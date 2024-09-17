«Бавария» забила девять голов в ворота «Динамо» Загреб

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вчера, 23:56

«Бавария» разгромила загребское «Динамо» в 1-м туре Лиги чемпионов (9:2).

Харри Кейн реализовал пенальти на 19-й минуте и вывел хозяев поля вперед. Рафаэл Геррейру удвоил преимущество команды на 33-й. Майкл Олисе увеличил разрыв в счете на 38-й. Бруно Петкович отыграл один из мячей на 49-й, второй гол хорватской команды забил Такуя Огивара на 50-й. На 57-й Кейн оформил дубль. На 61-й Олисе забил свой второй мяч. На 73-й и 78-й Кейн забил «с точки», а на 85-й отметился Лерой Сане. Леон Горецка отметился на 90+2-й.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Астон Виллой», а «Динамо» сразится с «Монако».