«Реал» хочет подписать вратаря «Милана» Меньяна

Вратарь «Милана» Мик Меньян может перебраться в Испанию.
По данным источника, вариант с подписанием голкипера рассматривает «Реал».
Меньян ведёт переговоры о продлении контракта с «Миланом», однако может принять решение перейти в мадридский клуб.
Вратарь «Милана» Мик Меньян может перебраться в Испанию.
По данным источника, вариант с подписанием голкипера рассматривает «Реал».
Меньян ведёт переговоры о продлении контракта с «Миланом», однако может принять решение перейти в мадридский клуб.
А кто играть то за Милан будет?
А кто играть то за Милан будет?
Пойдет по пути Кепы
Пойдет по пути Кепы