Три топ-клуба интересуются полузащитником «Арсенала»

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сегодня, 00:10

Полузащитник может покинуть «Арсенал» летом 2025 года, когда закончится его контракт с «канонирами».

Как сообщается, «Ювентус» готов предложить хавбеку трёхлетний контракт. Также в подписании Партея заинтересованы «Барселона» и «Атлетико».