Два игрока «Реала» входят в тройку главных претендентов на «Золотой мяч»

Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.
20. Родриго Силва («Реал») — 19 голов, 9 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании, победитель Ла Лиги.
19. Букайо Сака («Арсенал») — 21 гол, 15 ассистов.
18. Даниэль Ольмо («Барселона») — 13 голов, 7 ассистов; чемпион Европы и обладатель Суперкубка Германии.
17. Хулиан Альварес («Атлетико») — 21 гол, 13 ассистов; победитель Кубка Америки, победитель АПЛ, победитель Клубного чемпионата мира и обладатель Суперкубка УЕФА.
16. Лионель Месси («Интер Майами») — 28 голов, 17 ассистов; победитель Кубка Америки и обладатель Кубка лиги.
15. Альваро Мората («Милан») — 28 голов, 6 ассистов; чемпион Европы.
14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 27 игр на ноль; победитель Кубка Америки.
13 Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 45 голов, 6 ассистов; победитель АПЛ, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира.
12. Ламин Ямаль («Барселона») — 10 голов, 18 ассистов; чемпион Европы.
11. Флориан Вирц («Байер») — 21 гол, 21 ассист; победитель Бундеслиги и обладатель Кубка Германии.
10. Николас Уильямс («Атлетик») — 11 голов, 25 ассистов; обладатель Кубка Испании и чемпион Европы.
9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 28 голов, 12 ассистов; победитель АПЛ, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира.
8. Харри Кейн («Бавария») — 52 гола, 14 ассистов.
7. Килиан Мбаппе («Реал») — 52 гола, 21 ассист; победитель Лиги 1, обладатель Кубка и Суперкубка Франции.
6. Тони Кроос (завершил карьеру) — гол, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании и победитель Ла Лиги.
5. Лаутаро Мартинес («Интер») — 35 голов, 8 ассистов; победитель Кубка Америки, обладатель Суперкубка Италии и победитель Серии А.
4. Даниэль Карвахаль («Реал») — 7 голов, 8 ассистов, 21 игра на ноль; чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании, победитель Ла Лиги.
3. Джуд Беллингем («Реал») — 27 голов, 17 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании и победитель Ла Лиги.
2. Родри («Манчестер Сити») — 12 голов, 15 ассистов; чемпион Европы, победитель АПЛ, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.
1. Винисиус Жуниор («Реал») — 26 голов, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании и победитель Ла Лиги.
Как по мне, Джуд станет третьим. ЗМ разыграют Родри и Винисиус. В плане трофеев Родри впереди 4:3. К тому же, он стал лучшим игроком Евро и Клубного ЧМ, Винисиус только лучший игрок ЛЧ. У обоих победа на одном крупном турнире + чемпионат и Суперкубок страны. Если смотреть на неудачи, то Родри продвинулся дальше в ЛЧ, чем Винисиус на КА. Мой фаворит - Родри.
Как по мне, Джуд станет третьим. ЗМ разыграют Родри и Винисиус. В плане трофеев Родри впереди 4:3. К тому же, он стал лучшим игроком Евро и Клубного ЧМ, Винисиус только лучший игрок ЛЧ. У обоих победа на одном крупном турнире + чемпионат и Суперкубок страны. Если смотреть на неудачи, то Родри продвинулся дальше в ЛЧ, чем Винисиус на КА. Мой фаворит - Родри.