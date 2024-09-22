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«Интер» уступил «Милану» в дерби

вчера, 23:42
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» потерпел поражение от «Милана» в матче 5-го тура Серии А (1:2).

На 10-й минуте «россонери» повели — счёт открыл Кристиан Пулишич. «Нерадзурри» отыгрались на 28-й усилиями Федерико Димарко. Маттео Габбиа на 89-й забил победный мяч в составе «красно-чёрных».

«Интер» занимает 6-е место в чемпионате Италии. «Милан» идёт 7-м. У обеих команд по 8 очков.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 12:02
Надо было Биссека ставить, а Павара на лавку.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 11:26
Похоже, что Интер был по настоящему уставшим. Задора хватило на 10+ минут, когда сравняли счёт.
Это понимал Индзаги, но когда убрал с поля свою уставшую ,,старую гвардию", игра команды изменилась , молодая полузащита не смогла противопоставить более свежим игрокам Милана ничего.
Ни Фраттези( в меньшей степени), ни ,тем более Асланни , ни Зелиньский, не имеют опыта совместной игры ; они всегда играли при одном из тройки( Чалханоглу, Мхитарян, Борелла). Без них не потянули, просели в игре с Миланом
Индзаги рисковал, меняя полузащиту, но выхода у него не было. Думаю, что эта победа Милана( такого) во многом случайна, особенно первый гол, второй гол забили уже уставшему и другому Интеру.
Что это так, доказывает гол Интера в те 10 минут, когда он забил свой прекрасный гол после замечательной атаки.
Думаю, Интер свое ещё возьмёт: все ещё впереди.
Altafini
Altafini
сегодня в 11:25
Интер явно был уставшим после тяжёлой игры в Манчестере. Милану спасибо за победу. Но в Фонсеку по прежнему не верится.
матос
матос
сегодня в 10:52
Слили дерби и со сраной Монцей очки потеряли. Зато очко с Манчестера увезли. Звиздец... Армянину не место в старте , поляк должен играть в основе. Павар в этом сезоне пока никакой . Симеоне доигрался в стратега , проигрыш по делу.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:20
Нерадзурри выглядели уставшими.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 09:23, ред.
Интер сейчас является действующим чемпионом Италии прошлого сезона. Поэтому действительно после игры с Ливерпулем, где Милан выглядел тактически безграмотно и в защите играл по-детски, эта игра - выглядит совершенно наоборот. Фонсека переиграл тактически самого Инзаги, опять же чемпиона Италии. Что произошло? Милан рвал Интер до последних минут. Все это выглядит странно. Ибра стоял в раздевалке с огнеметом?
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:32
Интер против МС устал, а Милан в ЛЧ не играл толком, прост отдыхали на поле))
Кэп 11
Кэп 11 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:57, ред.
Или игроки нужны типа Довбика и Кварадонны, которые тащат свои команды к победе. Которые отрабатывают свои контракты сполна. А не как Мудрик, которого теперь не знают, куда сплавить хоть в аренду.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 07:46
Видать , Ибрагимович настроил игроков Милана на победу .
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 07:45
Разгромы Барселоны над Реалом куда лучше!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 06:32
С победой россонери, молодцы!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:04
опа.... нежднчик получился
xdc3mzgr6yqm
xdc3mzgr6yqm
сегодня в 05:12
Неожиданно, казалось, что Интер сильнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:27
Фонсека резко перепутал все карты))) если его уволят, все в Италии будут смеяться над боссами Милана
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:55
Поздравления болельщикам Милана, их любимцы прервали шестиматчевую проигрышную серию. А может теперь красно-чёрные начали свою серию.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:04
Я вот думал, что в мире есть лучше, чем победа Милана над Интером?
Не знаю.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:58
Милан в конце доминировал
Мог штуки 3 забить
ABir
ABir
сегодня в 00:42
Два миланских клуба реально порадовали болельщиков
Billagon
Billagon
сегодня в 00:30
Милан с трудовой победой!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:22
Вчера Спартак тоже имел на игрока больше, но мог еще и проиграть. В этом смысле многое зависит от построения игры, тренерских новаторских идей или их отсутствия...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:22
Дерби удалось... до конца был обоюдоострый футбол...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:20
Почему-то мне казалось что Интер минимум не уступит
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
Ну, я не знаю, насколько тяжело предсказать, если чемпион в Италии, второй год подряд становится известным уже после 1-го круга, образно говоря))). Но я вспоминаю период нулевых, когда безрадельно в Серии А властвовали только два клуба- Юве и Милан, и конечно- фееричная борьба двух направлений тренерских- Липпи и Анчелотти!!! А игроки какие были, какие Имена!!! Сейчас, все-таки уровень футбола в Серии А упал. О чем говорить, если за последние 12 лет, только один раз, итальянский клуб выиграл, один из клубных европейских турниров...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
В случае с дерби, по крайней мере когда команды не слишком отличаются по уровню на текущий период, в целом тяжелее чем в обычных матчах предсказать как будет развиваться матч и кто победит.

Вот, например, Лион проиграл Марселю играя в большинстве, причём играю против десяти пропустили три мяча.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:09
Долгое время был явным главным фаворитом Ювентус, потом он стал слабее и ситуация поменялась, и теперь из Топ-5 тяжелее всего предсказать чемпиона именно в итальянской высшей лиге.
Capral
Capral
вчера в 23:55
Похоже, что в Италии, каждый прежний чемпион- калиф на час. Вопросы по работе Симеоне появились у меня еще весной этого года, в ЛЧ, по играм с Атлетико и неожиданный вылет итальянцев от команды хромающей на обе ноги. Сегодня, не сказать, что плохо сыграл Интер, но 1-й тайм совсем не впечатлил. Второй получше, но вот эти провалы в середине поля оставляют вопросы... Впрочем, понять можно, когда безоглядно пытаешься отыграться появляется много пространства для контратак соперника. И всё-таки, глядя на нынешнюю Серию А, невольно вспоминаешь настоящий итальянский футбол- с тренерами грандами, с игроками гениальными... Сейчас всё банально и просто- до тошноты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:49
Смотрел на Интер и видел то, что и в прошлом сезоне в ответном поединке с Атлетико в ЛЧ... Команда Индзаги мастеровитая, но физуха у неё, в силу возраста отдельных игроков, очень слабая. Не вывозит в плане физики основа Интера все 2 тайма. Милан же играл просто и за счёт своих кондиций додавил соперника в оконцовке встречи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:44
Обидное поражение для Интера - всё шло к ничьей.
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