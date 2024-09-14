«Реал» обыграл «Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги

«Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» в выездном матче 5-го тура Ла Лиги. Итоговый счёт — 0:2.
В составе сливочных забили Винисиус Жуниор (58') и Килиан Мбаппе (75').
По итогам игры «Реал Мадрид» идёт вторым, а «Реал Сосьедад» — 16-м.
|Реал Сосьедад0 : 2Реал
|Матч завершен
«Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» в выездном матче 5-го тура Ла Лиги. Итоговый счёт — 0:2.
В составе сливочных забили Винисиус Жуниор (58') и Килиан Мбаппе (75').
По итогам игры «Реал Мадрид» идёт вторым, а «Реал Сосьедад» — 16-м.
Поэтому с топом, порой, Реалу бывает намного проще, потому как он тоже, как и РМ, на дистанции, потихоньку становится обескровленным и измотанным.
Поэтому с топом, порой, Реалу бывает намного проще, потому как он тоже, как и РМ, на дистанции, потихоньку становится обескровленным и измотанным.