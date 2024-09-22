«Интер» уступил «Милану» в дерби

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вчера, 23:42

«Интер» потерпел поражение от «Милана» в матче 5-го тура Серии А (1:2).

На 10-й минуте «россонери» повели — счёт открыл Кристиан Пулишич. «Нерадзурри» отыгрались на 28-й усилиями Федерико Димарко. Маттео Габбиа на 89-й забил победный мяч в составе «красно-чёрных».

«Интер» занимает 6-е место в чемпионате Италии. «Милан» идёт 7-м. У обеих команд по 8 очков.