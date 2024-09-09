Три топ-клуба интересуются полузащитником «Арсенала»

Полузащитник Томас Партей может покинуть «Арсенал» летом 2025 года, когда закончится его контракт с «канонирами».
Как сообщается, «Ювентус» готов предложить хавбеку трёхлетний контракт. Также в подписании Партея заинтересованы «Барселона» и «Атлетико».
Следующим летом у нас заканчиваются контракты сразу у двух игроков центра поля Парти и Жоржиньо, а это значит, что летом снова придется идти за игроками на эту позицию!
Этим летом нужно было избавляться от Парти и покупать ему замену, а теперь скорее всего потеряем игрока бесплатно, если только по ходу сезона не продлят с ним контракт,а летос продадут....
Следующим летом у нас заканчиваются контракты сразу у двух игроков центра поля Парти и Жоржиньо, а это значит, что летом снова придется идти за игроками на эту позицию!
Этим летом нужно было избавляться от Парти и покупать ему замену, а теперь скорее всего потеряем игрока бесплатно, если только по ходу сезона не продлят с ним контракт,а летос продадут....
Может быть они просто продлят контракт.
Может быть они просто продлят контракт.