«Барселона» крупно выиграла у «Вильярреала»

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вчера, 21:28

«Вильярреал» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 6-го тура Ла Лиги (1:5).

На 20-й минуте каталонская команда повела после гола Роберта Левандовского. На 35-й польский форвард сделал дубль. Айосе Перес на 38-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Пабло Торре на 58-й увеличил преимущество гостей. На 66-й Левандовски не реализовал пенальти. Также дублем отметился Рафинья (75-я и 83-я).

«Вильярреал» занимает 5-е место в чемпионате Испании (11 очков). «Барселона» лидирует (18 баллов).