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«Манчестер Юнайтед» забил семь безответных мячей в ворота «Барнсли»

сегодня, 00:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед7 : 0Логотип футбольный клуб БарнслиБарнслиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» в 3-м раунде Кубка Лиги (7:0).

Голами отличились Маркус Рэшфорд (16'), Антони (35' с пенальти), Алехандро Гарначо (45+2' и 49'), На 58-й Рэшфорд оформил дубль. Кристиан Эриксен забил на 81-й и 85-й.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 09:49
до выходных Тен Хаг не физрук
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:58
Воу воу воу, Манчестер, полегче
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:36
Наконец то нашли кого можно обидеть....
lotsman
lotsman
сегодня в 08:29
Славно порезвились.) Такое обилие голов.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:07
Наверное это для самоутверждения)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:04
Будем посмотреть что выдадут игроки МЮ в АПЛ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:03
Вот так бы играли в АПЛ тогда бы можно говорить о МЮ !
galem72
galem72
сегодня в 08:01
Понятно, что соперник был очень слаб, что позволил даже Эриксену оформить дубль. Но тем не менее команде нужны такие победы, чтобы сбросить с глаз игроков пелену уныния и никчёмности, а также мотивировать на качественную игру против более сильного оппонента.
nqa64qhegdrt
nqa64qhegdrt
сегодня в 07:13
Лысая физручина нашла своего клиента и ещё больше возомнила себя взаправдашним тренером
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:58
Хоть тут МЮ покуражились от души
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:30
Зачем так унижать соратников по цеху?...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:04
Откатали тренировочный матч...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:26
День "богат" на голы -МЮ повторили рекордную на сегодня разницу забитых и пропущенных, зато и не пропустили...
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:13
Тен Хаг запрещает команде играть во всех турнирах, кроме Кубка Лиги.
Видимо требование хозяев команды.
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