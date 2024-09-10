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«Реал» интересовался Месси в начале его карьеры

вчера, 12:20

Первый агент вингера Лионеля Месси рассказал, что аргентинцем интересовался «Реал»:

«Реал» хотел его, когда ему было 16 или 17. Но Месси никогда не хотел уходить из «Барселоны».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:00
эти "сенсации" в интернете давно.
якобы перес готов был выложить предназначенные деньги для реконструкции Сантьяго Бернабеу на трансфер Лео Месси.
думаю, и даже уверен в этом, что аргентинец тогда ответил резко
на предложение президента Реала. а может, показал фигу.
и Перес дал заднюю скорость.
иногда даже такой человек как перес, отступает от запланированного.
это вам не Фигу.
Трансферное окно в Испании закрыто, теперь Реал будет кормить не состоявшимися сделками давних времен. как и Барса сейчас)))
мадридские балаболы нашли себе работу.
64njsnxyz58e
64njsnxyz58e
вчера в 15:59
К чему теперь эти воспоминания, он состоялся уже как игрок Барселоны
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Арсенал также пытался подписать Месси, когда ему было 4 года - Венгер не даст соврать.....:)))

Месси всегда был готов играть либо в Барселоне;, либо в Химках (но климат ему не подошëл) - и никак иначе.... Ну а кроме шуток, так Месси и Барселона долгие годы были одно целое, если бы не один негодяй, он и сейчас бы играл за Барсу. Барса поверила в него, а Лео со своей стороны отплатил своей преданностью, гениальной игрой, множеством титулов для команды и невероятной популярностью клуба в мире, прекрасная синергия!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:58
Знатно Лео после этого накидал Мадриду.. Счета все помнят.. ☝️😄
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:39
По-моему это известный факт. Хорошо, что не пошёл в эту клоаку, а теперь стал величайшим футболистом в истории футбола.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:12
Нормальное явление. Эти два клуба играют на опережение еще по трансферам. Вон Гюлер отказал Барсе и оказался в Реале. Также Рональдиньо, Неймар и остальные могли играть за мадридцев.
Фанатики с обеих сторон должны быть благодарны, что самый успешный клуб и самый успешный игрок не сошлись, а то вселенная схлопнулась бы и футбол можно было закрыть.
амурец
амурец
вчера в 13:08
Да да нужен он конечно был Реалу, не смешите
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:51
Ничего странного и удивительного в этом нет.
df9tv3gys5cn
df9tv3gys5cn
вчера в 12:48
в этом нет ничего удивительного
5chm4w3u7zg4
5chm4w3u7zg4
вчера в 12:46
В Реале знали, что все равно он продастся за большие деньги.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:41
Хах Венгер его ещё в 3 года хотел подписать!!))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:39
Это просто слухи, лишний повод пропиарить Месси. Лионель обязан Барселоне с малых лет своим здоровьем. Реал может интересоваться своими соперниками, но это ничего не означает .
sdqtjba8j9kp
sdqtjba8j9kp
вчера в 12:33
Руководство Реала быстро раскусило что из себя представляет Месси,и решило не брать обузу в Реал!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:23
А что, ему идёт))
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