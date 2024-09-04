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Два игрока «Реала» входят в тройку главных претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 09:45

Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.

20. Родриго Силва («Реал») — 19 голов, 9 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании, победитель Ла Лиги.

19. Букайо Сака («Арсенал») — 21 гол, 15 ассистов.

18. Даниэль Ольмо («Барселона») — 13 голов, 7 ассистов; чемпион Европы и обладатель Суперкубка Германии.

17. Хулиан Альварес («Атлетико») — 21 гол, 13 ассистов; победитель Кубка Америки, победитель АПЛ, победитель Клубного чемпионата мира и обладатель Суперкубка УЕФА.

16. Лионель Месси («Интер Майами») — 28 голов, 17 ассистов; победитель Кубка Америки и обладатель Кубка лиги.

15. Альваро Мората («Милан») — 28 голов, 6 ассистов; чемпион Европы.

14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 27 игр на ноль; победитель Кубка Америки.

13 Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 45 голов, 6 ассистов; победитель АПЛ, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира.

12. Ламин Ямаль («Барселона») — 10 голов, 18 ассистов; чемпион Европы.

11. Флориан Вирц («Байер») — 21 гол, 21 ассист; победитель Бундеслиги и обладатель Кубка Германии.

10. Николас Уильямс («Атлетик») — 11 голов, 25 ассистов; обладатель Кубка Испании и чемпион Европы.

9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 28 голов, 12 ассистов; победитель АПЛ, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира.

8. Харри Кейн («Бавария») — 52 гола, 14 ассистов.

7. Килиан Мбаппе («Реал») — 52 гола, 21 ассист; победитель Лиги 1, обладатель Кубка и Суперкубка Франции.

6. Тони Кроос (завершил карьеру) — гол, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании и победитель Ла Лиги.

5. Лаутаро Мартинес («Интер») — 35 голов, 8 ассистов; победитель Кубка Америки, обладатель Суперкубка Италии и победитель Серии А.

4. Даниэль Карвахаль («Реал») — 7 голов, 8 ассистов, 21 игра на ноль; чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании, победитель Ла Лиги.

3. Джуд Беллингем («Реал») — 27 голов, 17 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании и победитель Ла Лиги.

2. Родри («Манчестер Сити») — 12 голов, 15 ассистов; чемпион Европы, победитель АПЛ, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

1. Винисиус Жуниор («Реал») — 26 голов, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании и победитель Ла Лиги.

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Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:10
Жоржиньо получил игрока сезона УЕФА. Это даже больше, чем он заслужил.

Причем тут раньше не давали ЗМ за КА??? Роналдо и Ривалдо брали ЗМ за КА. А сколько победителей Евро брало ЗМ???

Мало выиграть турнир, нужно сделать это блестяще. Каждый год кто-то выигрывает ЛЧ, ЧМ, Евро, КА. Таких людей сотни, но не все получают ЗМ. В 2021 Месси выиграл КА, став лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом турнира.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:44
Жоржиньо в том году был таким же ключевым игроком как родри сейчас. Просто его тогда никто не пропиарил. А альварес не был основным игроком ни сити ни в сборной. Он в сборной стал основным из за плохой игры лаутаро. Ты говоришь у месси был КА но я не помню чтобы кому то давали за то что кто то выиграл КА за последние 15 лет точно. Я еще раз повторяю зм дают за того кого пиарят. Вначале года не из реала это был фоден но после его провала нашли родри.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 21:34
В период 2010-2015 другая была награда с другими критериями выбора победителя. Чисто ЗМ от ФФ всегда учитывала турниры сборных. Жоржиньо ключевой игрок? Не смеши. В тот год вообще не было реальных претендентов. Опять же, не только за трофеи дают ЗМ. В 2021 у Месси была победа на КА, у Жоржиньо Евро и ЛЧ, но игра совсем разная. Считаешь, что Жоржиньо обделили? Вспомни 2002 год. Роналдо с ЧМ взял ЗМ, а Роберто Карлос с ЧМ и ЛЧ пролетел. Или прошлый год. Альварес выиграл всё: ЧМ, ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии.

Вообще, с чего пошла идея, что раз выиграл ЛЧ, то должен взять ЗМ???? Вспомни нулевые. Шевченко, Недвед, Роналдиньо, Роналдо, Оуэн и т. д. не выиграли ЛЧ, но взяли ЗМ.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну почему тогда в свое время зм не получили снейдер (2 место чемпионата мира и победамв лч) и жоржинье чемпионат европы и лига чемпионов. Оба игрока играли ключевую роль в своих командах. Потом хави иньеста которые выиграли чемпионаты мира и евро. Еще в 2014 году никто из немцев не выиграл. Двойные стандарты из года в год
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 18:30
Прочти внимательней. Я сказал, что Родри лучший игрок Клубного ЧМ, а не АПЛ.

Естественно, что победа на Евро прибавили очки Родри. Это турнир, который проходит раз в 4 года. Результаты турниров сборных всегда учитывается.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:27
Тогда надо было дать в прошлом году. В этом году его начали пиарит только после финала как претендента на зм. До этого говорили про вини джуда фоден мбаппе маячил холанд кросс. Но не родри.

Кстати ты написал что родри лучший игрок апл 23 24 но я проверил и там фоден. Вот что делает пиар компания. Фодена забыли которого восхваляли весь сезон но теперь родри для тебя лучший игрок апл
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 18:14
Родри еще с прошлого года помнят. Лучший игрок ЛЧ 2023. Победный гол в финале ЛЧ. Кстати, Родри стал 5-м на ЗМ 2023. Потом выиграл Суперкубок УЕФА 2023, Клубный ЧМ 2023, где стал лучшим игроком, и АПЛ 23/24 и Евро 2024. Поэтому неправильно говорить, что о Родри только после Евро вспомнили.

Родри хорош и в клубе, и в сборной, а Винисиус только в Реале. Нельзя давать за 7 игр? Плей-офф ЛЧ 7 игр. Благодаря этим матчам Винисиус поднялся.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 17:57
Хоть я и не люблю этого истеричного бразильца , но в этом году он был лучшим .
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 17:00
Пока его не начали пиарит ты не думал даже что родри может получить зм. А пиарит его начали после финала чемпионата европы. Просто кому то захотелось бооьбы родри с игроками реала. Кому то неприятно что зм 2024 могут разыграть все игроки реала поэтому разбавили одним родри
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:56
Как минимум больше родри он заслужил но так как джуд и вини играют в атаке они больше заметны чем карвахаль. Поэтому я его на 3 место ставлю.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Ты неправ.. Это не номинация от FF.. Это рейтинг от Goal.. По другому говоря - просто условные ставки букмекеров или рейтинг популярности.. FF ни Месси, ни Авейру в 30 -ку не включит.. Авейру точно .. И это правильно.. Хотя Авейру очень старается туда попасть.. Не игрой - так болтавней.. Не в первый раз.. Хе-хе.. 😄☝️
амурец
амурец ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 15:30
А Карвахаль разве не заслужил, а про Родри сказано не в бровь, а в глаз
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 14:47
Хоселу не был основным игроком. Поэтому он не получит. Просто я считаю что неправильно давать зм за 7-8 игр и полностью перечеркнуть все что делали в течение сезона в клубах
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 14:44
Вот ты говоришь что про кросса и карвахаля никто ничего не говорил до полуфинала лч. А про родри только после чемпионата европы вспомнили. Ты говоришь зм дают за трофеи и индивидуальная игра но это с зм не работает. Его дают тому кого больше пропиарят. Вот родри все начали пиарит после финала чемпионата Европы. Зм заслужили или вини или белингем. Это мое мнение. И не потому что я болельщик реала. До вылета сити от реала все говорили про фодена и заслуженно говорили а про родри тогда никто и не вспоминал.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 13:37
Если не получит испанец это будет преступление. Но дадут мерзкому винисиусу просто из-за солидарности, учитывая все расистские скандалы вокруг него
iIIiada
iIIiada
вчера в 12:58
Месси среди претендентов. Казалось бы мелочь, всего 16-е место. Но тут дело в другом. Это 18-я номинация Месси на ЗМ. По этому показателю он сравнялся с Роналду, которого тут нет, как и в прошлом году. Видать верблюд-лига действительно любительская лига, вообще не ценится.

Месси хоть и сравнялся по номинациям с Роналду, но заметно превосходит в другом. Месси 14 раз был в топ-3, Роналду всего 12 раз. Про победы знают все: 8:5 в пользу Месси.

Первое попадание в топ-3 Месси в 2007, последнее - 2023. Разница 16 лет. Роналду первое в 2007, последнее в 2019 году. Разница 12 лет.

Первая победа Месси в 2009, крайняя в 2023. Разница 14 лет. Роналду первая в 2008, последняя в 2017 году. Разница 9 лет.

Вот, где настоящее долголетие и высокий уровень. Это не в инстаграме тренировки выкладывать и хвастаться торсом.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 12:30
Я не отметил Карвахаля по той же причине, что и Крооса, не за что их отмечать. До полуфинала ЛЧ о них никто не говорил. Говорят, что они провели сильный сезон, но никто не может сказать в чем сильный сезон. Чем они были лучше себя прошлогодних, например?

До вылета Германии из Евро Кроос был чуть ли не главным претендентом, а где он сейчас? Там же, где был бы Карвахаль, если бы Испания вылетела из Евро.

ЗМ дают за индивидуальную игру + трофеи. Родри был отмечен как лучший игрок на двух турнирах. А где Карвахаль стал лучшим? Если судить только по трофеям, почему ЗМ Хоселу не дать? Победитель ЛЧ и Евро. Лично вывел Реал в финал ЛЧ.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 12:24
До Барселоны далеко Реалу в плане воспитания игроков высокого класса.
Три воспитанника Барселоны были в тройке на ЗМ - Хави, Иньеста, Месси.
А Лионель так вообще лучший в истории футбола!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:22
Месси еще плакал, так что конкурентов у него. Дайте ему мячик дяди.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:20
Моя тройка следующая:
1. Карвахаль;
2. Родри;
3. Винисиус.
Первый выиграл все, сделал очень многое как для клуба, так и для сборной. Второй же тоже сделал не меньший вклад для своего клуба и сборной - очень трудный выбор между первым и вторым, т.к. это игроки разных позиций, поэтому Карвахаля же поставил выше только из-за большего количества трофеев.
Винисиус провел очень хороший сезон, но только на уровне клуба, поэтому только третий.
Дальше нет смысла расставлять места, но и там есть очень трудный выбор кого ставить выше, а кого ниже.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:02
Если не отмечать нападающих то почему карвахаля не отметишь. Выиграл больше чем родри и и был одним из лучших в реале и в сборной. Золотой мяч заслуживает 4 игрока это вини джуд карвахаль и родри. И родри по мне на 4 месте
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:02
Карвахаль выиграл все в этом году,и с клубом и со сборной,поэтому он должен получить зм
Но защитникам этот приз не дают с 2006 года,так что скорее всего получит Винисиус
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:50
Почему? Если кого-то отметить, так это героев Евро и КА. Турниры сборных раз в 4 года проходят, а ЛЧ каждый год. Да и ЛЧ для Реала почти как национальный чемпионат, почти всё время выигрывают. В этом уже нет какого-то сверхдостижения.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:40
Для разнообразия можно дать Родри. А то все время нападающих отмечают. У испанца больше шанса не будет. Даже, если выиграет ЛЧ с МС, фаворитом от Сити будет Холанд. С другой стороны - у Винисиуса тоже больше шанса выиграть ЗМ не будет. Наличие Мбаппе и возможный уход в СА. Но мне не нравится поведение Винисиуса. Так что я за Родри.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:37
Сократили список до 20 претендентов. Раньше было топ-30. Можно было указать количество матчей у игроков. Первое впечатление: нет Роналду, у которого 50 голов, и Хамеса, который стал лучшим игроком КА. Лаутаро высоко поднялся благодаря тому, что выиграл КА и стал лучшим бомбардиром.

Как по мне, Джуд станет третьим. ЗМ разыграют Родри и Винисиус. В плане трофеев Родри впереди 4:3. К тому же, он стал лучшим игроком Евро и Клубного ЧМ, Винисиус только лучший игрок ЛЧ. У обоих победа на одном крупном турнире + чемпионат и Суперкубок страны. Если смотреть на неудачи, то Родри продвинулся дальше в ЛЧ, чем Винисиус на КА. Мой фаворит - Родри.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 10:35
Билингем не заслуживает, в топ матчах ЛЧ ничего не показал. Да и за сборную ничего выдающегося.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:34, ред.
"Блогера", безтрофейника и худшего игрока Евро опять прокинули.. Мало интервью даёт.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:27
В этом году ЗМ должен быть у Реала
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:23, ред.
Учитывая как тащил Родриго Реал в ЛЧ, то он должен быть в тройке.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:19
Как обычно будет обычное голосование журналюг. И кто с кем больше "дружит", кого больше пиарят, тот и получит. Все остальное ене важно, какая-либо статистика, вклад в игру команды, трофеи.....итд.
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