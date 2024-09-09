Переход Уткина в чемпионат Турции может сорваться из-за личных условий

Трансфер полузащитника «Ростова» в «Хатайспор» находится на грани срыва. Об этом рассказал агент игрока Тимофей Бардашев.

По будущему Даниила мы примем решение в ближайшее время, решим, где будем продолжать карьеру в дальнейшем. Сейчас мы пока вместе с ним в Турции, между клубами есть все договорённости, а по условиям личного договора Уткина с «Хатайспором» согласия нет. У нас нет договорённостей с турецким клубом по условиям контракта с Даниилом при условии, что его выкупят. То есть если он приедет сейчас, а не перейдёт в аренду.

Дальше турки хотят совершить опцию выкупа. Ситуация такова, что в случае её активации мы на сегодняшний день не можем договориться именно по дальнейшим условиям сотрудничества.