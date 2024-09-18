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«Реал» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта»

сегодня, 00:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Реал» выиграл у «Штутгарта» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:1).

Килиан Мбаппе открыл счет на 46-й минуте. Дениз Ундав забил ответный гол на 68-й. Антонио Рюдигер вернул «сливочным» преимущество на 86-й, а на 90+3-й отличился Эндрик.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Лиллем», «Штутгарт» сразится со «Спартой».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:24
Один в один как у Ювентуса...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:43
Судья неважно поработал. Вот Отмена пенальти было правильное)) хотя по страданиям и гримасам Рюдигера мы почти поверили как ему больно ))))явно брал уроки Бускетса. ВАР разобрал эпизод. За симуляцию надо было влепит жёлтую Рюдигеру. Здесь судья ошибся. Сейчас после матча болельщики реала скажут,, рады, что не дали пенальти. А если бы матч закончился вничью??? Столько негодоварий было бы...пчелы против меда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:39
С таким количеством команд и матчей будут проходные игры. Вряд ли эти изменения в Лиге Чемпионов пойдут на пользу...
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Сделан первый шаг в длительной гонке за трофей. С Победой сливочных!
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:12
Какой странный матч ) как будто обеим командам было на него по фигу

Штутгарт оставил очень приятное впечатление. Не грубая команда, не тянут время, спокойно играют, качество выше среднего. Были опасными несколько раз, у Куртуа больше пяти сейвов. Респект сопернику

Но Реал.. давно не видел такой разбалансированной команды.
Не узнаю Вини - никакого обострения на фланге. Еле ходит. Так просто подобного не бывает. Либо физическая, либо психологическая усталость.

Лучшие игроки матча - Родриго и Куртуа. Один отбирал, обострял и бил, второй был всей обороной.

Ну и Эндрик продолжает удивлять простыми и неожиданными решениями. Жахнул и гол
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:09
Второй тайм зацепил. Пожалуй реал по делу выиграл, но прям сильного доминирования не видел, лишь только первые минут 10-15 наверно.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:09
Смертельный удар в концовке)...узнаю стиль Реала...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06, ред.
С очень важной и очень сложной победой, лучший клуб в истории футбола и всех его болельщиков!!! Все 4 гола этого матча были очень хороши. Больше всех рад за Антонио Рюдигера. Молодой Эндрик конечно вообще... Пробил неожиданно для всех. Судейство вообще не уровень этого матча. Штутгарт выдал отличный матч. У Реала всё ещё очень большие проблемы с игрой. Хорошо , что у нас на воротах есть Тибо Куртуа. Кстати, Карвахаль сегодня много ошибался. Возвращение Беллингэма тоже хорошо повлияло на игру. Я писал, что счёт будет 3-0, одну цифру не угадал. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
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