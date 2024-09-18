«Манчестер Юнайтед» забил семь безответных мячей в ворота «Барнсли»

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сегодня, 00:39

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» в 3-м раунде Кубка Лиги (7:0).

Голами отличились Маркус Рэшфорд (16'), Антони (35' с пенальти), Алехандро Гарначо (45+2' и 49'), На 58-й Рэшфорд оформил дубль. Кристиан Эриксен забил на 81-й и 85-й.