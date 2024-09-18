«Реал» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта»

«Реал» выиграл у «Штутгарта» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:1).
Килиан Мбаппе открыл счет на 46-й минуте. Дениз Ундав забил ответный гол на 68-й. Антонио Рюдигер вернул «сливочным» преимущество на 86-й, а на 90+3-й отличился Эндрик.
В следующем туре «Реал» сыграет с «Лиллем», «Штутгарт» сразится со «Спартой».
Штутгарт оставил очень приятное впечатление. Не грубая команда, не тянут время, спокойно играют, качество выше среднего. Были опасными несколько раз, у Куртуа больше пяти сейвов. Респект сопернику
Но Реал.. давно не видел такой разбалансированной команды.
Не узнаю Вини - никакого обострения на фланге. Еле ходит. Так просто подобного не бывает. Либо физическая, либо психологическая усталость.
Лучшие игроки матча - Родриго и Куртуа. Один отбирал, обострял и бил, второй был всей обороной.
Ну и Эндрик продолжает удивлять простыми и неожиданными решениями. Жахнул и гол
Штутгарт оставил очень приятное впечатление. Не грубая команда, не тянут время, спокойно играют, качество выше среднего. Были опасными несколько раз, у Куртуа больше пяти сейвов. Респект сопернику
Но Реал.. давно не видел такой разбалансированной команды.
Не узнаю Вини - никакого обострения на фланге. Еле ходит. Так просто подобного не бывает. Либо физическая, либо психологическая усталость.
Лучшие игроки матча - Родриго и Куртуа. Один отбирал, обострял и бил, второй был всей обороной.
Ну и Эндрик продолжает удивлять простыми и неожиданными решениями. Жахнул и гол