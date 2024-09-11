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«Реал» хочет подписать вратаря «Милана» Меньяна

вчера, 14:22

Вратарь «Милана» Мик Меньян может перебраться в Испанию.

По данным источника, вариант с подписанием голкипера рассматривает «Реал».

Меньян ведёт переговоры о продлении контракта с «Миланом», однако может принять решение перейти в мадридский клуб.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:58
Куртуа его близко не подпустит к воротам, на данный момент лучший голкипер в мире
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:47
Один Доннарумма ушел в ПСЖ из Милана, другого манит Реал..
А кто играть то за Милан будет?
Вещий
Вещий
вчера в 14:41
Пусть остается в Милане.... непонятно зачем его Милан хочет отпустить.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:24
Абсолютно не нужен Реалу!
Пойдет по пути Кепы
Гость
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