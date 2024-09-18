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«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:00
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Милан» уступил «Ливерпулю» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:3).

Кристиан Пулишич вывел «россонери» вперед на 3-й минуте. Ибрахима Конате на 23-й сравнял счет. Вирджил ван Дейк на 41-й обеспечил «красным» преимущество, а на 67-й забил Доминик Собослаи.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Байером», а «Ливерпуль» встретится с «Болоньей».

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Все комментарии
jgr89xgd6cmf
jgr89xgd6cmf
сегодня в 07:06
Милан сейчас не кокурентноспособен
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:56
Ливерпулю победу принесли ЦЗ. В матче с Миланом это символично
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 04:32, ред.
Смотрю на дыры в обороне Милана и вспоминаю великих защитников прошлого: Барези, Мальдини, Тассотти, Костакурта. В то время...если Милан забивал первым - это была практически 100% -тная гарантия победы. Ведь пройти этих четверых дефов редко какой группе атаки удавалось...
А щас что ?! (facepalm)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:27
Отличная волевая победа))) Милан был хорош,,но как ранее написал здесь, такой проблемной обороне они проиграют. Что и случилось
xbfd9nbv8ayd
xbfd9nbv8ayd
сегодня в 03:10
Нынешний Милан Ливеру совсем не конкурент
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:46
Милан таким сильным составом играл так слабо... это 100% тренерская вина...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:16
Милан любой обыграет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
С победой мерсисайдский клуб и всех их болельщиков! В этом матче сошлись второй и третий лучшие клубы в истории Лиги Чемпионов УЕФА, после мадридского Реала. Милан неожиданно вышел вперёд в самом начале. У Мохаммеда Салаха никак не получалось забить, два раза попал в перекладину. Но на выручку пришли центральные защитника Ибрахима Комнате и Ван Дейк, а Собослаи поставил точку в этом матче. Для Милана это поражение ещё больнее становится из-за травмы основного голкипера Майка Меньяна. В принципе, это только первый тур, у Милана ещё есть время исправить всё это. Посмотрим дальше...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:04
Убедительная, закономерная , волевая победа красных, молодцы!
Ливерпуль с победой, так держать!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Салах подменял Дарвина? В первом тайме несколько раз в каркас ворот угодил)))
Ливер с победой, на классе победили)
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