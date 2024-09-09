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Три топ-клуба интересуются полузащитником «Арсенала»

сегодня, 00:10

Полузащитник Томас Партей может покинуть «Арсенал» летом 2025 года, когда закончится его контракт с «канонирами».

Как сообщается, «Ювентус» готов предложить хавбеку трёхлетний контракт. Также в подписании Партея заинтересованы «Барселона» и «Атлетико».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:50
Да, странное решение от Арсенала допустить такое, что игрок может покинуть команду свободным агентом....это точно просчет Эду и Ко
Следующим летом у нас заканчиваются контракты сразу у двух игроков центра поля Парти и Жоржиньо, а это значит, что летом снова придется идти за игроками на эту позицию!
Этим летом нужно было избавляться от Парти и покупать ему замену, а теперь скорее всего потеряем игрока бесплатно, если только по ходу сезона не продлят с ним контракт,а летос продадут....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:13
Подождём, чем ответит Арсенал...
Может быть они просто продлят контракт.
Сашка Охотник
Сашка Охотник
сегодня в 00:37
Нуну мендеш голевая во всех источниках с Шотландией. Только соккер ее не засчитывает как обычно
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:12
Три клуба, которых теперь сложно назвать толпами. Атлетико ещё более менее, а эти...
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