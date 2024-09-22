«Барселона» крупно выиграла у «Вильярреала»

«Вильярреал» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 6-го тура Ла Лиги (1:5).
На 20-й минуте каталонская команда повела после гола Роберта Левандовского. На 35-й польский форвард сделал дубль. Айосе Перес на 38-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Пабло Торре на 58-й увеличил преимущество гостей. На 66-й Левандовски не реализовал пенальти. Также дублем отметился Рафинья (75-я и 83-я).
«Вильярреал» занимает 5-е место в чемпионате Испании (11 очков). «Барселона» лидирует (18 баллов).
Чувствуется Флик стал "любить голову" хавам Барселоны за чрезмерное ватокатание в середине поля, чем грешил Хави.
Немец этим повысил эффективность атак, их скорость и итоговый - голевой выхлоп блауграны.
Чувствуется Флик стал "любить голову" хавам Барселоны за чрезмерное ватокатание в середине поля, чем грешил Хави.
Немец этим повысил эффективность атак, их скорость и итоговый - голевой выхлоп блауграны.