чтобы завершиться по товарищески...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
В составе были только те, кто никогда не играл в основе. Похоже, что их правильно не выпускают в основном составе. Они просто не умеют играть в футбол. Впрочем, это была лишь тренировка. Правда на тренировке тоже надо выкладываться.
баск
баск
вчера в 15:08
У нас, как водится, целая толпа разбежалась по сборным.
Лепский, Боков и Смелов в молодёжку;
Бальбо, Маричаль, Чавес, Даса и Гагнидзе в свои национальные;
Лунёву с Тюкавиным повезло эксклюзивно- прокатились с огоньком))

Кроме того, Нгамалё и Грулёв с травмами, Лаксальт, Карраскаль и Окишор
с повреждениями.
Картину этого разорения довершала вчерашняя операция на зубах у Маухуба. Вот зачем он на самом деле в Россию-то приехал..))

Но зато только-только объявленный Гомес оказался как нельзя кстати, начать привыкать к новой команде в таком матче- самое милое дело.
Именно он и был прежде всего интересен.

Отыграл первый тайм, для дебюта нормально, обозначил некоторые свои возможности. Хороший дриблёр; технично играет головой; ищет партнёров;
собой не увлекается; акууратен, без ошибок.

В целом матч носил выраженно тренировочный характер, оба ТШ дали поиграть всем, кто был в заявке, примерно по тайму.
В частности, у нас центр обороны после перерыва исполняли совсем уж глубинные ребятишки Зайдензаль и Головачёв.

Помимо них, из Динамо-2 получили сегодня приличное игровое время Кудравец, Александров, Назаренко, Ласкин и Хубулов.

Мы выглядели интереснее, в последние 20 мин особенно здОрово насели, но хорош был кипер Нижнего Медведев, да и сами кое-что обидно запороли.
Должны были вообще-то забивать и выигрывать..
6ufhynrms7gw
6ufhynrms7gw
вчера в 15:02
В официальной игре Динамо победило бы
Гость
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