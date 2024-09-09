Переход Уткина в чемпионат Турции может сорваться из-за личных условий

Трансфер полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в «Хатайспор» находится на грани срыва. Об этом рассказал агент игрока Тимофей Бардашев.
По будущему Даниила мы примем решение в ближайшее время, решим, где будем продолжать карьеру в дальнейшем. Сейчас мы пока вместе с ним в Турции, между клубами есть все договорённости, а по условиям личного договора Уткина с «Хатайспором» согласия нет. У нас нет договорённостей с турецким клубом по условиям контракта с Даниилом при условии, что его выкупят. То есть если он приедет сейчас, а не перейдёт в аренду.
Дальше турки хотят совершить опцию выкупа. Ситуация такова, что в случае её активации мы на сегодняшний день не можем договориться именно по дальнейшим условиям сотрудничества.
Напомним, Уткин перешёл в «Ростов» из «Краснодара» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний центральный полузащитник сыграл 7 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро.
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