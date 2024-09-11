«Реал» хочет подписать вратаря «Милана» Меньяна

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вчера, 14:22

Вратарь «Милана» может перебраться в Испанию.

По данным источника, вариант с подписанием голкипера рассматривает «Реал».

Меньян ведёт переговоры о продлении контракта с «Миланом», однако может принять решение перейти в мадридский клуб.