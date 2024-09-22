«Интер» уступил «Милану» в дерби

«Интер» потерпел поражение от «Милана» в матче 5-го тура Серии А (1:2).
На 10-й минуте «россонери» повели — счёт открыл Кристиан Пулишич. «Нерадзурри» отыгрались на 28-й усилиями Федерико Димарко. Маттео Габбиа на 89-й забил победный мяч в составе «красно-чёрных».
«Интер» занимает 6-е место в чемпионате Италии. «Милан» идёт 7-м. У обеих команд по 8 очков.
Это понимал Индзаги, но когда убрал с поля свою уставшую ,,старую гвардию", игра команды изменилась , молодая полузащита не смогла противопоставить более свежим игрокам Милана ничего.
Ни Фраттези( в меньшей степени), ни ,тем более Асланни , ни Зелиньский, не имеют опыта совместной игры ; они всегда играли при одном из тройки( Чалханоглу, Мхитарян, Борелла). Без них не потянули, просели в игре с Миланом
Индзаги рисковал, меняя полузащиту, но выхода у него не было. Думаю, что эта победа Милана( такого) во многом случайна, особенно первый гол, второй гол забили уже уставшему и другому Интеру.
Что это так, доказывает гол Интера в те 10 минут, когда он забил свой прекрасный гол после замечательной атаки.
Думаю, Интер свое ещё возьмёт: все ещё впереди.
Это понимал Индзаги, но когда убрал с поля свою уставшую ,,старую гвардию", игра команды изменилась , молодая полузащита не смогла противопоставить более свежим игрокам Милана ничего.
Ни Фраттези( в меньшей степени), ни ,тем более Асланни , ни Зелиньский, не имеют опыта совместной игры ; они всегда играли при одном из тройки( Чалханоглу, Мхитарян, Борелла). Без них не потянули, просели в игре с Миланом
Индзаги рисковал, меняя полузащиту, но выхода у него не было. Думаю, что эта победа Милана( такого) во многом случайна, особенно первый гол, второй гол забили уже уставшему и другому Интеру.
Что это так, доказывает гол Интера в те 10 минут, когда он забил свой прекрасный гол после замечательной атаки.
Думаю, Интер свое ещё возьмёт: все ещё впереди.
Не знаю.
Не знаю.
Мог штуки 3 забить
Мог штуки 3 забить
Вот, например, Лион проиграл Марселю играя в большинстве, причём играю против десяти пропустили три мяча.
Вот, например, Лион проиграл Марселю играя в большинстве, причём играю против десяти пропустили три мяча.