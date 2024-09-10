«Реал» интересовался Месси в начале его карьеры

Первый агент вингера Лионеля Месси рассказал, что аргентинцем интересовался «Реал»:
«Реал» хотел его, когда ему было 16 или 17. Но Месси никогда не хотел уходить из «Барселоны».
Первый агент вингера Лионеля Месси рассказал, что аргентинцем интересовался «Реал»:
«Реал» хотел его, когда ему было 16 или 17. Но Месси никогда не хотел уходить из «Барселоны».
Фанатики с обеих сторон должны быть благодарны, что самый успешный клуб и самый успешный игрок не сошлись, а то вселенная схлопнулась бы и футбол можно было закрыть.
Фанатики с обеих сторон должны быть благодарны, что самый успешный клуб и самый успешный игрок не сошлись, а то вселенная схлопнулась бы и футбол можно было закрыть.
Месси всегда был готов играть либо в Барселоне;, либо в Химках (но климат ему не подошëл) - и никак иначе.... Ну а кроме шуток, так Месси и Барселона долгие годы были одно целое, если бы не один негодяй, он и сейчас бы играл за Барсу. Барса поверила в него, а Лео со своей стороны отплатил своей преданностью, гениальной игрой, множеством титулов для команды и невероятной популярностью клуба в мире, прекрасная синергия!!!
Месси всегда был готов играть либо в Барселоне;, либо в Химках (но климат ему не подошëл) - и никак иначе.... Ну а кроме шуток, так Месси и Барселона долгие годы были одно целое, если бы не один негодяй, он и сейчас бы играл за Барсу. Барса поверила в него, а Лео со своей стороны отплатил своей преданностью, гениальной игрой, множеством титулов для команды и невероятной популярностью клуба в мире, прекрасная синергия!!!