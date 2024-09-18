«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:00

«Милан» уступил «Ливерпулю» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:3).

Кристиан Пулишич вывел «россонери» вперед на 3-й минуте. Ибрахима Конате на 23-й сравнял счет. Вирджил ван Дейк на 41-й обеспечил «красным» преимущество, а на 67-й забил Доминик Собослаи.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Байером», а «Ливерпуль» встретится с «Болоньей».