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«Реал» обыграл «Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги

вчера, 23:59
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» в выездном матче 5-го тура Ла Лиги. Итоговый счёт — 0:2.

В составе сливочных забили Винисиус Жуниор (58') и Килиан Мбаппе (75').

По итогам игры «Реал Мадрид» идёт вторым, а «Реал Сосьедад» — 16-м.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 13:45
Жаль. Сосьедад не заслужил (((
iIIiada
iIIiada
сегодня в 10:55
Реал установил рекорд. 4 пенальти в 5 стартовых матчах. И это с главными претендентами на ЗМ в команде. Без пенальти ничего не могут.
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 09:35
Стабильно пенальти в каждом матче...
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 09:32
Европейская золотая бутса им не светит при Холанде, который рвёт АПЛ, а есть ещё и Кейн в Германии.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:09
Я так понял, Винисиус и Мбаппе договорились по очереди исполнять пенальти. Так ни один из них не сможет ЗБ выиграть. Вместе играть у них не получается.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:42
Но мяч упорно не шёл в ворота после ударов Сосьедада
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 03:34, ред.
Дабы найти интерес, порой необязательно смотреть Реал с топами. Посмотри обзор игры, Володь. Крепкий середняк (как сегодняшний) голову может вынести так, что мало не покажется. Середняку Ла Лиги не надо на несколько фронтов рвать одно место..., у него один чемп, да внутренний кубок. Поэтому физуха в норме, основа - в строю, ну а мотивация (против таких, как Реал) - через край.

Поэтому с топом, порой, Реалу бывает намного проще, потому как он тоже, как и РМ, на дистанции, потихоньку становится обескровленным и измотанным.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:02
Сосьедад был неплох, у него было достаточно моментов, чтобы забить гол, обстучали каркас ворот Куртуа, но не повезло. Реал выиграл только за счет пенальти. С игры мадридцы создали даже меньше чем баски.
амурец
амурец
сегодня в 01:05
Реал с победой
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Две пенки ещё ни о чем, судья может спокойно спать))
ABir
ABir
сегодня в 00:21
С очередной победой Сливочных!
allemz
allemz
сегодня в 00:20
Куда интереснее посмотреть на Реал с топ-соперниками, где нелегко и напряжно будет, когда команде надо отыгрываться, посмотрим как два негра будут перестреливаться)))
iIIiada
iIIiada
сегодня в 00:03
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:59
    А так предсказуемо. Сосьедад без Арсена типичный середняк))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:59
    Что-то мало пенальти дали))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:59
    С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Реал Сосьедад тоже конечно наиграл на гол, но сегодня не их день. Трижды попали в каркас. Реал Мадрид понемножку находит свою игру. Уже более менее нормально начали катать. Мбаппе лучший игрок матча. Тибо Куртуа опять сухой матч провёл. Хороший результат для нас, тем более, учитывая то, что это первый матч после паузы на игры сборных, после которых, Реалу приходится непросто. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
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