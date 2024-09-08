«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в контрольном матче

«Динамо» и «Пари НН» не выявили победителя в товарищеском матче.
Команды голов не забили.
«Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ, «Пари НН» находится на 11-й строчке.
«Динамо» и «Пари НН» не выявили победителя в товарищеском матче.
Команды голов не забили.
«Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ, «Пари НН» находится на 11-й строчке.
Лепский, Боков и Смелов в молодёжку;
Бальбо, Маричаль, Чавес, Даса и Гагнидзе в свои национальные;
Лунёву с Тюкавиным повезло эксклюзивно- прокатились с огоньком))
Кроме того, Нгамалё и Грулёв с травмами, Лаксальт, Карраскаль и Окишор
с повреждениями.
Картину этого разорения довершала вчерашняя операция на зубах у Маухуба. Вот зачем он на самом деле в Россию-то приехал..))
Но зато только-только объявленный Гомес оказался как нельзя кстати, начать привыкать к новой команде в таком матче- самое милое дело.
Именно он и был прежде всего интересен.
Отыграл первый тайм, для дебюта нормально, обозначил некоторые свои возможности. Хороший дриблёр; технично играет головой; ищет партнёров;
собой не увлекается; акууратен, без ошибок.
В целом матч носил выраженно тренировочный характер, оба ТШ дали поиграть всем, кто был в заявке, примерно по тайму.
В частности, у нас центр обороны после перерыва исполняли совсем уж глубинные ребятишки Зайдензаль и Головачёв.
Помимо них, из Динамо-2 получили сегодня приличное игровое время Кудравец, Александров, Назаренко, Ласкин и Хубулов.
Мы выглядели интереснее, в последние 20 мин особенно здОрово насели, но хорош был кипер Нижнего Медведев, да и сами кое-что обидно запороли.
Должны были вообще-то забивать и выигрывать..
Лепский, Боков и Смелов в молодёжку;
Бальбо, Маричаль, Чавес, Даса и Гагнидзе в свои национальные;
Лунёву с Тюкавиным повезло эксклюзивно- прокатились с огоньком))
Кроме того, Нгамалё и Грулёв с травмами, Лаксальт, Карраскаль и Окишор
с повреждениями.
Картину этого разорения довершала вчерашняя операция на зубах у Маухуба. Вот зачем он на самом деле в Россию-то приехал..))
Но зато только-только объявленный Гомес оказался как нельзя кстати, начать привыкать к новой команде в таком матче- самое милое дело.
Именно он и был прежде всего интересен.
Отыграл первый тайм, для дебюта нормально, обозначил некоторые свои возможности. Хороший дриблёр; технично играет головой; ищет партнёров;
собой не увлекается; акууратен, без ошибок.
В целом матч носил выраженно тренировочный характер, оба ТШ дали поиграть всем, кто был в заявке, примерно по тайму.
В частности, у нас центр обороны после перерыва исполняли совсем уж глубинные ребятишки Зайдензаль и Головачёв.
Помимо них, из Динамо-2 получили сегодня приличное игровое время Кудравец, Александров, Назаренко, Ласкин и Хубулов.
Мы выглядели интереснее, в последние 20 мин особенно здОрово насели, но хорош был кипер Нижнего Медведев, да и сами кое-что обидно запороли.
Должны были вообще-то забивать и выигрывать..
Я матч не видел, только пятиминутный обзорный ролик, но и вы судя по первому предложению вашего комментария матч тоже не смотрели, потому как в составе Динамо на поле были игроки основного состава: Макаров, Гладышев, Фомин, Майсторович, Скопинцев, Бителло, Лещук. Если я не прав, кто видел эту встречу поправьте меня.
Я матч не видел, только пятиминутный обзорный ролик, но и вы судя по первому предложению вашего комментария матч тоже не смотрели, потому как в составе Динамо на поле были игроки основного состава: Макаров, Гладышев, Фомин, Майсторович, Скопинцев, Бителло, Лещук. Если я не прав, кто видел эту встречу поправьте меня.
Тем более что в первом тайме судейка у нас чистый пенальти зажал)
Красивая трёхходовочка через центр получилась Гомес-Гладышев-Битело.
Битело и снесли в штрафной, его вообще много били непонятно зачем,
в товарняке-то..
Тем более что в первом тайме судейка у нас чистый пенальти зажал)
Красивая трёхходовочка через центр получилась Гомес-Гладышев-Битело.
Битело и снесли в штрафной, его вообще много били непонятно зачем,
в товарняке-то..