«Реал» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта»

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сегодня, 00:05

«Реал» выиграл у «Штутгарта» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:1).

Килиан Мбаппе открыл счет на 46-й минуте. Дениз Ундав забил ответный гол на 68-й. Антонио Рюдигер вернул «сливочным» преимущество на 86-й, а на 90+3-й отличился Эндрик.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Лиллем», «Штутгарт» сразится со «Спартой».