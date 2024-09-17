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«Бавария» забила девять голов в ворота «Динамо» Загреб

вчера, 23:56
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)9 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

«Бавария» разгромила загребское «Динамо» в 1-м туре Лиги чемпионов (9:2).

Харри Кейн реализовал пенальти на 19-й минуте и вывел хозяев поля вперед. Рафаэл Геррейру удвоил преимущество команды на 33-й. Майкл Олисе увеличил разрыв в счете на 38-й. Бруно Петкович отыграл один из мячей на 49-й, второй гол хорватской команды забил Такуя Огивара на 50-й. На 57-й Кейн оформил дубль. На 61-й Олисе забил свой второй мяч. На 73-й и 78-й Кейн забил «с точки», а на 85-й отметился Лерой Сане. Леон Горецка отметился на 90+2-й.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Астон Виллой», а «Динамо» сразится с «Монако».

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Все комментарии
Max P 11
Max P 11
сегодня в 07:18
Да успокойтесь вы. Недавно Бавария и Барселону обыгрывала 8-2. Причем в плей-офф. Барселона тоже не нужна в ЛЧ? Она тоже команда не уровня Баварии? Те, кто делают далеко идущие выводы по одному матчу, выглядят смешнее, чем Загреб сегодня. Такие матчи бывают. Они ничего не доказывают, ничего не подтверждают, просто они иногда случаются.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:02
Ну зачем столько пен, Бавария и так Бавария
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 06:22
Не нужно быть экстренсом, в этом сезоне будет поставлен новый рекорд по забитым мячам!
9ymcx7y2825t
9ymcx7y2825t
сегодня в 05:11
Вот это Загреб вчера загрёб так загрёб
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:11
Ну попробовали сыграть против гранда Бундеслиги, теперь больше желания такого не будет.
ub57jebzk6hp
ub57jebzk6hp
сегодня в 05:09
Играли исключительно для зрителей.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:43
Ожидал безоговорочную победу Баварии, но чтобы на столько разгромную.......
металлург
металлург
сегодня в 01:19
Неприлично!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:08
Бавария в ударе, громит всех подряд. Молодец Компани, при нем команда заиграла, но посмотрим, что будет с соперниками повыше уровнем.
амурец
амурец
сегодня в 00:59
Бавария порезвилась, хотя конечно соперник для Баварии смешной
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:44
Да это просто безобразие. Несколько дней назад, читал интервью, одного из игроков Баварии прошлых лет, не помню фамилию, так вот, он сказал, что новый формат ЛЧ -уродство, и ничем хорошим это не закончится.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:43
С такими командами все рекорды Рона и Месси падут, больше матчей, слабые соперники. Отсюда и голы, и сыгранные матчи, и всё всё. Надо назвать этот турнир ЛЧ 2. И не относить статистику к ЛЧ 1
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28
А вообще да)...это дичь конечно полная такой счёт...
ЛЧ как никак...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:26
Согласен!!!)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
Загреб...значит загрёб)...приветствую взаимно🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:24
Или отгрёб...)))
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:24
И насколько я понимаю в новом розыгрыше- второй матч им между собой не играть? Какая-то не солидная Лига Чемпионов получится, с такими-то матчами...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20
Покер ( три гола с пенальти)... Как же это похоже на Кейна. Дубль Олисе. Дубль Джамала Мусиала из голевых передач, хет-трик из голевых передач от Йозуа Киммиха. Что это вообще было? Этим УЕФА думает повысить интерес к Лиге Чемпионов? Да, мы не забыли тот матч, где Бавария просто вынесла Барселону во главе с Месси. Но вот эти вот мусорные матчи, как сегодняшний, кому они вообще нужны? Эти просто лишние нагрузки на футболистов, которые ведут к травмам. А УЕФА скорее всего отмывает большие деньги. Баварию конечно с победой, к ним никаких вопросов!!!
vnqy8a7ae3bp
vnqy8a7ae3bp
сегодня в 00:18
Девять мячей это слишком много даже для Баварии
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:14
Динамо Загреб загрёб по полной...решили закамбэчить после 0:3...в итоге только разозлили баварцев)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
А ведь до пятидесятой минуты всё было отлично. Хорваты навязали борьбу, но потом что-то сломалось в этом матче...
Capral
Capral
сегодня в 00:09, ред.
Ну и, кому нужны такие команды в ЛЧ как Загреб?! Кейн конечно прицел не сбил, бомбардирство своё подтверждает, но такие победы, над таким соперником- вистов команде не прибавляют, а авторитет ЛЧ- точно не повышают. Если в целом, по игре, то, однозначно преимущество Баварии- и по классу, и мастерству, и по составу. И даже не понятно, как, квалифицировать эту победу и игру Баварии в целом... Я понимаю, что сейчас, вся немецкая печать будет гудеть от восторга, но по большому счету- это не игра и не победа- это позор ЛЧ. Да, на расслабоне, позволили слабейшему сопернику дважды забить, но и только, тут же увеличили преимущество. Сказать, что немцы симпатично комбинировали, да, но снова вопрос- а с кем, с командой на три головы слабее Баварии??? Вобщем, посмотрим на следущие матчи мюнхенцев, но сегодня- это несерьезно и безответственно, так не побеждают.

К моему удивлению, даже, два немецких комментатора, обычно бурно празднующие победы Баварии, сегодня- вели себя сдержано и скромно...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:07
Эй эй эй....такого спора не было))) да и с утра с бутылкой не захожу)))
А вот вечером можно взять на матч мс-интер)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:06
Бутылку не забудь)...проспоришь...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:06
Утром зайду сюда))
Musomuhammad Murodjonov
Musomuhammad Murodjonov
сегодня в 00:04
Язык фактов не про хейтеров Криштиану)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:04
Не вспомнят)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:04
Да ладно? Всю карьеру его знаешь?))
Ну если не было, поверю. Проверять точно не буду))) хотя щас может кто-то из местных экспертов вспомнит)
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:02
Ого!.. 😲
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:02, ред.
Не было, не придумывай)...два было...
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