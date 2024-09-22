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«Барселона» крупно выиграла у «Вильярреала»

вчера, 21:28
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Вильярреал» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 6-го тура Ла Лиги (1:5).

На 20-й минуте каталонская команда повела после гола Роберта Левандовского. На 35-й польский форвард сделал дубль. Айосе Перес на 38-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Пабло Торре на 58-й увеличил преимущество гостей. На 66-й Левандовски не реализовал пенальти. Также дублем отметился Рафинья (75-я и 83-я).

«Вильярреал» занимает 5-е место в чемпионате Испании (11 очков). «Барселона» лидирует (18 баллов).

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Все комментарии
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 17:35
Зайди в любой топ позорных матчей ЛЧ и ты найдёшь Барселону на первом месте за матч с Челси и на втором место за матч против ПСЖ. Каждый знает Эврёбе и Айтекина, но есть ещё и те кто знает Хиль Монсано и Эрнандез Эрнандеза.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:56
Один же из наиболее красочных примеров того, как оплошности рефери изменили ход престижного клубного форума, случился в 2009-м году, когда в полуфинале Лиги чемпионов к Челси на Стэмфорд Бридж пожаловала Барселона Хосепа Гвардиолы…
До мая 2009 года о Томе Хеннинге Эвребе мало что было известно. В России о норвежском арбитре слышали весной 2008-го — именно его бригада работала на знаменитом матче между «Зенитом» и «Баварией» в Санкт-Петербурге. Но в той игре испортить что-либо было сложно.
Зато после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» Эвребе не просто прославился на весь мир. Его имя стало нарицательным.
В первой игре команды не забили мячей, а в начале матча в Лондоне Эссьен забил изумительный гол, один из самых красивых в истории Лиги чемпионов.

Тот гол мог бы стать обложкой матча, но так вышло, что феноменальный удар Эссьена оказался в тени действий арбитра Эвребе.
Безумие началось уже в первом тайме, когда на газоне оказались Малуда и Дрогба. Если эпизод с падением Малуды еще является предметом споров, то в эпизоде с Дрогба аналитики Sky sports углядели стопроцентное нарушение правил.
А после перерыва началось настоящее представление. На исходе часа Дрогба опять рухнул в чужой штрафной, но в том эпизоде фол со стороны Туре если и был, то до линии. А следом Эвребе допустил еще одну грубую ошибку — удалил Абидаля за лишение соперника явной возможности забить. На самом деле Анелька споткнулся о собственную ногу, что отлично видно на повторе. По грубым ошибкам — 1:1. А на табло все еще 1:0.
Счет вынуждал «Барселону» атаковать активнее, линия обороны отодвигалась все выше, а сзади появлялось все больше дыр. На 82 минуте Анелька пытается перебросить Пике, и мяч попадает точно в руку испанцу. Это абсолютно точно пенальти, но Эвребе был другого мнения. На последних минутах Барселона вырывается в атаку, и с передачи Месси Иньеста забивает один из лучших голов в своей карьере. В этот миг градус на «Стэмфорд Бридж» достиг пика: гости сошли с ума от радости, а хозяева — от ярости.

После пропущенного мяча Эвребе позволил «Челси» устроить финальный навал, который снова увенчался требованиями назначить пенальти — мяч попал в трицепс Это'О. Судья пытался сохранять невозмутимый вид, когда на него накинулись Баллак с Дрогба. До сих пор сложно представить, как они не избили судью прямо на поле. Вид у немца и ивуарийца был такой, будто они готовы съесть арбитра целиком.
Финальный свисток утонул в гневе болельщиков, футболистов и тренеров «Челси».
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:52
1. Неожиданный камбэк, который позволяет команде, которая проигрывает, выиграть футбольный матч, несмотря на то, что между двумя командами был большой разрыв в очках/счете; в более широком смысле – неожиданная победа команды или игрока во время соревнования, независимо от того, что это может быть.

2. Возвращение на первый план, эффектная победа партии или политика после поражения на выборах, пересечение пустыни и так далее.
началась очень активно, и уже в первые 10 минут, когда мяч дважды коснулся рук защитников обеих ко манд в штрафной, стало понятно - для арбитра она станет очень сложной. В первой половине игры Айтекин показал пять желтых карточек (2 для «Барсы» и 3 для «ПСЖ), каталонцы забили дважды и было понятно, что все самое интересное случится дальше.
Вообще, первые 2 гола Барселоны, вроде как, бесспорны. Оба случились из-за ошибок игроков парижан, а барса повела 2:0 уже в первом тайме, а в самом начале второго случился первый спорный эпизод. Надо сказать даже не спорный а вопиющий. На 50 минуте Неймар бежит с мячом в углу штрафной. К нему приближается бельгиец Томас Менье, который в последний момент подскальзывается и падает, а бразилец, воспользовавшись этим, спотыкается об его голову. Игру судил 38-летний немецкий судья Дениз Айтекин. Парень он далеко не простой - с 2014 г. входит в число элитных судей УЕФА, Бундеслигу судит с 2008 г., а еврокубки - с сезона 2011/12. Но так уж случилось, что матч «Барселона» - «ПСЖ» стал для него 13-м в основных раундах Лиги чемпионов. И ассоциироваться будет, как и число 13, с далеко не самым лучшим днем в карьере. Неймар падает, и Айтекин несется в штрафную. Пенальти он дал не сразу. Сначала немецкий рефери побежал к помощнику за воротами, пытаясь протиснуться сквозь окружившую его толпу из игроков французского гранда и барселонцев, доказывавших каждый свое. После совещания решение однозначное - точка. Месси делает счет 3:0 на 50-й минуте. «Барселона» на шаг ближе к реваншу, а в головы обывателя закрадывается мысль, что вот он - новый скандал. Спустя несколько минут Неймар вновь упал в штрафной, видимо, уловив, что Айтекин расшатан эмоциями матча. Но арбитр не купился, пенальти не дал. Но в целом нить игры арбитром была потеряна. . После гола Кавани в ворота «Барсы» на 62-й минуте «ПСЖ» мог и вовсе несколько мгновений спустя снять все вопросы. При счете 3:1 на свидание с вратарем «Барсы» выбежал Ди Мария, а сзади в штрафной зоне в ногу ему вкатился каталонец Маскерано. Ди Мария промазал, Маскерано продолжил играть и после матча сказал: «Да, я фолил». Айтекин простил, не показав даже желтую. Это был, по сути, фол последней надежды, прощенный немецким арбитром.
Это была еще не решающая доброта арбитра. 90-я минута, «Барселона» побеждает 4:1 - нужно забивать два гола. Месси забрасывает мяч в штрафную на Суареса. Игрок «ПСЖ» Маркиньос касается шеи уругвайского форварда, тот падает - явная симуляция, а Суарес - еще тот актер. Но, нет. Айтекин без промедления и советов помощника ставит пенальти. Неймар делает счет 5:1, а на 90+6 минуте Серхио Роберто добивает «ПСЖ», забивая шестой гол, поймав парижан на искусственном вне игры.

Игроки, конечно, не виноваты. Они играли на яркое представление для домашних трибун, а потом и вовсе поняли, что такой безнадежный проигрыш на «Стад Де Франс» еще можно закрыть мощной победой на Камп Ноу, и в ход уже шли любые средства. Но есть люди, которые запомнят фамилию немца Айтекина, по сути и ставшего виновником сего торжества под названием «ремонтада».
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:37
про нырки чья бы мычала, сколько ныряли Суарес и Неймар? Ювентус забил шальные мячи, по игре в обоих матчах не создав толком ничего, Реал был на голову сильнее и прошёл заслуженно. Да, оффсайды с Баварией были, но и в ворота Реала был левый пенальти.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:32
110-я минута
И ТРЕТИЙ ГОЛ "РЕАЛ" ЗАБИЛ ИЗ ОФСАЙДА

И третий мяч "сливочные" забили из положения "вне игры". На 110-й минуте судьи снова грубо ошиблись, засчитав еще один гол "Королевского клуба". На этот раз уже второй ассистент Венцель Тот не успел за развитием атаки мадридцев, очень сильно отстал от Марселу и Криштиану Роналду и не увидел, что в момент паса бразильского защитника португалец оказался за линией офсайда – то есть ближе к линии ворот, чем мяч. Арбитр не получил сигнал от помощника и опять зафиксировал взятие ворот Нойера.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:32
104-я минут
"РЕАЛ" ЗАБИЛ ГОЛ ИЗ ОФСАЙДА

А в дополнительное время в дело вступили судьи-помощники. На 104-й минуте серьезную ошибку совершила бригада арбитров, засчитав гол Криштиану Роналду. В момент передачи партнера португалец находился за линией офсайда, что не заметил первый ассистент Дьорди Ринг. Кошшои, не получив сигнал от помощника, продолжил игру и через несколько секунд зафиксировал взятие ворот "Баварии". "Реал" сравнял счет – 2:2.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:30
Ближе к концу основного времени встречи вердикт Кошшои снова вызвал ожесточенные споры. На 84-й минуте судья показал вторую желтую карточку Видалю и удалил его с поля. Между тем игрок мюнхенцев в падении сыграл в мяч и выбил его из-под ног Асенсио в направлении партнера. И только после этого Видаль поднял ногу и коснулся ей соперника, совершив подножку.

Трудно сказать, как этот момент видел Кошшои. Но венгерский арбитр посчитал, что действия футболиста "Баварии" заслуживают дисциплинарной санкции и вынес Видалю предупреждение.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:29
Началось с того, что на 51-й минуте арбитр Виктор Кошшои принял очень спорное решение, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Получился типичный пенальти имени Роббена. Каземиру в единоборстве с соперником либо совсем не коснулся левой ноги голландца, либо едва дотронулся до кончика его бутсы. А Роббен очень красиво упал – в своем фирменном стиле.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
сегодня в 16:11
Красная Абидалю не считаем? 100% ошибка Эвребе.
Не назначил 1 пенальти. Падение Малуда за штрафной, два нырка в штрафной от Дрогба правильно не засчитал.

Реал выигрывал в одну калитку? Проигрывая 0:3? Ставят пенальти за нырок Васкеса. Бавария забивает чистый гол - им не засчитывают, хотя игрок не находился в офсайде.
И вот из таких маленьких эпизодов и состоит игра, в какую пользу засчитают тот в выигрыше.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
сегодня в 16:04
С Баварией, как пример. Ювентус пострадал.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 16:02
Эврёбе это один матч, где он не назначил аж 3 чистых пенальти в ворота Барселоны, не говоря уже про другие его решения в пользу Барселоны. Матч Реала, где с оффсайда забил Роналду, был в одну калитку, и Бавария и Ювентус ничего не могли и без этих ошибок судьи.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 15:56
В каких матчах напомни?
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 15:54
Это в каком матче было?
Guankin
Guankin ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 13:59
ЛаЛига уже много лет сильнейший чемпионат с сильнейшей оппозицией, подтверждение тому стабильное участие Испанских грандов в 1/2 ЛЧ по 2 команды. Думать, что кроме Мадридов и Барсы, остальные клубы слабы может только фанбой бей беги лиги.
Altafini
Altafini
сегодня в 12:41
Ну с такими результатами Марселино в топ клуб не позовут.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 11:36
везет, когда везет, как говорится!! что в чемпе все получается, что в ЛЧ матчи легкие, ну кроме наверное баварии будет, посмотрим!!
ну а так странно конечно что подлодка так плохо сыграла, тем более отдыха было намного больше!!
ну теперь Реалу нельзя терять очки, а то барса убежит еще дальше!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 09:45
Я мог бы с вами согласиться, если бы команда играла против грандов футбола, на поздних стадиях турнира, когда на твоих плечах лежит груз ответственности за результат, а любая ошибка может стОить вам очень дорого. Но в первом (!) матче, когда этот груз не давит на твои плечи, и ты можешь играть практически в своё удовольствие и показывать свой лучший футбол, а ошибки можно исправить в следующих матчах, которых будет немеряно...
Спасибо за диалог. Всего доброго.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:31
Юрий, доброго времени суток. А можно списать не удачу в игре с Монако на то что пол состава у Барселоны просто ещё дети, и из-за отсутствия опыта задрожали ноги в матче ЛЧ??
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
сегодня в 08:29
Самые позорные это когда победа на последних минутах за счёт камбека, будучи весь матч сидя трусливо в обороне показывая анти футбол. Это и есть стихия реала. Но, вовсе не красит королевский клуб.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
сегодня в 07:41
Эвребе это один матч, прошло 15 лет.
Матч с ПСЖ был чистый. Всё остальное это домыслы.
А зато Реал забивал за один матч два гола из чистого офсайда, и так практически во многих матчах каждый сезон.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 06:15
Тоже самое было бы и с Монако, но удаление в ЛЧ спутало все карты.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:39
Барсу с победой, выздоровления Тер Штегену.
hx9fskmq3q22
hx9fskmq3q22
сегодня в 05:10
В чемпионате получается всё, не то что в Лиге Чемпионов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
понравились слова Флика - "мы пытались забить еще больше"....
и это говорит тренер при счете 5-1.
ни разу не слышал от предыдущих тренеров Барсы такого))) кровожадный однако.
но тренеру надо чувствовать когда самое время заменять ключевых игроков.
примеру, при счете 5-1 один из подводников грубо сыграл против Ямаля.
просто съехал по ноге.
молодой игрок играет почти без отдыха.
что то здесь не так)) думай, Флик.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:25
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    судейские ошибки.
    они есть были и будут.
    так же как за реал, псж, ливерпуль или барселону.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:24
    Пока всё у Барсы залетает.
    Чувствуется Флик стал "любить голову" хавам Барселоны за чрезмерное ватокатание в середине поля, чем грешил Хави.
    Немец этим повысил эффективность атак, их скорость и итоговый - голевой выхлоп блауграны.
    Lone_Wolf_13
    Lone_Wolf_13 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Левые пенки там были. Но самый позорный, это матч против Челси. Эврёбе судил по моему. А есть ещё Штарк.
    FreshMeat
    FreshMeat ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Цыплят по осени считают.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ FreshMeat (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Всю игру играть в меьшинстве и счет 2-1 это не поражение,Барса ничего не потеряла.
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